Los divertidos 15 de Asia. Las fotos de la fiesta de cumpleaños de la hija de Milagros Brito

Fue una noche muy especial”, le dijo a ¡HOLA! Argentina Milagros Brito, quien el viernes 8 celebró los 15 años de su hija Asia (fruto de su relación con Lisandro Borges) con una fiesta en Remeros Beach, Tigre, en la que dijeron presente su familia al completo y una gran banda de amigos de la cumpleañera, quienes se divirtieron y bailaron hasta las cuatro de la mañana. Asia, divina con un diseño de Sofía Román –la misma diseñadora vistió a su mamá Mili, a su hermana, Delfina García Moritán, y a su abuela, Marcela Carballo–, cumplió el sueño de tener una fiesta espectacular y divertida, y los emocionó a todos cuando, al momento de soplar las velitas, les dedicó unas lindísimas palabras a sus invitados, cargadas de ternura y agradecimiento. Y Mili, artífice de que todo funcionara como un reloj en esa noche inolvidable, también se animó a abrir su corazón: le deseó a su hija “una vida llena de alegría, perseverancia, aprendizajes, perdones y mucho amor”, y la animó a “disfrutar de toda la gente que te quiere y a seguir siendo una buena persona, tan empática como siempre”.

La cumpleañera posa con sus hermanos, Santino y Delfina García Moritán, y Francesca Garavaglia, su mamá, Milagros Brito, y la pareja de Mili, Agustín Garavaglia

La emoción de la noche en una imagen: el fuerte abrazo entre Asia y su madre

Junto a su tío, Jorge Brito, presidente del club River Plate

Una foto para atesorar: los Brito en pleno

Verónica Lozano, enfundada en un vestido largo de estampa animal, fue una de las más divertidas de la noche

Asia junto a su amiga Allegra Cubero, una de las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero

En el momento de soplar las velitas, la abuela Marcela Carballo se sumó al posado familiar

Milagros, Asia y Delfina, las tres con creaciones de Sofía Román