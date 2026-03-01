LA NACION

“Estoy maravillada”. La cantante y compositora Sonia Zavaleta nos presenta a su hija Rosa, nieta de la Trilliza de Oro María Emilia

A quince días del nacimiento de su hija, nos comparte sus primeras vivencias

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACIONLucila Olivera
Sonia está casada con Isidro Escalante, que es psicólogo y cineasta. Son padres, además, de Enero, de dos años
Sonia está casada con Isidro Escalante, que es psicólogo y cineasta. Son padres, además, de Enero, de dos años

“Estoy maravillada con Rosa y con todo lo que está generando en la familia. Me siento muy feliz”, le cuenta a ¡HOLA! Argentina la cantante y compositora Sonia Zavaleta, que acaba de ser mamá por segunda vez. “Estaba entregada, como todas las mamás, pero antes de su nacimiento también me sentía un poco nerviosa porque la cesárea de Enero (2), mi primer hijo, fue de urgencia y no me llegó a hacer efecto la anestesia”, amplía.

Radiante, Sonia posa con su hija en brazos
Radiante, Sonia posa con su hija en brazos

Sonia, que en diciembre había sacado su primer álbum, Mambos y llantos, tuvo que postergar la presentación en vivo para hacer reposo por indicación médica antes del nacimiento de Rosa, que fue hace dos semanas en el Hospital Austral. “Tengo embarazos muy intensos, con panzas enormes, así que armé un equipo grande y maravilloso. Me siento superagradecida con todos, desde el hospital y mi obstetra, Ernesto Beruti, y su asistente, Cata, hasta Vero Ferrando, la partera que me dio la mano en todo momento, o Barbie Costa, Marina y Flor, que fueron mis puericultoras, Luisa, la anestesista, que me fue anticipando todo lo que iba a sentir, y Agui [Águeda Figueroa, de @neoencasa], con quien hice el curso preparto y vino a ver a la gorda a casa en el primer chequeo”.

“Estaba entregada, como todas las mamás, pero antes de su nacimiento también me sentía un poco nerviosa", reconoce Sonia, que en diciembre sacó su primer álbum, Mambos y llantos
“Estaba entregada, como todas las mamás, pero antes de su nacimiento también me sentía un poco nerviosa", reconoce Sonia, que en diciembre sacó su primer álbum, Mambos y llantos
La noticia del nacimiento la compartió en sus redes sociales la mamá de Sonia, la trilliza María Emilia, que está encantada con su nieta. En total, las Trillis tienen veintiún nietos, pero Eugenia (a la izquierda de la imagen) reveló en el mismo video que se viene el número veintidós… “El cuento de nunca acabar”, dijeron, entre risas
La noticia del nacimiento la compartió en sus redes sociales la mamá de Sonia, la trilliza María Emilia, que está encantada con su nieta. En total, las Trillis tienen veintiún nietos, pero Eugenia (a la izquierda de la imagen) reveló en el mismo video que se viene el número veintidós… “El cuento de nunca acabar”, dijeron, entre risas
Rosa duerme plácidamente en brazos de su mamá, que asegura: "me siento muy feliz"
Rosa duerme plácidamente en brazos de su mamá, que asegura: "me siento muy feliz"

El encuentro entre sus hijos sucedió al día siguiente. “Fue increíble verlos juntos, tuve como un pico de adrenalina y estaba tan feliz que me levanté, me olvidé de todo y después, a la noche, me di cuenta de que me había excedido. Cada hijo es único, viene con data diferente y es una experiencia nueva. No puedo creer que ya somos una familia de cuatro, mi marido, Chiro (Isidro Escalante), es el mejor compañero que pude haber elegido y el mejor padre para mis hijos”, concluye.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana.
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana.foto: Movil Press
Por Lucila Olivera
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Tiene una granja orgánica, cría ovejas y produce la lana con la que ella misma teje ponchos y mantas
    1

    La otra cara de una estrella. Tiene una granja orgánica, cría ovejas y produce la lana con la que ella misma teje ponchos y mantas

  2. La gran fiesta de MasterChef, la mejor compañía de Diego Ramos en Mar del Plata y el día de karting de Isabel Macedo
    2

    ¿Qué sabe de…? La gran fiesta de MasterChef, la mejor compañía de Diego Ramos en Mar del Plata y el día de karting de Isabel Macedo

  3. Salen al rescate de la corona británica en pleno escándalo del caso Epstein: detalles ocultos de su aparición en los BAFTA
    3

    Kate y William. Salen al rescate de la corona británica en pleno escándalo del caso Epstein: detalles ocultos de su aparición en los BAFTA

  4. Las invitadas que mantienen vivo el recuerdo de su adorada hermana Goldy
    4

    Los fabulosos 99 de Mirtha: las invitadas que mantienen vivo el recuerdo de su adorada hermana Goldy