LA NACION

Los divertidos 15 de Asia. Las fotos de la fiesta de cumpleaños de la hija de Milagros Brito

Rodeada del amor de su familia y sus amigos, cumplió su sueño con una celebración perfecta que se prolongó hasta la madrugada

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
El evento tuvo lugar en Remeros Beach, en Tigre, y contó con la producción integral del grupo Aybak
El evento tuvo lugar en Remeros Beach, en Tigre, y contó con la producción integral del grupo Aybak

Fue una noche muy especial”, le dijo a ¡HOLA! Argentina Milagros Brito, quien el viernes 8 celebró los 15 años de su hija Asia (fruto de su relación con Lisandro Borges) con una fiesta en Remeros Beach, Tigre, en la que dijeron presente su familia al completo y una gran banda de amigos de la cumpleañera, quienes se divirtieron y bailaron hasta las cuatro de la mañana. Asia, divina con un diseño de Sofía Román –la misma diseñadora vistió a su mamá Mili, a su hermana, Delfina García Moritán, y a su abuela, Marcela Carballo–, cumplió el sueño de tener una fiesta espectacular y divertida, y los emocionó a todos cuando, al momento de soplar las velitas, les dedicó unas lindísimas palabras a sus invitados, cargadas de ternura y agradecimiento. Y Mili, artífice de que todo funcionara como un reloj en esa noche inolvidable, también se animó a abrir su corazón: le deseó a su hija “una vida llena de alegría, perseverancia, aprendizajes, perdones y mucho amor”, y la animó a “disfrutar de toda la gente que te quiere y a seguir siendo una buena persona, tan empática como siempre”.

La cumpleañera posa con sus hermanos, Santino y Delfina García Moritán, y Francesca Garavaglia, su mamá, Milagros Brito, y la pareja de Mili, Agustín Garavaglia
La cumpleañera posa con sus hermanos, Santino y Delfina García Moritán, y Francesca Garavaglia, su mamá, Milagros Brito, y la pareja de Mili, Agustín Garavaglia
La emoción de la noche en una imagen: el fuerte abrazo entre Asia y su madre
La emoción de la noche en una imagen: el fuerte abrazo entre Asia y su madre
Junto a su tío, Jorge Brito, presidente del club River Plate
Junto a su tío, Jorge Brito, presidente del club River Plate
Una foto para atesorar: los Brito en pleno
Una foto para atesorar: los Brito en pleno
Verónica Lozano, enfundada en un vestido largo de estampa animal, fue una de las más divertidas de la noche
Verónica Lozano, enfundada en un vestido largo de estampa animal, fue una de las más divertidas de la noche
Asia junto a su amiga Allegra Cubero, una de las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero
Asia junto a su amiga Allegra Cubero, una de las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero
En el momento de soplar las velitas, la abuela Marcela Carballo se sumó al posado familiar
En el momento de soplar las velitas, la abuela Marcela Carballo se sumó al posado familiar
Milagros, Asia y Delfina, las tres con creaciones de Sofía Román
Milagros, Asia y Delfina, las tres con creaciones de Sofía Román
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanafoto: Pilar Bustelo

LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Wedding planner, DJ, diseñadora de zapatos y actriz: “Soy el hada madrina de todos mis sueños”
    1

    “Hay que animarse”. Wedding planner, DJ, diseñadora de zapatos y actriz: “Soy el hada madrina de todos mis sueños”

  2. Las fotos de la “segunda boda” de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, que agranda la grieta con los Beckham
    2

    “¿Y la familia de él?”. Las fotos de la “segunda boda” de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, que agranda la grieta con los Beckham

  3. Muchos famosos, un legendario hotel en West Hollywood y una invitada que intentó pasar desapercibida
    3

    Los 33 de Cara Delevigne. Un legendario hotel en West Hollywood, muchos famosos y una invitada que intentó pasar desapercibida

  4. Los invitados a una imperdible noche fashion en pleno Palermo que incluyó tragos y música
    4

    Todas las fotos. Los invitados a una imperdible noche fashion en pleno Palermo que incluyó tragos y música

Cargando banners ...