Confesión en Calafate. Graciela Borges: “No creo que mi nieta Jesusita vaya a ser actriz como yo”

E l jueves 16, partió rumbo al Sur. El plan incluía a los amores de su vida: el cine, su hijo Juan Cruz Bordeu y su nieta Jesusita. “Hace dos o tres años, cuando estaba haciendo una función en Ushuaia, me prometí secretamente ir a Calafate porque durante mucho tiempo me habían invitado a conocer y, por una cosa u otra, nunca había ido. El Festival de Cine del Agua y el homenaje por los veinte años de La ciénaga fueron la excusa perfecta e inevitable para viajar. El Sur tiene una belleza imposible de resistirse”, cuenta Graciela Borges a ¡HOLA! Argentina, desde su habitación en el hotel Kosten Aike. “Jesusita tenía una felicidad enorme por acompañarme”, agrega. “No, no creo que mi nieta vaya a ser actriz como yo”, asegura Graciela frente a la pregunta en busca de una heredera en el mundo del cine.

Una tierna imagen de abuela y nieta durante un paseo en barco.

El sábado 18, Graciela y los suyos aprovecharon sus días en Patagonia para visitar el glaciar Perito Moreno. Impactados por el majestuoso paisaje, no pudieron evitar fotografiarse. A la noche, fue el momento del agasajo, las flores y los halagos para la gran actriz del cine argentino. “Tomo con mucha tranquilidad los premios y los homenajes porque yo no soy de las personas que piensan que el éxito y el fracaso son cosas distintas. Hice películas en las que creí poderosamente y no las vio nadie. Simplemente pienso que hay que hacer lo mejor siempre, esa es la gran alegría de la vida”, reflexiona.

Graciela junto a su hijo Juan Cruz y Jesusita. Vision Patagonia

Al día siguiente, Graciela, Juan Cruz y Jesusita fueron invitados a la estancia Nibepo, ubicada dentro del Parque Nacional Los Glaciares, donde almorzaron asado y cordero. “Me emociona el amor con el que me recibieron en todos lados”, admite “la Borges”.