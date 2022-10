Reina Letizia. Los originales looks con los que impactó durante la gira oficial por Alemania

escuchar

Para la gira oficial de los reyes de España por Alemania –una visita de importancia institucional, que se extendió del 16 al 19 de octubre y tuvo como objetivo reforzar los lazos y las relaciones bilaterales, uno de los socios comerciales más importantes de España–, Letizia llevó una valija especialmente pensada para hacerle un guiño al país anfitrión, con varios outfits de una de las firmas alemanas con más presencia en su armario, Hugo Boss, y que también destacaba sus etiquetas de cabecera, como Carolina Herrera, Uterqüe, Magrit Shoes y Gold and Roses, una marca que sigue ganando espacio en su joyero personal. La Reina deslumbró a sus anfitriones con elecciones que la ratifican como la gran embajadora de la “moda España”, mandó un mensaje de sostenibilidad al reciclar looks y apostar por diseñadores comprometidos con el medioambiente y, con los distintos looks que vistió en sus días en Berlín y Frankfurt –en la capital alemana se desarrolló la mayor parte de la agenda real–, logró una síntesis perfecta de su estilo: elegante y sobrio, con diseños que favorecen su figura y algunos toques que son tendencia.

Abordó el avión en Madrid para volar a Alemania con un working girl look: traje sastre de raya diplomática Hugo Boss, camiseta blanca y mocasines picados de Uterqüe. Getty Images - Getty Images Europe

Sorprendió a muchos que la Reina reemplazara sus clásicos stilettos por zapatos bajos. Hace poco le diagnosticaron neuroma de Morton (engrosamiento del tejido alrededor de uno de los nervios de los dedos de los pies), una afección dolorosa que complica el uso de tacos altos. Getty Images - Getty Images Europe

Para visitar la exposición de Helga de Alvear en Berlín optó por un vestido fucsia de Moisés Nieto –uno de sus favoritos del último año– que complementó con un abrigo de Carolina Herrera, stilettos Prada, cartera con estampado floral de Furla y pendientes de diamantes y esmeraldas de Gold & Roses joyas. Getty Images - Anadolu

Para el banquete de bienvenida, celebrado en el palacio de Bellevue, eligió un vestido rojo de Stella McCartney que ya había usado para el 50° cumpleaños del rey Guillermo de los Países Bajos. Mención especial para sus complementos: estrenó sandalias doradas Jimmy Choo con cartera a juego. AP - dpa

La Reina llevó un peinado recogido y, para este look, recuperó de su joyero los pendientes de 216 diamantes en cascada y 16 rubíes. Getty Images - Getty Images Europe

Cuando los recibieron el presidente Frank-Walter Steinmeier y la primera dama, Elke Büdenbender, Letizia vistió una creación azul de Carolina Herrera, de largo midi, vuelo bajo en la falda, manga francesa abullonada, cuello redondo y drapeado en la cintura, que acompañó con zapatos y cartera de Magrit. Getty Images - Getty Images Europe

La tapa de la revista ¡Hola! de esta semana. Getty Images

