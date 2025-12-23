En el hotel Ritz de Madrid. Carla Pereyra: las mejores imágenes de su cumpleaños sorpresa junto a Diego Simeone, sus hijas y amigas

Las primeras en llegar a uno de los salones del exclusivo hotel Ritz de Madrid fueron sus hijas Francesca y Valentina. Después, ella hizo su entrada triunfal, enfundada en un elegantísimo abrigo de piel y con los ojos tapados con un pañuelo. A su lado, llevándola de la mano, su marido, Diego Simeone. Fue él quien tomó el micrófono y le dedicó unas tiernas palabras. Cuando Carla Pereyra se quitó la venda de los ojos, las lágrimas ya habían mojado su cara.

El momento de la llegada con la agasajada de la noche aún con los ojos tapados y las emotivas palabras de Diego

Carla entra a su cumpleaños sorpresa acompañada de Simeone

El matrimonio Simeone junto a Giuliano –hijo del director técnico– y su novia Irene Ariza

En varios momentos de la noche, la cumpleañera no pudo contener las lágrimas de emoción

Carla sopla las velitas rodeada por su marido Diego, su cuñada Natalia Simeone y amigos

Así, en un clima de profunda emoción, empezó la fiesta por el cumpleaños número 39 de la modelo, quien entonces descubrió que parte de su familia y muchas amigas se habían reunido en el más absoluto secreto para sorprenderla. “Las mejores amigas que se convierten en familia, en mujeres que admiro y aprendo cada día de ellas… No tenemos toda una vida juntas, pero tenemos el presente, tenemos la verdad de lo que somos y la relación que me une con cada una que sin duda es especial. ¡Gracias por ser parte de mí, por completarme, por acompañarme a sanar y a disfrutar esta vida!”, escribió Carla en su Instagram.

La modelo posa con algunas de sus amigas presentes, entre quienes se encontraban Vicky Martín Berrocal, Paz Torralba, Linda Scaperotto y Ornella Desirée Bellia

La protagonista de la noche, a pura emoción junto a sus amigas y las notas con frases y fotos que prepararon especialmente para agasajarla

Una de las frases: “The highest form of spirituality is to have fun” (‘La forma más elevada de espiritualidad es divertirse’)

Hubo rica comida, hubo torta –un rogel con muchísimo dulce de leche–, hubo brindis, hubo baile y también muchos (la cumpleañera incluida) que se animaron a cantar. Uno de los momentos que sumaron más emoción a la noche fue cuando Carla se acercó a una mesa donde sus íntimas le habían dejado algunas notas con frases y fotos para agasajarla. Otra vez, la modelo no pudo contener las lágrimas. “Dios une a los que se aman”. Con esta frase resumió Carla una velada que seguramente quedará para siempre en su memoria. A los pocos días, Diego Simeone y su familia viajaron a Buenos Aires para pasar las fiestas en familia.

Carla posa feliz con su marido y sus hijas Francesca y Valentina. Las tres vistieron de negro

Un baile romántico para Carla y Diego, quienes se muestran tan enamorados como los primeros días de su historia de amor que comenzó en 2014

Al igual que muchos de los invitados, Carla también se animó a cantar

Carla y su hija Valentina, muy divertidas en pleno baile