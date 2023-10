escuchar

La vista no podía ser más espectacular. En el bar ubicado en el piso 32 del Alvear Icon Hotel se celebró la presentación del nuevo perfume de Valeria Mazza. La modelo top estuvo acompañada por su marido Alejandro Gravier, su hijo Benicio y un grupo de íntimos amigos entre quienes se encontraban Dolores Cahen d’Anvers –que además ofició de conductora del evento– y Vicky Fariña. Los otros dos varones de Valeria, Balthazar y Tiziano, no fueron de la partida porque se encuentran en el exterior. Tampoco estuvo su hija Taína ya que se quedó estudiando para rendir exámenes.

Padre e hijo, Alejandro y Benicio Gravier, muy elegantes. Tadeo Jones

La anfitriona de la noche llevó un espectacular vestido de escote halter y cintura marcada de Ménage à Trois. Tadeo Jones

Incondicional, Dolores Cahen d’Anvers acompañó a su gran amiga Valeria. Tadeo Jones

Vicky Fariña optó por un top lencero y una falda plisada, que acompañó con cinturón y sandalias en negro. Tadeo Jones

Una mirada que dice más que mil palabras. La modelo y conductora con su hijo Benicio. Tadeo Jones

Soledad Solaro llevó un conjunto de chaleco y pantalón al que le sumó el toque de color con la cartera amarilla. Tadeo Jones

“Este lanzamiento es muy especial para mí porque me encuentra en una etapa de mi vida de plenitud total, de gran inspiración y experiencia que me permite entender fácil y naturalmente que es lo que me gusta y qué cosas son las que me hacen disfrutar, y todo esto me permite encarar procesos de desarrollos muy lindos y creativos como esta nueva fragancia”, dijo la modelo y conductora, que recientemente presentó una serie documental sobre su vida y legado.

La modelo posa junto a su mamá, Mónica Ferreira. Tadeo Jones

Amigas de toda la vida. Vicky Fariña, Cecilia Santa Cruz, Valeria, Lola Cardona y Solange Monpelat. Tadeo Jones

Benicio Gravier y Segundo Ustariz. Tadeo Jones

Fabián Medina Flores también dijo presente. Tadeo Jones