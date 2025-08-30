Cóctel de noticias. La “sorpresa” de Pampita, Taína Gravier-Mazza protagonista y Juana Viale, una atleta enamorada

CORRE, JUANA, CORRE VIALE

Juana Viale (43) no para de sumar medallas deportivas en este 2025. El domingo pasado, se sumó a las 27 mil personas de 30 países que participaron en el Medio Maratón de Buenos Aires. De 21 kilómetros, esta competencia que se realiza en el circuito urbano porteño y que reúne amateurs y profesionales figura entre las diez mejores pruebas del mundo: está incluida en el calendario internacional de la World Athletics y es una de las más importantes de la región.

El domingo pasado, Juana corrió el medio maratón porteño junto con su novio, Yago Lange. Cuando participó del Gran Fondo de Nueva York, lo hizo junto con su hermano, Nacho

Para los runners supone, además, la antesala del Maratón Internacional de la Ciudad, que se realizará el 21 de septiembre. “Lo logré (…). Lo que lloré cuando llegué:”, contó ella, después, en sus historias de Instagram. Le agradeció muy especialmente a su novio Yago Lange (37): “Sin él, no lo habría logrado”.

VALERIA MAZZA, SU MAMÁ Y SU HIJA, REUNIDAS PARA UNA GRAN OCASIÓN

Fue el encuentro de tres generaciones de beauties. Valeria Mazza (53) organizó el lunes pasado un cóctel en el piso 32 del Alvear Icon Hotel, en Puerto Madero, para presentar en sociedad su última fragancia: Velvet, con toques frutales y florales.

Las mujeres de la familia posaron para la foto de recuerdo: Valeria lució un vestido de Ménage à Trois, su mamá, Mónica (Mima) Ferreira, apostó al total black, y su hija, Taína Gravier, eligió un conjunto de chaqueta corta y mini en pied-de-poule

Como se sabe, los afectos lo son todo para ella, por eso fue muy lindo verla abrazarse con su marido, Alejandro Gravier, con sus hijos menores, Benicio y Taína (Balthazar vive en Madrid y Tiziano está en Corralco, Chile, con el equipo nacional de esquí, compitiendo en el Campeonato Sudamericano), y con amigos entrañables como Lulu Cahen d’Anvers, Vicky Fariña o Benito Fernández.

Valeria junto con Angie Landaburu

Esta vez, además, dijo presente su mamá, Mónica Ferreira, que viajó especialmente desde Rosario, donde vive, y posó encantada con su hija y su nieta para dejar claro que el estilo se hereda. Valeria, que participa activamente en la creación y diseño de todos los productos que llevan su nombre, también tiene una línea de anteojos de sol y para lectura, y otra de zapatos y cartera.

Jazmín Chebar

Valeria junto a su familia y sus grandes amigos. De izquierda a derecha, su mamá, Mónica Ferreira; su hijo Benicio Gravier; Lola Cardone; Maximo Petracchi; Taina Gravier y su papá, Alejandro; Lulu Cahen D'Anvers; Azul Roca (la hija de Vicky Fariña es ahijada de Valeria y estuvo a cargo del estilismo en la campaña del perfume); Vicky Fariña y su otra hija, Mía; Ana Pérez Bustos y Cala Petracchi

UN FESTEJO LLENO DE ABRAZOS

Fue el primer cumpleaños sin su papá, Rubén Torrente, pero Florencia Torrente no dejó que le ganaran la nostalgia ni la tristeza en su gran día y organizó un festejo íntimo en la casa de su mamá, Araceli González (58), en un country de Pilar, para celebrar sus 37 años.

En su día, Flor optó por un look casual: un jean y chaleco a lunares de Ampivera. Araceli, por su parte, llevó una chaqueta corta y una gorra de Helicia, la marca de su hija

“Un cumple lleno de amor y abrazos, lo único que necesitaba. Se te extrañó, Ruchito, aunque estabas por ahí dando vueltas”, escribió la actriz y diseñadora en su cuenta de Instagram, como si le hablara a su padre. Araceli no fue la única que ayudó a Flor con los preparativos, porque también estuvo acompañada por su novio, el fotógrafo y cocinero Santiago Slapak, y su padrastro, Fabian Mazzei, quienes la rodearon cuando sopló las velas en una torta decorada con flores y frutas naturales. “Todo sin gluten, con harina de castañas y nueces”, comentó entre risas mientras su mamá la grababa para las redes.

Mimos, una torta sin gluten y frutas naturales y un gran ramo de flores para celebrar su cumpleaños

Con su amor, el ex futbolista Santiago Slapak

TODOS LOS MUNDOS DE MIN

Los pliegues, los diseños geométricos, los colores, las prendas sin cierres ni botones, las conexiones y los cruces con la arquitectura y el arte, la originalidad de los materiales y el fuerte compromiso con la producción sustentable… en fin, gran parte del mundo de la reconocida creadora Min Agostini pueden verse en “Entre mundos”, la exhibición interactiva que se presenta en PATIOarts, en el espacio de arte ubicado en el primer piso de Patio Bullrich.

