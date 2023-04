El más rico del mundo. Bernard Arnault: vida, obra y pasiones del hombre con una fortuna de 213 mil millones de dólares

escuchar

Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany & Co, Loewe, Fendy Beauty, TAG Heuer, Bvlgari, Dom Pérignon, Céline, Givenchy, Loro Piana, Sephora, Moët Hennessy, Emilio Pucci, Fendi, DKNY y una larguísima lista de marcas de lujo tienen un mismo denominador común: pertenecen a Bernard Arnault. El empresario, un francés menudo y canoso, de ojos azules, cejas pobladas y sonrisa afable, a sus 74 años es la cabeza de un impresionante holding, el grupo LVMH.

Con Paul McCartney, durante un desfile de Stella McCartney, en 2022. La marca de la hija del Beatle forma parte del conglomerado LVMH. Getty Images

Según la última edición de la revista Forbes, la publicación de finanzas que cada año difunde el ranking de las personas más ricas del mundo, Arnault es hoy el hombre con más patrimonio y fortuna del planeta (213,7 mil millones de dólares), un título que hasta el año pasado le pertenecía a Elon Musk, relegado al segundo puesto. En tercer lugar, Forbes ubica a Jeff Bezos, el creador de Amazon. En 2005, con una fortuna de 30 mil millones de dólares, Arnault ya tenía el título del hombre más adinerado de su país. Ahora, también es la primera persona fuera de los Estados Unidos (y que no se dedique a la tecnología) en haber superado los 200 mil millones de dólares de patrimonio neto.

Una imagen inusual del multimillonario, que es muy celoso de su privacidad: tocando el piano en su mansión de París, en 2016. Por entonces, su fortuna ascendía a los 30 mil millones de dólares y era el hombre más rico de Francia. Getty Images

BERNARD, EL CONSTRUCTOR

Si hay algo que define a Bernard Arnault es el trabajo paciente y constante. Pero también un olfato extraordinario para los negocios y, por sobre todo, una gran convicción desde muy temprana edad. Con tan sólo 22 años y un flamante diploma en Ingeniería Civil y Matemática (estudió en la Escuela Politécnica), hizo su primera gran movida: convenció a su padre para que abandonara las obras públicas y apostara al rubro inmobiliario. Hasta ese momento, los Arnault poseían una empresa constructora que había sido fundada por el abuelo de Bernard en Roubaix, en el norte de Francia (allí nació el empresario, el 5 de mayo de 1949). La apuesta inmobiliaria podría haber fracasado, pero le salió más que bien: duplicó el patrimonio familiar. Volvió a hacer otra jugada magistral en 1984. Ya como presidente de la compañía, tras la muerte de su padre, Bernard decidió invertir casi toda su fortuna en una compra inesperada: Christian Dior. Aquella fue la primera adquisición que hizo en el mundo del lujo, porque después vendría LVMH Louis Vuitton-Moët Hennessy y, pronto, muchísimas otras más.

El impactante edificio LVMH, en Nueva York, marcó un hito en la ampliación del conglomerado fuera de Europa. Inaugurado en 1999, fue diseñado por el reconocido arquitecto Christian de Portzamparc, ganador del premio Pritzker. Getty Images

¿Por qué justamente el rubro del lujo? Porque, según él mismo admitió alguna vez, las marcas de alta gama tienen atemporalidad y modernidad, dos características que, en apariencia, son contradictorias. Pero no: ahí está el éxito. “Son como el fuego y el agua –ha dicho él–. ¿Puedes decir que dentro de veinte años la gente seguirá usando el iPhone? Tal vez no. Pero seguirá bebiendo Dom Pérignon”. A partir de ese momento y gracias a una fuerte política de expansión y una meticulosa obra de ingeniería, ha logrado construir el mayor conglomerado del mundo: en conjunto, las más de setenta marcas que lo componen no han parado de crecer en beneficios (en determinados momentos hasta un 500 por ciento).

Así lucía la Maison Louis Vuitton, en febrero de este año, con la intervención de Yayoi Kusama. Ubicado en la Place Vendôme, el epicentro del lujo parisino, este edificio es el segundo más grande de la marca después de la de Champs Elysées. Getty Images

“Bajo su liderazgo, los ingresos [del grupo] han pasado de 4000 millones de dólares en 1990 a 86.000 millones en 2022, impulsados en parte por algunas adquisiciones costosas, como la de Bvlgari por 5100 millones en 2011 y la del grupo hotelero Belmond [que posee desde el tren Orient-Express hasta el hotel Cipriani de Venecia, e incluye otros 46 activos tan exclusivos como glamorosos] por 3200 millones, en 2018″, publica Forbes, que además apunta otros hitos memorables más recientes, como su exitosa asociación, en 2017, con la cantante Rihanna en Fenty Beauty.

