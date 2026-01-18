Delfina Blaquier y Aurora Figueras: madre e hija impactaron en uno de los eventos más glamorosos de polo y salto

Tras unos días en Uruguay, volaron a Australia para cumplir con un compromiso social y deportivo
En la dorada costa de Queensland, Australia, se celebra uno de los encuentros más esperados del calendario ecuestre: Magic Millions, un festival que combina subastas de caballos, carreras, exhibiciones y polo sobre la arena. Entre los protagonistas, dos nombres argentinos se destacaron: Nacho Figueras y Delfina Blaquier, quienes estuvieron acompañados por sus hijas Aurora y Alba. Allí, el matrimonio se codeó con la realeza británica compartiendo varios momentos, dentro y fuera de la cancha, con Zara Phillips –hija de la princesa Ana– y su marido, Mike Tindall. Durante el evento, celebrado en Surfers Paradise, Nacho y Delfina fueron parte del equipo Pacific Fair, que disputó un partido amistoso frente al conjunto liderado por los Tindall, The Star Gold Coast. La postal fue perfecta: arena, caballos de pura sangre y un público que celebró cada jugada y el triunfo de los argentinos.
UN ESTILO SIN FRONTERAS
Delfina, referente de moda y lifestyle, volvió a demostrar por qué es considerada un ícono de estilo. “Cuando elijo un outfit, lo primero que pienso es en estar cómoda”, dijo durante Magic Millions cuando le consultaron sobre lo que llevaba puesto: un vestido estilo lencero de Homebodii. Junto a su hija Aurora formaron un dúo imbatible a la hora de posar para los fotógrafos. De hecho, compartieron estampado –con caballos incluidos– para moverse con sofisticación y naturalidad entre las tribunas.
