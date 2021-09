Criadora de mariposas. Manuela Viale habla de su particular hobby, el amor y su famosa familia

Se define como actriz y conductora, y aunque tuvo una incursión en el mundo del modelaje, “es algo que no me representa”, explica Manuela Viale (30). “China” para los íntimos –”un apodo que me puso una amiga del colegio, aunque me lo decían más de chica”–, geminiana (del 5 de junio, “pero tengo ascendente y luna en Piscis, entonces soy muy sensible”), noctámbula –”no me llevo bien con las mañanas, soy un bicho nocturno, creo que es porque nací a las doce de la noche”–, amante de la naturaleza y de los animales y “una leona de mi círculo íntimo”, detalla la hermana de Juana (39) y Nacho (40) por parte de su padre, Ignacio Viale del Carril, y de Matías (27), del segundo matrimonio de Viale con Mariana Virasoro. “Soy muy familiera y me llevo bárbaro con mis hermanos, tengo peleas como todos, pero siempre estamos para el otro”, cuenta Manu, que el lunes volvió a la televisión como participante de la nueva temporada del reality El gran premio de la cocina (eltrece), en su versión famosos. “Empecé a cocinar en cuarentena, y como soy muy competitiva me encantó la propuesta. Hago muy buenas pizzas caseras con harina integral, queso azul, cebolla caramelizada y hongos salteados, panes integrales, y soy muy dulcera… me luzco con el flan, lemon pie, rogel, y budines”, le dice a ¡HOLA! Argentina.

–Cuando terminaste el colegio querías estudiar para ser maestra jardinera, ¿qué te llevó a elegir el camino de la actuación?

–No me imaginaba actriz, ni lo soñaba para mi vida. Quería ser maestra jardinera y trabajé dos años como helper en un jardín de infantes, pero me salió un casting para la serie italiana Tierra rebelde, para mi sorpresa quedé –fue el peor casting que hice en mi vida– y tuve que dejar el jardín. Me encantó la experiencia, y todo se dio de manera muy natural. Fue algo que me cautivó de grande. Después hice Dulce amor, Aliados, Quiero vivir a tu lado, y encontré mi faceta de conductora al frente de Fans en Vivo (MTV).

–¿Es difícil ser una Viale en el mundo del espectáculo?

–La gente piensa que por el apellido estás acomodada y a veces genera más complicaciones que beneficios. Hay mucho prejuicio, pero estoy acostumbrada y convivo con eso hace años.

–¿Te ayudó a abrir puertas?

–No, para nada.

–¿Te sentarías en la mesaza para promocionar un trabajo?

–Me daría un poco de pudor… Tal vez si Nacho o Juana me lo piden, pero yo jamás se los pediría a ellos. Para promocionarme tengo mis redes.

–¿Cómo te llevás con el mote de “hermana de”?

–Lo vivo normal y admiro a mis tres hermanos por lo que hacen. Matías también trabaja en el medio, en una productora de cine que le maneja la carrera a Fito Páez.

–¿Te comparan con Juana?

–Me comparan con Juana y creo que es inevitable, pero no les hago caso. Compartimos el amor por la naturaleza y los animales, y somos muy compañeras. Ahora me ayuda mucho con el reality de cocina: practico en su casa. Nos llevamos bien; nuestro vínculo evolucionó con los años. También tengo muy buena relación con mis sobrinos.

Junto a Juana, en 2018, cuando hicieron un viaje de hermanas a Brasil

En sus uñas, Manuela lleva un nail art de mariposas. Le apasionan y en cuarentena comenzó a criarlas en su jardín. “¡Son mágicas! En invierno entro las orugas, porque mi teoría es que si yo tengo frío ellas también, y siento que las ayudo para que no se las coma un pájaro” PIlar Bustelo

–¿Y con Nacho?

–Me llevo increíble como con todos mis hermanos. Cuando éramos más chicos, tal vez Nacho era un poco cuida… Y después yo lo fui con Matías.

–¿Les pedís consejos?

–Soy de pedirle más consejos a papá, él tiene una consultora de comunicación y conoce mucho el medio. Somos muy unidos. Mis padres se separaron hace años y a los 15 me fui a vivir con él. Con Matías vivíamos saltando de casa en casa y nos quedaba más cómodo asentarnos por el colegio en un lugar, porque siempre nos olvidábamos algo y era un lío.

–¿Qué heredaste de tus padres?

