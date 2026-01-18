Delfina Blaquier y Aurora Figueras: madre e hija impactaron en uno de los eventos más glamorosos de polo y salto

En la dorada costa de Queensland, Australia, se celebra uno de los encuentros más esperados del calendario ecuestre: Magic Millions, un festival que combina subastas de caballos, carreras, exhibiciones y polo sobre la arena. Entre los protagonistas, dos nombres argentinos se destacaron: Nacho Figueras y Delfina Blaquier, quienes estuvieron acompañados por sus hijas Aurora y Alba. Allí, el matrimonio se codeó con la realeza británica compartiendo varios momentos, dentro y fuera de la cancha, con Zara Phillips –hija de la princesa Ana– y su marido, Mike Tindall. Durante el evento, celebrado en Surfers Paradise, Nacho y Delfina fueron parte del equipo Pacific Fair, que disputó un partido amistoso frente al conjunto liderado por los Tindall, The Star Gold Coast. La postal fue perfecta: arena, caballos de pura sangre y un público que celebró cada jugada y el triunfo de los argentinos.

Nacho Figueras –de impecable traje gris con corbata negra– junto a Delfina, que lleva un vestido largo de finos breteles y hebilla y cutout en el escote

Delfina y su hija Aurora en una selfie de recuerdo de su paso por Australia, un destino que visitan desde hace años en esta época del año

Zara Phillips y Mike Tindall. La hija de la princesa Ana eligió un vestido midi de Aje, que acompañó con sombrero de la marca australiana Akubra, sobre en color nude de Oroton y sandalias Tommy Hilfiger

Contrincantes, Zara y Delfina en pleno partido

UN ESTILO SIN FRONTERAS

Delfina, referente de moda y lifestyle, volvió a demostrar por qué es considerada un ícono de estilo. “Cuando elijo un outfit, lo primero que pienso es en estar cómoda”, dijo durante Magic Millions cuando le consultaron sobre lo que llevaba puesto: un vestido estilo lencero de Homebodii. Junto a su hija Aurora formaron un dúo imbatible a la hora de posar para los fotógrafos. De hecho, compartieron estampado –con caballos incluidos– para moverse con sofisticación y naturalidad entre las tribunas.

Delfina optó por el lencero “Year of the horse” de Homebodii, al que le sumó un sombrero de ala ancha. Aurora llevó el mismo estampado en un conjunto de top escote halter con cadena dorada y pantalón ancho. Las dos complementaron con ojotas y carteras en tonos de marrón (Aurora con una minicartera Gucci)

El matrimonio argentino con sus hijas Aurora y Alba

Un tierno gesto de Delfina con Aurora, la mayor de sus hijas

Aurora impactó con un diseño de Acler, con un llamativo bordado floral de lentejuelas