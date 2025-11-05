Los 60 años de Happening. Todas las fotos y los invitados a la espectacular fiesta de cumpleaños del mítico restaurante

Fue una noche perfecta, en la que la buena mesa reunió a trescientos invitados para celebrar el 60° aniversario de un restaurante, como si se tratara del cumpleaños de un viejo amigo. Happening, la reconocida parrilla de la Costanera porteña, llegó a sus seis décadas de vida y el martes 4 de noviembre lo celebró con un banquete al que asistieron sus habitués más famosos y fieles.

Guillermo Francella junto a Mirtha Legrand. La diva fue una de las primeras en llegar y se fue del restaurante pasada la medianoche Diego Soldini

Chiquita con el anfitrión, Osvaldo Brucco, Teté Coustarot y Marcela Tinayre Diego Soldini

Carolina "Pampita" Ardohain y Pancho Dotto, el manager que impulsó su carrera de modelo Diego Soldini

El ex presidente Macri y su mujer, Juliana Awada, impactante con un jean laminado en color plata y un top transparente de red con brillos Alejandro Fiore

Mirtha Legrand, Susana Giménez, Graciela Borges, Guillermo Francella, Pampita Ardohain, Mauricio Macri con Juliana Awada, Iván de Pineda, Emilia Attias y Carola del Bianco con su marido, Francisco “Paquito” Mayorga, fueron algunos de los que -convocados por la PR Paola Pravato- ocuparon las mesas de la planta baja y el primer piso del restaurante, ambientado especialmente por las hermanas Lola, Paz y Agustina Caradonti. Ellas crearon una atmósfera sofisticada y acogedora a través de la ubicación estratégica de velas de distintos tamaños en el acceso al edificio y en las mesas, cada una con un centro hecho de piedra tallada y flores, frutas y vegetales de estación.

Susana y Macri intercambian bromas mientras Mecha Sarrabayrouse, la hija de Su, se abraza con Graciela Borges Diego Soldini

El creativo publicitario Ramiro Agulla rodeado de dos beauties: María Campos y Pampita Diego Soldini

Su y Mecha con su gran amigo, el relacionista público Gerard Confalonieri Diego Soldini

La mesa del chef. Francis Mallmann junto a una de sus hijas, Ámbar Rosa Diego Soldini

Juliana Awada y Mauricio Macri se acercaron a saludar a Chiquita y a su hija, Marcela Tinayre Diego Soldini

Candelaria y Micaela, las hijas mayores de Marcelo Tinelli, dijeron presente aún en un día complicado para la familia por las denuncias que hizo la hermana menor, Juanita Alejandro Fiore

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, y su marido, Guillermo Yanco, saludan a Susana y al humorsta Roberto Moldavsky. La ministra también se acercó al ex presidente Mauricio Macri -de quien fue funcionaria y hoy está alejada- y le preguntó "¿No me vas a saludar?" Diego Soldini

La gran fiesta de cumpleaños resultó el marco ideal para que se lucieran los platos del menú de tres pasos preparado por Francis Mallmann. El chef, que ya había sido el responsable del banquete del 50° aniversario de Happening, volvió a acompañar el festejo del restaurante con delicias que cocinó en la terraza, donde montó sus fogones junto a su equipo de cocineros y asistentes. El primer paso fue una ensalada de habas, arvejas, espárragos, alcauciles y huevos mollet con una paillette. El segundo, pescado a la sal con ensalada de chauchas y papas al natural.

La banda del canal de streaming Olga. En la cabecera, con remera negra, Luisito Cella, hijo del productor Luis Cella y cofundador de Olga. De pie, con remera blanca, Damián Betular, que fue parte del elenco del canal. También están Fernando Dante, Gastón Edul, Nacho Elizalde (con remera estampada), Lucas Fridman y Marti Benza, con copa en mano Diego Soldini

El periodista Germán Paoloski y la actriz Sabrina Garciarena Diego Soldini

El músico Pato Sardelli, líder de la banda de rock Airbag Diego Soldini

El modelo y conductor Iván de Pineda Diego Soldini

La ex modelo Carola del Bianco y su marido, Francisco "Paquito" Mayorga Alejandro Fiore

El plato principal consistió en pestaña de ojo de bife con papas dominó y ensalada de iceberg al ajillo. El postre, al que nadie pudo resistirse, fue una torta de miel de veinte capas con helado de yogur. Mallmann también preparó los bocados que se sirvieron a modo de amuse-bouche: choripanes y empanadas mendocinas de queso Lincoln y cheddar inglés y de carne cortada a cuchillo. Todo, acompañado con vinos de la bodega Catena Zapata y champagne Veuve Clicquot.

