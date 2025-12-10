La mujer de Martín Redrado. Las fotos y los invitados del cumpleaños de 50 de Lulú Sanguinetti en La Huella, en José Ignacio

A dos años y medio de su boda de ensueño celebrada en Lago di Como, Italia, Lulú Sanguinetti cumplió 50 y lo festejó por todo lo alto en La Huella, en José Ignacio, rodeada del amor de su familia y sus amigos de siempre, y su marido, Martín Redrado (64), fue el mejor partenaire de ese party tan especial. Y, una vez más, la pareja brilló en su rol como anfitriones: fue un fiestón inolvidable para todos los que los acompañaron, que tuvo el sello de Lulú y Martín en cada detalle.

La cumpleañera, Lulú, posa junto a Martín Redrado, la hija de él, Martina (fruto del primer matrimonio del economista con Ivana Pagés) y los dos hijos de ella, Florencio y Santos “Chino” Moneta (de su matrimonio con Raulito Moneta) Marcelo Rodríguez

La invitación al gran cumpleaños estaba escrita en inglés

Tras dos años y medio de casados, Lulú y Martín siguen tan enamorados como el primer día Marcelo Rodríguez

Hubo manteles y servilletas diseñados especialmente para la ocasión, floreros con hortensias, una torta gigante y animada pista de baile que logró prolongar la noche hasta bien entrada la madrugada (párrafo aparte para la cumpleañera y su marido, que disfrutaron al máximo de un evento en el que también festejaron su amor). Mientras la homenajeada llegó enfundada en un diseño largo de encaje firmado por Rabanne, que destacaba su figura (en mitad de la fiesta se cambió por otro más corto y cómodo para bailar, de Tom Ford), Redrado también estuvo elegante, con un ambo en color arena. El estilismo ideal para caminar por la orilla del mar y posar para su álbum privado.

Espléndidos, Lulú –con vestido Rabanne, sandalias Saint Laurent baulito Chanel y aros de caracoles de mar– y Martín llegan a la fiesta celebrada el sábado 7, en La Huella, el parador más top de José Ignacio Marcelo Rodríguez

La tarjeta de invitación marcaba el dress code: “Beach chic”

El menú, a cargo de La Huella, resultó muy elogiado por los invitados: sushi, tarta de cebollas, pulpo, risotto de hongos y de camarones, carne braseada y, de postre, degustación de volcanes de chocolate y dulce de leche. Y, a las tres de la mañana, cuando más de uno pensaba que la fiesta estaba llegando a su fin, aparecieron los típicos chivitos uruguayos: tras un stop para reponer energías, volvieron a la pista como si el dancing recién arrancara.

María Laura Leguizamón y su marido, Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond, con José Urtubey y su mujer, Soledad Bonzi Marcelo Rodríguez

La fotógrafa Teodelina Detry y Sebastián Braun Marcelo Rodríguez

Martina Redrado y su novio Marcelo Rodríguez

Soledad Serrano, gran amiga de Lulú, llega con su marido, Federico Cinque, junto a Ximena Alfaro y Roberto Martínez Marcelo Rodríguez

Ana Rusconi, con vestido de Cavalli, entra acompañada por su hijo Juan Marcelo Rodríguez

La modelo brasileña Gaby Silva y Jacinta Díaz Castelli, a upa del valet parking Marcelo Rodríguez

Flavia Schwenk, con un vestido lencero y sandalias de taco alto, y su marido Diego Pino Marcelo Rodríguez

De pantalón y top verdes, Sol López con amigas, todas compañeras del San Andrés, colegio donde estudió Lulú Marcelo Rodriguez