Los 60 años de Happening. Todas las fotos y los invitados a la espectacular fiesta de cumpleaños del mítico restaurante

Mirtha Legrand, Susana Giménez, Guillermo Francella, Mauricio Macri y Juliana Awada fueron algunos de los trescientos asistentes al banquete en la Costanera porteña
Fue una noche perfecta, en la que la buena mesa reunió a trescientos invitados para celebrar el 60° aniversario de un restaurante, como si se tratara del cumpleaños de un viejo amigo. Happening, la reconocida parrilla de la Costanera porteña, llegó a sus seis décadas de vida y el martes 4 de noviembre lo celebró con un banquete al que asistieron sus habitués más famosos y fieles.
Mirtha Legrand, Susana Giménez, Graciela Borges, Guillermo Francella, Pampita Ardohain, Mauricio Macri con Juliana Awada, Iván de Pineda, Emilia Attias y Carola del Bianco con su marido, Francisco “Paquito” Mayorga, fueron algunos de los que -convocados por la PR Paola Pravato- ocuparon las mesas de la planta baja y el primer piso del restaurante, ambientado especialmente por las hermanas Lola, Paz y Agustina Caradonti. Ellas crearon una atmósfera sofisticada y acogedora a través de la ubicación estratégica de velas de distintos tamaños en el acceso al edificio y en las mesas, cada una con un centro hecho de piedra tallada y flores, frutas y vegetales de estación.
La gran fiesta de cumpleaños resultó el marco ideal para que se lucieran los platos del menú de tres pasos preparado por Francis Mallmann. El chef, que ya había sido el responsable del banquete del 50° aniversario de Happening, volvió a acompañar el festejo del restaurante con delicias que cocinó en la terraza, donde montó sus fogones junto a su equipo de cocineros y asistentes. El primer paso fue una ensalada de habas, arvejas, espárragos, alcauciles y huevos mollet con una paillette. El segundo, pescado a la sal con ensalada de chauchas y papas al natural.
El plato principal consistió en pestaña de ojo de bife con papas dominó y ensalada de iceberg al ajillo. El postre, al que nadie pudo resistirse, fue una torta de miel de veinte capas con helado de yogur. Mallmann también preparó los bocados que se sirvieron a modo de amuse-bouche: choripanes y empanadas mendocinas de queso Lincoln y cheddar inglés y de carne cortada a cuchillo. Todo, acompañado con vinos de la bodega Catena Zapata y champagne Veuve Clicquot.
Hubo encuentros, risas y charlas que se iniciaban en una mesa y continuaban en otra, a medida que los invitados se saludaban y recordaban anécdotas del restaurante, mientras en el salón sonaba la música soul de la cantante Vicky Brea y su banda.
“Orgulloso de tener la posibilidad de ampliar un legado familiar que me apasiona y motiva en la vida”, le dijo a ¡HOLA! Argentina Osvaldo Brucco, el dueño de Happening, después de la celebración. Él es la segunda generación al frente del restaurante que crearon sus padres, Osvaldo y Beba, en 1965, a partir de uno de los tradicionales “carritos” de la Costanera. Beba fue la que le dio el impulso inicial al emprendimiento gastronómico familiar y Osvaldo Jr., bajo el lema “Que los clientes se sientan como en su casa”, fue quien lo hizo crecer a partir de los años setenta, cuando tenía apenas 18 años y sus padres lo pusieron al frente del negocio. Hoy, lo acompaña en la gestión su hijo Lucas, la tercera generación.
Brucco, que también es dueño del restaurante Gardiner y de la disco Tequila, trabaja en un nuevo proyecto: un club de polo en Punta del Este junto a la familia Pieres. El enorme complejo que incluye canchas y un barrio privado, estará ubicado en La Boyita, cerca de José Ignacio, y promete ser un nuevo destino de deporte, diversión y gastronomía en la costa uruguaya.