–De mamá (Mariana Virasoro, esteticista) creo que saqué algo de su carácter, y de papá la puntualidad, la pasión por los autos y la velocidad. Me falta aprender a andar en moto. Quiero hacer un curso ¡porque me siento discriminada! Todos manejan moto, menos yo…

De chica en la playa con su mamá, Mariana Virasoro, esteticista

Con su papá, Ignacio Viale del Carril. “Con papá somos muy unidos y le pido consejos para todo. Cuando mis padres se separaron me fui a vivir con él”, revela

–Trabajás desde chica, ¿en qué gastás tu plata?

–Me encanta viajar, vivir experiencias y aventuras.

–¿Cuándo te independizaste y te fuiste a vivir sola?

–En realidad nunca viví sola, porque después de vivir con papá me mudé con mi novio. En noviembre ya van a ser tres años.

Hace unos tres años, Manuela se independizó y dejó la casa de su padre en Martínez para mudarse a Beccar con su novio, el fubtolista Federico Freire. En su jardín tiene una huerta y una compostera PIlar Bustelo

“ESTOY DE NOVIA CON MI MEJOR AMIGO”

–Estás en pareja con el futbolista Federico Freire (mediocentro en Santos F.C. de la Liga 2 de Perú), ¿cómo nació su historia de amor?

–Somos mejores amigos desde los 15 años y durante mucho tiempo negamos el amor entre nosotros. Yo siempre dije que quería un hombre con su personalidad: bueno, compañero, familiero, pero nunca lo había visto con esos ojos. Creo que negamos que algo más nos pasaba por miedo a perder una relación de amistad que siempre valoramos mucho. Y cuando nos sinceramos con lo que sentíamos no hubo matices, fue de un extremo al otro: de ser mejores amigos pasamos a ser novios y a convivir.

–¿Cómo llevan la relación a distancia?

–Él está hace siete meses en Perú, y lo fui a visitar en junio. Ahora vuelvo a ir para allá en un mes. Es difícil llevar una relación a distancia, pero lo manejamos bastante bien, con mucha comunicación. Tuvo una posibilidad de irse cuando nos pusimos de novios, pero le pedí que no se fuera y que nos diera tiempo para consolidarnos como pareja. Ahora puedo soportarlo, igual siento que es más difícil para él porque es él quien está viviendo el desarraigo.

–¿Dejarías tu carrera para acompañarlo?

–No me iría a un lugar que no me guste, pero soy permeable y siento me que adaptaría. Me encantaría tener la experiencia de vivir afuera, tal vez en Madrid, aunque también me gusta el mar.

–¿Te gustaría casarte y ser madre?

–Sí, aunque siempre dije que quería ser madre joven, cada vez lo veo más lejos, porque siento que es una responsabilidad muy grande. Tengo mis sentimientos encontrados pero pese a los replanteos, me gustaría ser madre.

En una selfie junto a su novio, el futbolista Federico Freire, mediocampista de Santos F.C. de la Liga 2 de Perú. “Estoy de novia con mi mejor amigo. Nuestra amistad comenzó a los 15 años, y durante mucho tiempo negamos el amor entre nosotros”, cuenta

–¿Abrazás alguna causa?

–Sí, defiendo la ecología. Hago compost, reciclo la basura, tengo mi huerta. En unos días viajo al Sur a reforestar, que me da un respiro al alma porque siento que pongo mi granito de arena. También estoy en camino a ser vegetariana. Todavía como algo de pescado, pero sé que lo voy a dejar. Cuando se prendió fuego Australia me generó mucha angustia y decidí que no podía ser tan hipócrita de amar tanto a los animales y estar comiéndomelos. Desde mis redes trato de contagiar para que otros se sumen a cuidar nuestro planeta.

–¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres?

–Veo series y me encanta estar tirada en mi hamaca tomando sol y mirando mi huerta. Trato de leer, y también crío mariposas. Arranqué en cuarentena, cuando vinieron a hacerme una huerta en casa. Sumé a mi jardín las plantas hospederas de las orugas de la mariposa monarca, que son las asclepias. Y en invierno las entro, porque mi teoría es que si yo tengo frío, ellas también. Mi novio se ríe, pero así siento que las ayudo para que no se las coma un pájaro. Empecé a convivir con ellas y son mágicas. También cambié mis plantas y sumé las que tienen flor con néctar para que tuvieran alimento.

–¿Con qué soñás?

–Quiero seguir creciendo, encarando nuevos desafíos… no pienso a largo plazo porque no sé qué me puede pasar mañana, y menos en este país en pandemia. Trato de vivir haciendo lo que amo, creo que es lo más parecido a la felicidad.

Deja ver algunos de sus tatuajes: “Sea turtle” en la espalda, las iniciales de sus hermanos en las costillas, una máscara veneciana en el brazo y los nombres de sus Bulldogs franceses, Palta y Mikla (que murió en cuarentena), en los tobillos PIlar Bustelo

