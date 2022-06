“Elegí no casarme”. Teté Coustarot habla sobre el amor, sus amigas más famosas y nos comparte su álbum privado

E l próximo 20 de junio cumple 72 años y, aunque siempre festeja con sus íntimos, Teté Coustarot decidió que esta vez va a viajar, y está definiendo el destino. “El cumpleaños es una celebración de la vida y un momento para agradecer. Bienvenido el paso del tiempo y todo lo vivido”, le cuenta a ¡HOLA! la periodista y ex modelo. Muy querida por el público y sus colegas, la familia de Teté la completan su hija Josefina (43) –fruto de su relación con Quique Villar–, su nieta Sayi (23) y su pareja desde hace dieciocho años, el empresario Carlos Gaziglia, con quien recién hace cuatro se decidió a convivir.

“Cada cumpleaños es una celebración de la vida y un motivo para agradecer. No importa que también sea sinónimo del paso del tiempo. Bienvenido todo lo vivido”, dice Teté a punto de cumplir 72 el próximo 20 de junio. foto: Alejandro Palacios

En un parate de las grabaciones de "La hora exacta", el programa de preguntas y respuestas que conduce junto a Boy Olmi, Teté se hace un tiempo para posar para ¡HOLA! en el NH Collection Buenos Aires Jousten. foto: Alejandro Palacios

DE AMORES Y AMISTADES

–¿Qué te decidió a apostar a la convivencia?

–No sentíamos aún la necesidad. Era otra etapa también, él todavía vivía con sus hijos grandes, con lo cual nos pareció que lo mejor era mantener casas separadas. Recién empezamos a convivir un año antes de la pandemia y fue un hallazgo, porque pudimos pasar la cuarentena juntos. Siempre rescato lo iluminados que estuvimos en hacerlo un año antes de todo el desastre.

–¿Cómo se vive el amor a los 70 años?

–Es una etapa de mayor madurez y tranquilidad. Siento que Carlos es un compañero fantástico y me gusta compartir la vida con él. Cuando llegás a una cierta edad es interesante saber que podés disfrutar tu presente con alguien en quien confiar, que te cuida y que tiene las mismas ganas de hacer cosas.

Una postal con su pareja desde hace dieciocho años, el empresario Carlos Gaziglia, durante un viaje a Nueva York. “A él le gusta viajar tanto como a mí; esa es una de las cosas que más compartimos juntos”, dice.

Con su gran amiga de Susana Giménez. “Nos conocimos en un casting, cuando las dos trabajábamos como modelos y después ella se ofreció a llevarme en su Fiat 600”, recuerda.

Con Mirtha Legrand. “Todos los domingos, antes de ir a la radio paso por su casa a tomar el té y sigo viaje”.

–¿Alguna vez te casaste?

–Cuando conocí al padre de mi hija, él estaba separado, pero en la Argentina todavía no había salido la ley de divorcio; y cuando salió ya no estábamos tan bien como para casarnos. Ahí me di cuenta de que no casarme fue una gran comodidad en muchos sentidos. Elegí no casarme. La independencia económica fue un punto importante para mi forma de vivir. Nunca me importó satisfacer a los otros. Y no tener que de - pender de un matrimonio para la subsistencia me dio una libertad absoluta en cada una de las decisiones que tomé a partir de entonces. Cada uno encuentra su propio camino, no digo que mi fórmula sea buena, sino que es la que a mí me resultó.

-Hablando de amores, en la amistad también construiste vínculos profundos. ¿Cómo se conocieron con Susana Giménez?

–Fue en un casting, cuando trabajábamos como modelos y ella se ofreció a llevarme en su Fiat 600. A partir de ahí nos empezamos a ver y hoy es la amiga que me ha acompañado toda la vida. Susana no es diferente a como la vemos en pantalla. La quiero porque es una persona muy alegre y nunca pierde el optimismo. Es muy entusiasta, te atiende el teléfono y ya te dice “¡qué alegría escucharte!”.

–Otra de tus grandes amigas es Mirtha Legrand.

–Sí, nos conocimos en uno de sus almuerzos y seguimos conectadas. Es una mujer admirable, muy generosa y cariñosa. Es alguien que siempre te hace sentir bien. Todos los domingos, antes de ir a la radio paso por su casa a tomar el té y sigo viaje.

