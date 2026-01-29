Quiénes son las “nueras” que Victoria Beckham sí quiere y forman parte del retrato de familia unida

Tomada el lunes 26 de enero en París, la glamorosa Ciudad Luz, la foto puede ser sólo eso: el recuerdo memorable de la ceremonia en la cual la ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, condecora a Victoria Beckham (51) como Caballero de la Orden Nacional de las Artes y las Letras. Pero, a una semana del explosivo mensaje que Brooklyn Beckham lanzó a través de sus redes sociales contando por qué lleva más de un año alejado de su familia (y sin ninguna intención de reconciliarse), la foto –entre alfombras de estilo y candelabros de lujo; trajes de etiqueta, vestidos de noche y sonrisas cuidadas– puede parecer, más bien, la clara radiografía de qué miembros están y quiénes no en la fabulosa tribu Beckham. Y quienes no aparecen son Brooklyn y Nicola Peltz.

De izquierda a derecha: Kim Turnbull, Romeo Beckham, Harper Seven Beckham, Victoria, David, Cruz Beckham y Jackie Apostel posaron en el Ministerio de Cultura francés

“Ser reconocida aquí y acogida de esta manera es un gran privilegio que refleja décadas de compromiso y dedicación”, dijo Victoria, quien, luego de agradecer especialmente a su marido David Beckham (50) posó con tres de sus cuatro hijos: la menor, Harper (14), y los varones Romeo (23) y Cruz (20). En los extremos están también quienes sí parecen ser las “nueras” adoradas por Victoria: Jackie Apostel (29) y Kim Turnbull (24). Además de haber sido invitadas a este singular evento, Jackie y Kim también acompañaron ese mismo día a Victoria en la Semana de la Alta Costura primavera-verano 2026.

KIM TURNBULL

De 24 años, la londinense es la novia de Romeo Beckham desde hace cerca de dos años. Es DJ y también modelo: desde 2017, trabajó con marcas como Tommy Hilfiger, Rimmel London y Ellesse, y ha participado en desfiles de Marc Jacobs y Miu Miu. Si bien la pareja ha tenido varias idas y vueltas, en este último tiempo, la relación parece haberse afianzado: Kim no sólo ha acompañado a Romeo a los desfiles de su madre, sino que tuvo el visto bueno para asistir al cumpleaños número 50 de David Beckham.

Romeo Beckham y Kim Turnball, muy elegantes y combinados en negro GettyImages - GC Images

JACKIE APOSTEL

La novia del tercer hijo de los Beckham es hija de padre alemán y de madre brasileña. Tiene 29 años (casi diez años más que Cruz, con quien están juntos desde 2024), es compositora, productora musical y, en más de una ocasión, se viste con las prendas diseñadas por su “suegra”: desde los vestidos lenceros y tops de encaje hasta los blazers, pasando por los característicos sacos teddy bear by Victoria Beckham. En su cuenta de Instagram, no sólo sube fotos con Cruz, sino también con su familia política.

Jackie Apostel y Cruz Beckham les hicieron frente a los flashes a pura risa GettyImages - GC Images