Macri y Awada junto al chef Francis Mallmann, responsable del espectacular menú que se sirvió para el aniversario de Happening Diego Soldini

Lola, Paz y Agustina Caradonti junto a su mamá, Grace Gold. Las hermanas ambientaron el restaurante con velas, candelabros de piedra y centros de mesa de flores, frutas y vegetales de estación Diego Soldini

Alejandro Gravier, marido de Valeria Mazza, compartió la mesa con su papá, Horacio, y sus hijos Tiziano (a la derecha), Taína y Benicio. Alejandro recordó que su padre lo llevaba a Happening cuando era chico. En la imagen, junto a Macri Diego Soldini

Osvaldo Brucco, como buen anfitrión, recorrió las mesas de sus invitados. Aquí, con Juan Cruz Bordeu, Graciela Borges y Gerard Confalonieri Diego Soldini

Amigos: Susana, Mirtha, Marcela y Mecha con Roberto Moldavsky Alejandro Fiore

Benicio y Tiziano Gravier Diego Soldini

Federico Bonomi, dueño de la marca Kosiuko, junto a la decoradora Delfina Vázquez Maiztegui y su marido, Ramiro Agulla Diego Soldini

Hubo encuentros, risas y charlas que se iniciaban en una mesa y continuaban en otra, a medida que los invitados se saludaban y recordaban anécdotas del restaurante, mientras en el salón sonaba la música soul de la cantante Vicky Brea y su banda.

“Orgulloso de tener la posibilidad de ampliar un legado familiar que me apasiona y motiva en la vida”, le dijo a ¡HOLA! Argentina Osvaldo Brucco, el dueño de Happening, después de la celebración. Él es la segunda generación al frente del restaurante que crearon sus padres, Osvaldo y Beba, en 1965, a partir de uno de los tradicionales “carritos” de la Costanera. Beba fue la que le dio el impulso inicial al emprendimiento gastronómico familiar y Osvaldo Jr., bajo el lema “Que los clientes se sientan como en su casa”, fue quien lo hizo crecer a partir de los años setenta, cuando tenía apenas 18 años y sus padres lo pusieron al frente del negocio. Hoy, lo acompaña en la gestión su hijo Lucas, la tercera generación.

Las dos grandes divas de la televisión argentina, siempre juntas. Susana y Chiquita charlaron a solas después de la comida Diego Soldini

El polista Hernán Agote y su mujer, Lucila Vacca Vergara Alejandro Fiore

Susana sale de Happening a las dos de la mañana junto a su hija, Mecha Sarrabayrouse Alejandro Fiore

Osvaldo Brucco con sus dos hijos, Martina, dueña de la marca de ropa The Ann Wagners, y Lucas, que trabaja con él en el restaurante familiar Diego Soldini

La periodista y ex modelo Teté Coustarot fue una de las famosas invitadas al aniversario Alejandro Fiore

Mirtha y Graciela Borges estuvieron en mesas separadas, pero se encontraron para charlar Diego Soldini

La cocinera Tefi Russo y el periodista Joaquín "Pollo" Álvarez Diego Soldini

La cantante Vicky Brea y su banda de soul le pusieron música a la noche Diego Soldini

Graciela Borges fue a la comida con su hijo, Juan Cruz Bordeu Alejandro Fiore

Pancho Dotto se retira con el regalo que Osvaldo Brucco les hizo a los invitados: un cuchillo para el asado Alejandro Fiore

El acceso al restaurante de la Costanera fue iluminado suavemente con velas en fanales de vidrio Alejandro Fiore

Una vista de las mesas en uno de los dos pisos del restaurante. En total, fueron trescientos invitados Diego Soldini

El polo, presente. Hernán Agote, Facundo Pieres (con gorra), Héctor Guerrero y Lula Vacca Vergara Diego Soldini

El músico Zorrito von Quintiero y su novia, Tini Piermattei Diego Soldini

Mecha con su primo, Manuel Sarrabayrouse Diego Soldini

Brucco, que también es dueño del restaurante Gardiner y de la disco Tequila, trabaja en un nuevo proyecto: un club de polo en Punta del Este junto a la familia Pieres. El enorme complejo que incluye canchas y un barrio privado, estará ubicado en La Boyita, cerca de José Ignacio, y promete ser un nuevo destino de deporte, diversión y gastronomía en la costa uruguaya.

Francella con el chef Pablo Massey Diego Soldini

Emilia Attias con su novio, Guillermo Freire Alejandro Fiore

Taína, la hija menor de Valeria Mazza y Alejandro Gravier Alejandro Fiore

La periodista Agustina Casanova Alejandro Fiore