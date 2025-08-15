LA NACION

Chule von Wernich. Separada del polista Bartolomé Castagnola, brilló en España con su música

Estuvo cantando en Comillas, en Cantabria, y estrenó el primer single del álbum que lanzará el próximo año

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Chule combinó su agenda con playa y salidas con amigos.
Chule combinó su agenda con playa y salidas con amigos.

Son meses de nuevos horizontes para la cantante y compositora Chule von Wernich (27). Separada desde diciembre pasado del polista 10 de handicap Bartolomé Castagnola (24), hoy está totalmente enfocada en su carrera musical: la semana pasada salió “Para ser perfecta”, el primer single del álbum que va a lanzar el año que viene; y, además, acaba de volver del norte de España en un vuelo que la trajo desde Comillas, Cantabria, donde fue a cantar y vivió una experiencia inolvidable. “Comillas es un pueblo soñado. Me fui diez días con Olivia Wald, Valentina Olguin y Martu Brito, todas artistas a las que nos representa Fran Larguía, e hicimos tres fechas en La capilla Music Hall, una sala de música espectacular que alguna vez fue la capilla de la universidad local”, cuenta con entusiasmo la joven nacida en Pehuajó que la rompe en sus redes sociales (en Instagram tiene 266 mil seguidores).

“Estoy bien. Necesitaba volver a enfocarme en mi música”, dice Chule, sobre su separación
“Estoy bien. Necesitaba volver a enfocarme en mi música”, dice Chule, sobre su separación
La cantante nacida en Pehuajó durante uno de sus shows.
La cantante nacida en Pehuajó durante uno de sus shows.
Durante diez días compartió el viaje con las artistas Martu Brito, Olivia Wald y Valentina Olguin que, como ella, se presentaron en La capilla Music Hall, en diferentes fechas
Durante diez días compartió el viaje con las artistas Martu Brito, Olivia Wald y Valentina Olguin que, como ella, se presentaron en La capilla Music Hall, en diferentes fechas

Y sigue: “La invitación llegó de parte de un productor que nos vio en TikTok cantando folclore y quiso hacer una experiencia distinta llevando allá música argentina. Fue una gran experiencia, donde, además de los shows, hicimos vida de verano, con playa incluida”. Sobre el disco que tiene listo, adelanta que se llamará Reflexiones de mi vida hasta ahora, y que el single recién estrenado es “una canción de empoderamiento personal, habla de las presiones y crítica a las expectativas sociales que enfrentan muchas mujeres hoy en día. Refleja el agotamiento de intentar cumplir con mandatos sociales sin perderse en el intento”. Por último, al preguntarle por su corazón y si la separación del crack de polo es definitiva (empezaron a salir en 2022 y se conocían desde hacía años por amigos en común), responde: “Estoy bien. Necesitaba volver a enfocarme en mi música y no era el momento para la relación, pero está todo bien. No sé qué irá a pasar, estamos viendo… Es difícil, él viajando tanto y yo también”.

Divina, Chule posa durante un día de playa en el verano europeo
Divina, Chule posa durante un día de playa en el verano europeo
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanafoto: Pilar Bustelo

LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Wedding planner, DJ, diseñadora de zapatos y actriz: “Soy el hada madrina de todos mis sueños”
    1

    “Hay que animarse”. Wedding planner, DJ, diseñadora de zapatos y actriz: “Soy el hada madrina de todos mis sueños”

  2. Las fotos de la “segunda boda” de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, que agranda la grieta con los Beckham
    2

    “¿Y la familia de él?”. Las fotos de la “segunda boda” de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, que agranda la grieta con los Beckham

  3. Muchos famosos, un legendario hotel en West Hollywood y una invitada que intentó pasar desapercibida
    3

    Los 33 de Cara Delevigne. Un legendario hotel en West Hollywood, muchos famosos y una invitada que intentó pasar desapercibida

  4. Los invitados a una imperdible noche fashion en pleno Palermo que incluyó tragos y música
    4

    Todas las fotos. Los invitados a una imperdible noche fashion en pleno Palermo que incluyó tragos y música

Cargando banners ...