“Hace 14 años, hicimos unas carteras con Marta [Minujín] y le propuse volver a lanzarlas”, contó Min (en la foto, posando con la artista). En la muestra interactiva que inauguró, las CarterAcodarte están dispuestas de manera muy original: un ring

“Es un territorio compartido entre el arte, el diseño y los lugares de juego”, dijo Agostini el día de la inauguración de la muestra, que tuvo lugar el martes 26 de agosto y que contó con la presencia de muchísimos de sus amigos del mundo de la moda y del arte, entre ellos, la gran artista plástica Marta Minujín. Con Minujín, Agostini realizó hace 14 años una colaboración explosiva y vibrante: las CarterAcodarte, unas carteras que volvieron a relanzarse y que ahora se exhiben en un ring montado en el medio de los pasillos del shopping.

La modelo Carmen Yazalde quedó fascinada con la originalidad de la muestra: la exhibición permite no solo que la gente disfrute las piezas de Min, que están colgadas o dispuestas como si fueran esculturas, sino que también puede probárselas. "Entre Mundos" estará abierta al público hasta el 16 de septiembre (de lunes a domingos de 10 a 20 h con entrada gratuita), en el nivel 1 de Patio Bullrich, Posadas 1245, CABA

UN DEBUT DE PELÍCULA

El 19 de agosto fue muy especial para Paula “Puli” Demaría (49). Ese día, con dos salas repletas de Cine Arte Cacodelphia, se estrenó Perturbación, la película que marca el desembarco en la pantalla grande de la DJ y también actriz [actualmente, está en Señora Odio, en Microteatro]. “Es una comedia negra de tipo coral que tiene como punto de partida el accidente del encargado de un edificio”, contó Puli a ¡HOLA! Argentina sobre este film que fue dirigido por Leo Azamor y que fue aclamado en festivales internacionales como el de Trieste.

Al estreno de "Perturbación" no faltaron los cuatro hijos de Puli; de izquierda a derecha, Sylvestre, Santos, Florián “Floro” y Félix [de 23 y 19, los dos primeros son fruto de su matrimonio con Matías Corti Maderna; mientras que los dos menores, de 16 y 14, son hijos de Martín “Chule” Bernardo]. Entre Sylvestre y Santos está Lola Muro, la “nuera” de Puli

En nuestro país también cosechó aplausos. Y la primera ovación vino de su círculo más cercano: “Todos se quedaron asombrados porque no me habían visto nunca en cine”, dijo ella sobre la reacción de sus amigos, de su amor –Federico Deis– y, por supuesto, la de sus cuatro hijos… y la de su flamante “nuera”, Lola Muro. Hija de la artista Fernanda Díaz, Lola está de novia con Santos, su segundo hijo, que tiene 23 años: “Todos mis hijos son novieros. Y a mí, que soy muy Susanita y romántica, me encanta”, admitió Puli.

Para el gran día, Puli lució un vestido al cuerpo y stilettos de Puli D. de verano… pero de colores diferentes: “Fue una decisión que tomamos con Leo [Azamor, el director] y con Alejandro García, mi estilista. Silvina, mi personaje, podría vestirse así”, dice ella; acá, con Federico Deis, su novio desde hace cuatro años

PAMPITA SE ENCONTRÓ CON SU EX

Separados desde septiembre de 2024, llegaron con minutos de diferencia, cada uno con sus respectivas parejas. Y, aunque incluso se sentaron a metros de distancia, evitaron cruzarse durante toda la velada.

Pampita y Martín Pepa, que esa misma mañana habían vuelto de Nueva York, estuvieron muy acaramelados. Para la ocasión, la modelo eligió un sensual vestido de terciopelo que el polista argentino le había traído de Londres Fabián Malavolta - LA NACION

La semana pasada, Pampita Ardohain y su ex marido, Roberto García Moritán, coincidieron en la comida anual de recaudación de fondos de la Fundación Los Piletones, de Margarita Barrientos. A pura sonrisa, la modelo llegó al hotel Hilton, en Puerto Madero, de la mano del polista Martín Pepa, con quien acaba de reconciliarse. De hecho, esa misma mañana habían llegado juntos en un vuelo desde Nueva York, donde se reencontraron después de poco más de un mes separados y decidieron retomar su relación. García Moritán, en tanto, dijo presente con su novia, la ex modelo y periodista deportiva Priscila Crivocapich, con quien sale desde junio. Consultada por la prensa por el encuentro con su ex, Pampita dejó claro: “Mi familia es lo más importante, y los vínculos son lo más importante, y siempre rescato lo mejor de todo el mundo. Así que podemos compartir muchos momentos por suerte”.

Roberto García Moritán con Priscila Crivocapich. La modelo y periodista impactó con un diseño de inspiración flapper con transparencias y escote cruzado de Sylvie Burstin Fabián Malavolta - LA NACION

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana. Grosby