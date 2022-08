Diez “temas” que (tal vez) no conocías de Chris Martin, el vocalista de Coldpay

1. SIEMPRE SOLIDARIO

Está comprometido con causas benéficas con las que se identifica y pone luz a situaciones que lo interpelan, como el comercio justo: en sus conciertos, Chris Martin suele llevar el símbolo de igual pintado en el brazo o en su mano izquierda. El sida, la pobreza y la educación de los chicos en India, el abuso infantil, los problemas ambientales y los desastres ecológicos son temas en los que el líder de Coldplay aporta su granito de arena. En 2014, compró una obra de Banksy por 470 mil dólares en una gala solidaria con el objetivo de recaudar dinero para las víctimas del terremoto de Haití. Además, sigue adelante con un hábito que le inculcó su madre con la mensualidad que recibía cuando era chico. Ella le sacaba el 10% para ayudar a quienes lo necesitaban y desde el 2000 –año en el que lanzó su primer disco con la banda–, Chris hace lo mismo con sus ganancias.

La subasta benéfica en la que Chris y su entonces mujer, Gwyneth Paltrow, compraron la obra de Bansky estaba organizada por Sean Penn en apoyo a Haití. Getty Images

2. EL HABLA Y LA AUDICIÓN

Aunque no quedan rastros notorios de aquella tartamudez que tenía de chico, algunos aseguran que Chris tiene un tono pausado para hablar porque aún lucha con ese trastorno. De lo que sí habló el cantante, y en más de una oportunidad, es de que padece tinnitus y que le fue detectado en el año 2002. Eltinnitus o acúfeno es comúnmente descripto como un timbre o silbido en los oídos y en el caso del vocalista de Coldplay es una consecuencia del volumen excesivo con el que solía escuchar música. Desde hace veinte años, Martin usa tapones auditivos hechos a medida o auriculares para controlar los sonidos.

Gracias a los cuidados, el problema auditivo de Chris no se agravó. Getty Images

3. YOGA, SIESTAS Y DIETA

Algunos hábitos y aficiones de Chris se deben a su matrimonio con Gwyneth Paltrow. El ashtanga yoga, por ejemplo. Tras su separación de la actriz, el cantante abandonó el vegetarianismo. “Lo fui durante mucho tiempo, pero volví a comer carne”, confesó en su momento. La meditación y las siestas son otros de los secretos del bienestar del cantante. “No duermo mucho a la noche. Medito y de vez en cuando hago una siesta de 15 minutos (conocida como power nap) porque me gusta estar despierto. La inspiración suele aparecer después de la medianoche”, contó en una entrevista con Steve Wright en la BBC Radio 2.

4. UN ALUMNO 10

Chris nació el 2 de marzo de 1977 en Exeter, capital del condado de Devon (Inglaterra), pero se crio junto a sus padres y sus cuatro hermanos en un pequeño pueblo cercano llamado Whitestone. Fue a Exeter Cathedral School y a la Sherborne School (en Sherborne, Dorset), una de las escuelas privadas más caras del Reino Unido. En esa época formó su primera banda, The Rockin’ Honkies, junto a dos compañeros. En 1996, el cantante entró en el University College de Londres, la tercera institución de educación superior más antigua de Inglaterra, donde estudió Historia Antigua y se graduó con honores en Griego y Latín.

Fachada principal del University College de Londres. David Iliff

5. BULLYING EN EL COLEGIO

Hoy despierta amor y adoración en millones de personas alrededor del mundo, pero la adolescencia de Chris se pareció bastante a la de cualquier mortal. Sobre todo, en los difíciles momentos que se suelen atravesar en esa etapa de la vida. “Cuando era chico, tenía una manera muy divertida de caminar, me contoneaba un poco. Todo se agravó cuando entré al colegio, donde un grupo de chicos bastante agresivos se la pasaban diciéndome que yo era gay y se rieron de mí durante años sólo por mi forma de moverme”, admitió. También se metían con él por sus creencias. “Yo era hiperreligioso, bastante inocente y muy moralista”, le contó a la revista Rolling Stone.

