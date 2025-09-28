El rapero de Alexia. El video de los reyes Máxima y Guillermo en un show de su “yerno” que ahora cobra otro sentido

El rumor corre rápido, alimentado por el relato de quienes los vieron juntos: la princesa Alexia (20), la segunda de las tres hijas de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de los Países Bajos, estaría de novia con Antoon (23), un rapero y productor musical famoso en ese país. De acuerdo con la información que publicó la revista holandesa Privé, hace unos días la joven royal estaba con una amiga en una terraza de La Haya cuando llegó Antoon para reunirse con ellas. Luego, Alexia y Antón se fueron solos en el auto de él, una camioneta Range Rover azul. Si bien existirían fotos de la situación, los miembros del servicio secreto encargados de resguardar la seguridad de la princesa impidieron que se publicaran.

Antoon inició su carrera en la música a los 13 años, como DJ. Hoy es un artista consagrado en su país

El afiche de Engel (ángel, en neerlandés), el documental que produjo el padre de Antoon para contar la vida del cantante

Evert Santegoeds, editor jefe de la revista Privé, sostiene que esas imágenes mostrarían claramente lo cercanos que son la princesa y el cantante. “Se conocen muy bien e interactúan con frecuencia”, asegura el periodista. “Algo bonito está naciendo entre ellos”, agrega.

El encuentro ocurrió después del Prinsjesdag –Día del Príncipe–, celebrado el 16 de septiembre pasado, un evento importante del calendario real porque marca el inicio del año parlamentario en los Países Bajos, y al que la familia real asiste con trajes de gala.

El 5 de mayo pasado, para la celebración del Día de la Liberación de los Países Bajos, se realizó un concierto en Amsterdam, en la ribera del río Amstel, y Antoon fue una de las figuras principales Getty Images

Los reyes Guillermo y Máxima asistieron al show de Antoon en Amsterdam y aplaudieron entusiasmados las canciones del rapero

¿Y QUIÉN ES ÉL…?

Antoon, cuyo nombre completo es Valentijn Antoon Remmert Verkerk, fusiona el rap y el pop en ritmos pegadizos y con letras que hablan de sus sentimientos y experiencias y es uno de los artistas más influyentes de la nueva generación musical neerlandesa. Si bien él inició su carrera a los 13 años como DJ, saltó a la fama en 2020 con el hit “Hyperventilatie”, que se viralizó en TikTok. Más tarde llegarían otros éxitos que le permitieron cosechar varios premios de la industria musical de su país, como el Edison Pop Award y el Qmusic Top 40 Award. Su fama le permitió, por ejemplo, ser una de las estrellas del concierto por la celebración del Día de la Liberación neerlandesa, en mayo pasado, al que asistieron los Reyes. En las imágenes captadas en el lugar esa noche (como el video que puede verse abajo), Máxima y Guillermo Alejandro sonríen y aplauden durante la actuación de Antoon, que fue ovacionado en la ribera del Amstel River, en Amsterdam.

Algo que destacan en su país es que el joven, el primer hombre al que vinculan sentimentalmente con la princesa, muestra siempre un costado familiar en su cuenta de Instagram, donde publica fotos de su infancia junto a su papá, Justus Verkerk, que es quien maneja su carrera, y sus dos hermanas, Anneleen y Josefien. También postea imágenes de su infancia para recordar a su madre, Heleen, que murió en 2020, y a quien le dedicó el emotivo tema “Onweer”, que en neerlandés significa ‘tormenta’. En una ocasión, él se preguntó en las redes sociales qué pensaría hoy su mamá si pudiera verlo: “Espero estar haciéndote sentir orgulloso”, escribió.

La familia Verkerk en una imagen que Antoon atesora: en su infancia, con sus padres, Heleen y Justus, y sus hermanas, Josefien y Anneleen, todos vestidos con trajes típicos holandeses

Antoon con sus dos hermanas, Anneleen y Josefien, que lo apoyan en todo