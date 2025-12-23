En la Toscana. Todas las fotos y los invitados de la boda de Virginia Asia Agnelli, heredera de un imperio automovilístico

Se comprometieron en diciembre del año pasado después de un vertiginoso romance de cinco meses. Virginia Asia Agnelli y Frankie Lagrange protagonizaron una de las bodas más esperadas del año, un enlace que combinó amor, tradición y un homenaje profundo a la historia familiar. La fiesta se hizo el 13 de diciembre en la Toscana, una fecha cargada de significado para la novia, ya que coincidió con el aniversario de la muerte de su padre, Giovanni Alberto Agnelli, en 1997 a los 33 años, y ella era una beba de tres meses. Giovannino –como se lo conocía– era el mayor de los hijos de Umberto Agnelli y Antonella Bechi Piaggio y sobrino de Gianni Agnelli, quien en 1966 fue nombrado presidente de Fiat.

La novia entra del brazo de John Frieda –conocido como el “peluquero de la realeza”–, el hombre con el que su mamá, Frances Avery Howe, se casó tras la muerte de Giovannino Agneli y quien la crio desde muy chica

Una imagen de Azzi –como la llaman sus íntimos– y Frankie Lagrange en el altar de la Iglesia de Todos los Santos, en Florencia

Virginia y Frankie, saludando en el atrio

Los recién casados salen de la iglesia radiantes de felicidad. La novia sumó a su vestido de Prada un choker de perlas que, según varios medios italianos pertenecía al cofre familiar, y una estola de piel para hacerle frente al frío Photone

Convertidos en marido y mujer, dejaron la iglesia a bordo de un Piaggio Ape, un motocarro de tres ruedas diseñado originalmente en 1948. Otro homenaje al padre de la novia, quien ocupó la presidencia de la compañía italiana de autos, motos y scooters

Convertir el día de la muerte de su papá en una fiesta de amor fue el gesto más emotivo de Virginia, que eligió el mismo escenario donde sus padres se habían casado hace casi tres décadas: la histórica Villa Varramista, una espectacular construcción en Montopoli in Val d’Arno (Pisa), con siglos de historia, rodeada de viñedos, olivares y jardines. La celebración fue tan fabulosa como elegante. La villa se transformó en un escenario navideño con mesas vestidas en rojo, candelabros negros de hierro y un majestuoso árbol de Navidad. La discreción fue absoluta: los seiscientos invitados llegaron en vans negras con vidrios polarizados, bajo estrictas medidas de seguridad. Entre ellos, miembros de la dinastía Agnelli, como Lapo Elkann con su madre Margherita, Andrea Agnelli, las primas Tatiana y Anna de Pahlen y la diseñadora Stella McCartney, amiga muy cercana de la familia.

La madre de la novia, la arquitecta inglesa Frances Avery Howe, del brazo de su marido, el estilista John Frieda. Frances se casó con Giovannino Agneli el 16 de noviembre de 1996 y enviudó un año más tarde Photone

Lapo Elkann –acompañado de su mujer Joana Lemos, ex piloto de rally y de moto– saluda a su primo Andrea Agnelli y su pareja Deniz Akalın Photone

Allegra Agnelli, tía de la novia, llega a la iglesia y es recibida por el estilista John Frieda, marido de la madre de Azzi Photone

Azzi –llamada así por sus íntimos– deslumbró con tres looks. Para la ceremonia religiosa (en la Iglesia de Todos los Santos de Florencia), eligió un vestido firmado por Prada, de líneas minimalistas, mangas largas, escote en la espalda y velo de encaje. Más tarde, sorprendió con un traje blanco compuesto por pantalón, chaleco y chaqueta con la inscripción “Mrs Lagrange” en la espalda, una declaración de su nueva vida, y otro traje en blanco y plata con transparencias.

Detalle del vestido de novia firmado por Prada de líneas minimalistas, mangas largas y escote bajo en la espalda. Virginia llevó un peinado recogido con dos orquídeas

Uno de los cambios que llevó la novia durante la noche: un traje compuesto por pantalón, chaleco y chaqueta con la inscripción “Mrs Lagrange” en la espalda

Un tercer cambio: un vestido en blanco y plata con transparencias

LA HISTORIA DE LA NOVIA Y EL NOVIO

Virginia Asia es hija de Giovannino Agnelli, heredero del imperio Fiat y presidente de Piaggio, y de la arquitecta inglesa Frances Avery Howe y creció entre Estados Unidos y Reino Unido, donde estudió arte en la Leeds Arts University. Tras enviudar, su madre se casó con el estilista británico John Frieda y de esa unión nacieron dos hijos más. Azzi también está muy involucrada con iniciativas que tienen que ver con la salud mental. De hecho, en febrero de este año, anunció la creación, junto a ImpactAlpha, de un fondo, “TMV: Lifecycles”, que se centra en buscar el bienestar mental a través de la tecnología. Por su parte, Frankie Lagrange es hijo del financista multimillonario belga Pierre Lagrange y se dedica a organizar grandes eventos.

El tradicional vals de los novios

La ambientación, en rojo y verde, contó con largas mesas con candelabros de hierro y un enorme árbol de Navidad como protagonista

Los recién casados cortan la torta de tres pisos