UN LARGO RECORRIDO

“El trabajo es algo que respeto muchísimo y trato de honrarlo de todas las maneras posibles. No sólo me provoca mucha felicidad, me es muy vital. No concibo otra forma de vivir”, dice Teté. Y tiene razón. Desde hace trece años conduce en Radio 10 Qué noche, Teté, y en televisión hace junto a Boy Olmi La hora exacta, un programa de preguntas y respuestas; y en solitario Con vos 24 hs, un ciclo dedicado a la salud, y Tuc 200 años de historia, centrado en el turismo de Tucumán.

–Tenés una agenda completa de trabajo...

–Hace más de cincuenta años que trabajo. Me gusta hablar de un recorrido porque la palabra “carrera” me da la sensación de que hay que llegar a algún lugar y que hay que ganar. Prefiero pensar en todo lo construido como un camino.

Una imagen de Teté cuando era chiquita.

De sus épocas de modelo, durante una producción de fotos en el Museo Fernández Blanco.

–¿Cuál creés que es la clave de tu vigencia?

–[Piensa]. Todo se trata de disciplina. Además, reconozco que soy una persona muy proactiva, no tengo miedos ni me imagino escenarios catastróficos en cada elección. Soy lanzada. Hay gente que suele pedirle opinión a muchos. Yo no le pido opinión a nadie. Sólo yo sé lo que me hace realmente feliz y qué es lo mejor para mí.

–A los 16 años fuiste la primera reina de la Fiesta Nacional de la Manzana en General Roca y también Miss Joven Argentina. A los 19, despegaste como modelo en Japón.

–Fue una experiencia fantástica. Había terminado de cursar Ciencias de la Comunicación en la Universidad de La Plata y representé a nuestro país en el concurso de Miss Ylang Internacional. Una agencia de allá me contrató dos meses, así que me quedé. Fue mi primer viaje largo al exterior y sola. Me encantó. Ese fue un trabajo que me enseñó de profesionalismo, conducta y cómo aprender a relacionarme con personas de mundos tan diferentes.

–¿En qué momento decidiste dedicarte a la comunicación?

–Después de terminar la carrera de periodismo, hubo un compás de espera de trece años donde trabajé mucho como modelo. La señal de cambio vino en un viaje. Había terminado de hacer unos desfiles para Valentino en Nueva York y recibí un ofrecimiento para ir a trabajar a Roma e instalarme en Europa. Y no me entusiasmó. Ahí entendí que no podía ser tan injusta con tantos otros que buscaban esa oportunidad. Yo todavía soñaba con hacer lo que siempre había querido: periodista, y por lo que me había formado.

Durante una comida benéfica en la casa del embajador de Uruguay en Buenos Aires, en 1988. Rodeada por Alejandro Cordero e Inés Lafuente, tuvo la oportunidad de hablar con Christina Onassis, tres días antes de su suicidio.

Teté con Ricardo Darín en el festejo de su cumpleaños.

Con Peter Revson –heredero multimillonario de Revlon– durante la carrera de Fórmula 1 en Argentina en 1974.

Cuatro generaciones de diosas: su madre, Alba Ugolini (murió el 3 de octubre de 2018); su nieta Sayi y su hija Josefina Villar Coustarot.

La ex modelo y Roberto Giordano armaron la dupla exitosa que durante años condujo los clásicos desfiles de verano en Punta del Este. Diego Maradona fue uno de sus invitados de lujo.

–¿Cómo fue el cambio de modelo a periodista?

–Lo viví con mucha naturalidad. Aprendí que el prejuicio cae cuando ven tu forma de trabajo. Tampoco di lugar ni permití que la mirada del otro me paralizara, sabía que todo lo que tenía para dar lo iba a demostrar andando.

–Tuviste la oportunidad de entrevistar a Sophia Loren, Claudia Schiffer, Alain Delon, Joan Collins…, ¿cuál fue la figura que más te impactó?

–[Piensa]. Me ha conmovido mucho el doctor René Favaloro, él siempre se mostró muy generoso conmigo y me impresionaba su humanidad. Él siempre decía que el elemento más importante que tenía el médico con su paciente era el oído porque había que aprender a escuchar. Después, creo que todo el mundo es merecedor de una nota, sólo hace falta el espacio para un diálogo y la capacidad de escucha. Yo, por ejemplo, no suelo armar un sumario de preguntas previo al reportaje. Por supuesto que leo y me informo sobre la persona que voy a entrevistar, pero después me dejo llevar por el diálogo, la repregunta y todo lo que me produce curiosidad.•

Producción: Consuelo Sánchez

Pelo y make up: Joaquina Espínola

Agradecimientos: NH Collection Buenos Aires Jousten. Ménage à Trois, Santesteban y Mundo de las Alhajas