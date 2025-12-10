La mujer de Martín Redrado. Las fotos y los invitados del cumpleaños de 50 de Lulú Sanguinetti en La Huella, en José Ignacio

El reconocido economista y su amor festejaron a la orilla del mar, junto a su familia y amigos
A dos años y medio de su boda de ensueño celebrada en Lago di Como, Italia, Lulú Sanguinetti cumplió 50 y lo festejó por todo lo alto en La Huella, en José Ignacio, rodeada del amor de su familia y sus amigos de siempre, y su marido, Martín Redrado (64), fue el mejor partenaire de ese party tan especial. Y, una vez más, la pareja brilló en su rol como anfitriones: fue un fiestón inolvidable para todos los que los acompañaron, que tuvo el sello de Lulú y Martín en cada detalle.
Hubo manteles y servilletas diseñados especialmente para la ocasión, floreros con hortensias, una torta gigante y animada pista de baile que logró prolongar la noche hasta bien entrada la madrugada (párrafo aparte para la cumpleañera y su marido, que disfrutaron al máximo de un evento en el que también festejaron su amor). Mientras la homenajeada llegó enfundada en un diseño largo de encaje firmado por Rabanne, que destacaba su figura (en mitad de la fiesta se cambió por otro más corto y cómodo para bailar, de Tom Ford), Redrado también estuvo elegante, con un ambo en color arena. El estilismo ideal para caminar por la orilla del mar y posar para su álbum privado.
El menú, a cargo de La Huella, resultó muy elogiado por los invitados: sushi, tarta de cebollas, pulpo, risotto de hongos y de camarones, carne braseada y, de postre, degustación de volcanes de chocolate y dulce de leche. Y, a las tres de la mañana, cuando más de uno pensaba que la fiesta estaba llegando a su fin, aparecieron los típicos chivitos uruguayos: tras un stop para reponer energías, volvieron a la pista como si el dancing recién arrancara.