Una vista aérea del Chateau Cheval Blanc, en Burdeos, donde está Saint-Emilion, una centenaria bodega premium (sus vinos tienen la máxima calificación) que Arnault adquirió en 1998. Reuters

La Fundación Louis-Vuitton, en el Bois de Boulogne, París. Diseñada por el arquitecto Frank Gehry (el mismo que hizo el Museo Guggenheim de Bilbao), alberga obras de arte contemporáneo. Cordon Press

LOS HEREDEROS DEL IMPERIO

No sólo del lujo es dueño Arnaud. También ostenta un muy bajo perfil. A pesar de que es uno de los mayores filántropos de su país (aporta para la conservación del patrimonio, investigación médica, educación y formación, y arte), poco se sabe del importe de sus donaciones, salvo por los 230 millones de dólares que destinó a la restauración de la catedral de Notre Dame, arrasada por el incendio de 2019. Para evitar que lo rastreen, decidió vender el Bombardier Global 7500 –su jet privado– y, desde el año pasado, se traslada en jets alquilados. Posee un yacht de 333 pies de eslora –el Symphony– que fue construido en 2015 y está valuado en 190 millones de dólares.

El Symphony, el lujoso yacht de los Arnault: en 2015, fue la embarcación más grande que el astillero Feadship había construido hasta el momento. El diseño exterior fue realizado por Tim Heywood Design, mientras que el interior estuvo a cargo de Zuretti Interior Design. Con capacidad para 16 pasajeros (distribuidos en 8 camarotes) y 27 tripulantes, suele estar amarrado en las aguas de Saint Tropez. Shutterstock

Y es el amo y señor de nueve propiedades muy especiales. La más conocida es su mansión del distrito 7 de París; pero en la lista también hay un castillo en St. Tropez, en la French Riviera, y otro al sudoeste de la capital francesa; seis propiedades en Beverly Hills entre las cuales hay una casa de 42 millones de dólares. El hombre que puede comprar lo que quiera también tiene pasiones a las que les dedica su tiempo y su fortuna. Colecciona obras de arte y toca el piano, y es un tenaz jugador de tenis: desde 2019 practica ese deporte cerca de cuatro horas semanales con un compañero de lujo, el suizo Roger Federer, de quien es amigo.

Bernard y Hélène junto con Roger Federer y su mujer Miroslava Vavrinec, en 2021. El empresario francés suele jugar al tenis con el suizo, pero aquí, junto con sus mujeres, estuvieron en la presentación de colección de Dior en el Fashion Week de París. Getty Images

Estar en permanente actividad lo mantiene alerta, por eso, además, está lejos de sacarse el saco y la corbata para jubilarse. En 2022, un año después de que su patrimonio personal alcanzara los 192 mil millones de dólares, logró que el directorio del grupo aprobara una cláusula por la cual se corre de los 75 a los 80 años el límite de edad para estar al frente de la compañía. El año pasado también reorganizó el holding. Desde entonces, sus cinco hijos tienen participaciones iguales en LVMH, ocupan puestos ejecutivos y, según ha revelado el mismo Arnault, sus contribuciones han logrado aumentar, aún más, los ingresos de la empresa. Su primogénita, Delphine (47), fruto de su primer matrimonio con Anne Dewavrin (se casaron en 1973 y se divorciaron en 1990), es directora y vicepresidenta ejecutiva de Louis Vuitton y, en febrero asumió como CEO de Christian Dior. El segundo hijo de Bernard, Antoine (45, casado con la modelo rusa Natalia Vodianova), es la mano derecha del magnate y, además, director ejecutivo de Dior.

Antoine Arnault, rodeado por su mujer, la modelo Natalia Vodianova (izquierda), y su hermana Delphine, el desfile de Dior en el Fashion Week de París, en 2019. Getty Images

Los tres hijos que tuvo con su actual mujer, la concertista canadiense Hélène MercierArnault (63, se casaron en 1991), también tienen cargos importantes. Alexandre (30, casado con la influencer Géraldine Guyot) es CEO de Rimowa y vicepresidente ejecutivo de Tiffany’s. Frédéric (27) es CEO de TAG Heuer; y Jean (24), el benjamín, es director de marketing y desarrollo para la relojería de Louis Vuitton. Los cinco serán, en el futuro cercano, los dueños del lujo mundial.

Bernard Arnault, los tres hijos varones que tuvo con Hélène Mercier-Arnault, su segunda mujer –de izquierda a derecha, Frédéric, Jean y Alexandre– posan con el diseñador Nicolas Ghesquière (en el centro), director creativo de Louis Vuitton. Getty Images

Posando con el ex presidente francés Nicolas Sarkozy y su primera mujer, Cecilia, en 2006, en la muestra "Corps, Couleur, Immateriel", del artista francés Yves Klein. Arnault fue testigo de la boda de Sarkozy y Cecilia. Getty Images

En la Opera Garnier, luego de ver La Traviata, junto con Carolina de Mónaco y el príncipe Ernst de Hannover, en 2007. Getty Images

