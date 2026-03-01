“Estoy maravillada”. La cantante y compositora Sonia Zavaleta nos presenta a su hija Rosa, nieta de la Trilliza de Oro María Emilia

“Estoy maravillada con Rosa y con todo lo que está generando en la familia. Me siento muy feliz”, le cuenta a ¡HOLA! Argentina la cantante y compositora Sonia Zavaleta, que acaba de ser mamá por segunda vez. “Estaba entregada, como todas las mamás, pero antes de su nacimiento también me sentía un poco nerviosa porque la cesárea de Enero (2), mi primer hijo, fue de urgencia y no me llegó a hacer efecto la anestesia”, amplía.

Radiante, Sonia posa con su hija en brazos

Sonia, que en diciembre había sacado su primer álbum, Mambos y llantos, tuvo que postergar la presentación en vivo para hacer reposo por indicación médica antes del nacimiento de Rosa, que fue hace dos semanas en el Hospital Austral. “Tengo embarazos muy intensos, con panzas enormes, así que armé un equipo grande y maravilloso. Me siento superagradecida con todos, desde el hospital y mi obstetra, Ernesto Beruti, y su asistente, Cata, hasta Vero Ferrando, la partera que me dio la mano en todo momento, o Barbie Costa, Marina y Flor, que fueron mis puericultoras, Luisa, la anestesista, que me fue anticipando todo lo que iba a sentir, y Agui [Águeda Figueroa, de @neoencasa], con quien hice el curso preparto y vino a ver a la gorda a casa en el primer chequeo”.

“Estaba entregada, como todas las mamás, pero antes de su nacimiento también me sentía un poco nerviosa", reconoce Sonia, que en diciembre sacó su primer álbum, Mambos y llantos

La noticia del nacimiento la compartió en sus redes sociales la mamá de Sonia, la trilliza María Emilia, que está encantada con su nieta. En total, las Trillis tienen veintiún nietos, pero Eugenia (a la izquierda de la imagen) reveló en el mismo video que se viene el número veintidós… “El cuento de nunca acabar”, dijeron, entre risas

Rosa duerme plácidamente en brazos de su mamá, que asegura: "me siento muy feliz"

El encuentro entre sus hijos sucedió al día siguiente. “Fue increíble verlos juntos, tuve como un pico de adrenalina y estaba tan feliz que me levanté, me olvidé de todo y después, a la noche, me di cuenta de que me había excedido. Cada hijo es único, viene con data diferente y es una experiencia nueva. No puedo creer que ya somos una familia de cuatro, mi marido, Chiro (Isidro Escalante), es el mejor compañero que pude haber elegido y el mejor padre para mis hijos”, concluye.