De bajísimo perfil. Marta Ortega, la heredera del imperio Zara, dijo presente en el Fashion Week de Madrid

La presencia de Marta Ortega (37), heredera del gigante de la moda Zara, revolucionó la 74a edición del Fashion Week Madrid: la empresaria llegó puntual para disfrutar del desfile de su suegro, Roberto Torreta, ausente los años anteriores en la gran cita de la moda madrileña y uno de los diseñadores favoritos de la reina Letizia. De la mano de su marido, Carlos Torretta, la hija de Amancio Ortega le demostró todo su apoyo a su suegro en un momento tan importante, y lo hizo con un look que conjugaba las últimas tendencias con una comodidad muy favorecedora. Fan de la moda, Marta tiene devoción por la alta costura y por firmas como Hermès, Celine, Valentino y Balenciaga, firmas de las que elige los accesorios con los que complementa sus estilismos by Zara. Sus otras dos pasiones son el ballet y la hípica (de adolescente, participaba de competencias de salto). Marta protagonizó la última tapa de ¡HOLA! con una excepcional entrevista concedida al suplemento Wall Street Journal en la que revela aspectos de su vida hasta ahora desconocidos. La mujer que es “la clave del éxito de Zara” empezó a trabajar en la firma hace catorce años, como vendedora en la tienda de King’s Road, en Londres, tras graduarse en la Universidad. “La primera semana pensé que no sobreviviría. Pero luego desarrollas una especie de adicción a la tienda. Algunas personas nunca quieren salir de ahí. Es el corazón de la compañía”, le dijo la heredera al diario neoyorquino. Discreta y de bajísimo perfil, vive en un dúplex en La Coruña con Carlos Torretta y sus dos hijos: Amancio (8), fruto de su matrimonio con Sergio Álvarez Moya, y Matilda, la hija que tuvo con Torretta.

Entrando al Fashion Week madrileño junto a su marido, Carlos Torreta, padre de su hija Matilda. Cordon Press

El momento en el que felicita a su suegro, Roberto Torreta, que volvió a presentar sus creaciones en una pasarela tras casi dos años. Cordon Press