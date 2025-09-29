LA NACION

En fotos. Todos los famosos en la gala benéfica de la Fundación Favaloro celebrada en el Teatro Colón

Iván de Pineda llevó adelante la conducción del evento

Mirtha Legrand, Susana Giménez y Martín Redrado con su mujer Lulú Sanguinetti, entre los presentes
Mirtha Legrand, Susana Giménez y Martín Redrado con su mujer Lulú Sanguinetti, entre los presentes

La Fundación Favaloro celebró sus bodas de oro en medicina, docencia e investigación con una gala benéfica única en el Teatro Colón. El evento tuvo como objetivo recaudar fondos para la renovación de equipamiento médico para seguir ofreciendo tratamientos de alta complejidad y mantener el estándar de excelencia propio de la institución. Iván de Pineda tuvo a cargo la conducción de una noche marcada por la solidaridad y la música en las voces de Luciano Pereyra, Abel Pintos y Soledad Pastorutti bajo la dirección orquestal de Lito Vitale.

Roberto Favaloro, Liliana Favaloro, Laura Favaloro y Hector Raffaelli, autoridades del la Fundación
Paloma Herrera y su pareja Juan Ortega
Gino Bogani y Benito Fernández
La presidenta de la Fundación, Liliana Favaloro, Susana, Laura Favaloro (Directora de Relaciones Institucionales y Comunicación) y Teté Coustarot
Martín Redrado y Lulú Sanguinetti
Mercedes Morán
Florencia Otero y Germán Tripel
Iván de Pineda
Teté Coustarot, Marcela Tinayre y Belén Estrada
El director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco, Liliana Favaloro, Mirtha y y Laura Favaloro
Alberto Roemmers y su mujer Gina Vargas
Liliana Favaloro, Paloma Herrera y su pareja, Laura Favaloro y Gino Bogani
Íntimas amigas, Mirtha y Susana
