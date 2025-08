¡Como dos gotas de agua! Goldie Hawn tiene su versión mini: su nieta Rio Hudson

Juntos desde hace más de cuarenta años, Goldie Hawn (79) y Kurt Russell (74) formaron una gran familia con su único hijo en común, Wyatt Russell (39); los tres frutos de sus relaciones anteriores: Boston Russell (45) –hijo de Kurt–, y Oliver (48) y Kate Hudson (46) –hijos de Goldie– y sus ocho nietos, entre ellos, Rio, la princesa de Oliver y la mimada de su abuela. Hace unos días, la actriz y su nieta desfilaron por la alfombra roja del Lincoln Center en Nueva York durante el estreno de Happy Gilmore 2 y mostraron la complicidad que hay entre ellas al posar para los fotógrafos.

La actriz con su nuera Erinn, sus nietos Wilder, Bodhi y Rio, y su hijo Oliver. Jamie McCarthy - Getty Images North America

En más de una ocasión, la reconocida actriz contó cómo se organiza con los chicos. “Me encanta ser una abuela activa, conectarme con mis nietos, acompañarlos, escucharlos”, dijo la estrella, quien suele organizar vacaciones en modo tribu. “Una buena familia es la clave de la felicidad. Miro a nuestros hijos y nietos y no hay nada en el mundo que me haga sentir tan orgullosa”, reveló a HELLO! en una entrevista.