6. MUCHO AMOR PARA DAR Y RECIBIR

La historia con Gwyneth Paltrow llenó páginas de revistas y horas de televisión. Se casaron, tuvieron dos hijos (Apple y Moses) y en 2014 se divorciaron tras doce años juntos. Hoy comparte sus días con Dakota Johnson, pero por la vida del cantante pasaron otras mujeres (algunas más públicas y otras más en las sombras). Luego de su separación, tuvo un fugaz flechazo con Jennifer Lawrence y desde agosto de 2015 hasta junio de 2017, mantuvo un amor más estable con la también actriz Annabelle Wallis. Se lo supo ver por las calles de Nueva York con la modelo y presentadora de televisión Alexa Chung, aseguran que con Kylie Minogue fue algo más que compartir profesión y que Katy Perry y Dua Lipa también cayeron rendidas a sus encantos.

Chris y Annabelle, sonrientes y enamorados por las calles de París. Cordon Press

Jennifer Lawrence. Getty Images

Con Kylie Minogue en el festival de Glastonbury, en 2019. Getty Images

Alexa Chung. Getty Images

Dua Lipa. Getty Images

7. POR TIERRA Y POR MAR

A la hora de desenchufarse y pasarla bien, Chris elige la tranquilidad de una playa y la cercanía del mar. En los Hamptons o Malibú, solo, en compañía de sus hijos o con amigos, el vocalista de Coldplay lleva su tabla adonde vaya y se lanza a domar las olas. Tal es su pasión por el surf que, en 2003, durante su luna de miel en México, se lo vio despuntando el vicio en las aguas del Caribe. A diferencia de algunos de sus colegas que tienen un garaje millonario, cargado de joyas de cuatro ruedas, Martin tiene un Ford Mustang Shelby 66 y un Jeep nuevo.

8. CHICO SIN RELIGIÓN

La madre de Chris –una profesora de música muy creyente– introdujo un fuerte tono religioso a la cotidianeidad del católico hogar de la familia Martin. De hecho, el cantante aseguró en más de una oportunidad que su infancia y adolescencia estuvieron muy marcadas por la presencia de Dios. “Con los años todo se tambaleó hasta que decidí que yo iba a tener mi propia relación con lo que yo creía que es Dios. Yo creo que Dios es amor, es la magia en cada molécula. Me refiero a un Dios más amplio, no hay una imagen específica, ni una religión”, admitió a la revista Rolling Stone.

Tiene tatuado God is Love.

9. SU AMIGO ARGENTINO

Existe un lazo muy fuerte e inalterable a través de los años entre Chris Martin y nuestro país. Desde la primera visita de Coldplay a la Argentina en 2007, todo fue in crescendo. En 2016 el grupo comenzó su gira en estas latitudes y al año siguiente –después de tocar en 31 países– cerró el mismo tour acá. Hay una entrañable conexión, una conexión que llevará a la banda a hacer diez presentaciones en el estadio de River, un récord absoluto, a partir del 25 de octubre. Pero más allá de los números y las recaudaciones, el cantante tiene afectos argentinos: uno de ellos es Nacho Figueras. Chris suele visitarlo en algún partido de polo y la foto habitual es verlos abrazados en el palenque. Se llaman “Bro” y la familia Figueras Blaquier seguramente será parte del público en River, ya que desde el mes que viene regresan a Argentina y se quedan hasta diciembre.

En 2016, Chris visitó el campo que el polista tiene en 25 de Mayo, en la provincia de Buenos Aires.

Noviembre de 2017. Durante la gira A Head Full Of Dreams en el Estadio de La Plata. Getty Images

10. MOVIMIENTO Y AYUNO

Bicicleta y running son las dos actividades que empujan a Chris al bienestar físico. Pero detrás de sus fabulosos 45 también se esconde la dieta 6:1, que implica ayunar un día a la semana. “Empecé a hacerlo porque una vez que estuve enfermo, alguien me recomendó no comer por un día. ‘Vas a sentir tu cuerpo más saludable’, me dijo. Empecé a hacerlo seguido y descubrí que podía cantar un poco mejor y revaloricé la comida”. Otro de los puntos fuertes de la alimentación del cantante es haber dejado los lácteos hace tiempo.