En Miami. La argentina Silvina Moschini, fundadora de una empresa unicornio, nos recibe en su casa de Surfside

Cuando era chica, papá me decía que una verdadera princesa se construye su propio castillo. En ese momento no lo entendía, pero cuando crecí me di cuenta de su gran verdad. Él siempre fomentó mi independencia y me hizo sentir que podía ser lo que quisiera. Pero tuve grandes desafíos e incomodé a muchos porque en mi época las mujeres teníamos que estar ‘calladitas, calladitas para vernos más bonitas’. Se esperaba que nos viéramos bien, pero no que tuviéramos una voz”, cuenta Silvina Moschini (49), la primera mujer argentina en llevar una empresa a la condición de unicornio –con una valoración de más de mil millones de dólares– en 2020.

Tandilense, hija de una madre “relacionista pública del Campo Argentino de Polo” y un padre militar –que la llevó a tener una vida nómade desde chica– siempre soñó con “hacer algo que tuviera un propósito, elevando a las mujeres, pero no tenía en claro cómo… hasta que encontré mi camino en el emprendimiento de impacto social”, le dice a ¡HOLA! Argentina desde su casa en Surfside, Miami-Dade, Florida. Así fue como, después de años de formación (se graduó en Relaciones Públicas en la UADE, hizo una maestría en Comunicación y Relaciones Públicas en la Universidad de Houston, estudió Marketing en la Universidad de Nueva York, se especializó en Social Media en Italia y realizó un posgrado para presentadora de televisión en España) y una carrera internacional exitosa en el mundo corporativo –como Visa, Compaq y Patagon–, decidió crear su propia compañía y en 2012 fundó (junto a su hoy ex marido, el millonario ruso Alex Konanykhin) Transparent Bussiness, una plataforma para la gestión del trabajo remoto que con la pandemia se convirtió en una empresa unicornio, además de las marketplaces de talento global Yandiki y SheWorks! “Me enamoré de la idea de transformar el mundo con tecnología, intentando cerrar la brecha de género en términos laborales”, cuenta Silvina, apodada “Miss Internet” por la revista Fortune.

Silvina en su casa de Surfside, con vista a la bahía, en la que vive junto a tres perras rescatadas. En la foto, con su Yorkie Sasha y una de sus San Bernardo, Velma. “La otra, Roxie, la tengo en tenencia compartida con mi ex marido”, aclara la emprendedora tecnológica, que vive en Estados Unidos desde 1998 –“cuando vine a hacer una maestría”–, aunque residió un tiempo en Italia, España y Canadá antes de regresar para hacer base en Miami

Una vista del jardín. En la pileta flota un unicornio inflable, figura que se repite en otros objetos y en distintos lugares de su casa

–¿Cómo fue moverte en un mundo empresarial y tecnológico donde los hombres son mayoría?

–A las mujeres no nos creen en potencial, nos creen en la prueba sobre prueba y eso me motivó a querer cambiar el statu quo. Toda mi vida tuve que desafiar el sistema: armé empresas sin oficinas en 2013 con talento remoto global, levanté capital sin pasar por fondos de inversión y pidiéndole a la gente que invierta en mí, junté 50 millones de dólares y convertí a mi empresa en un negocio de mil millones. Y no fue por gusto, fue porque a las mujeres todo nos cuesta más y si vas por el camino tradicional no te hacen caso. A veces cuesta, porque culturalmente las mujeres muchas veces competimos entre nosotras en vez de darnos cuenta de que sólo tenemos poder de negociación cuando somos una unidad.

CAZADORA DE UNICORNIOS Y MADRE DE PERROS

“El único show que puede hacerte rico” reza el reality de negocios Unicorn Hunters en el que Silvina se desempeña como productora y panelista “democratizando el acceso a la riqueza para que cada vez haya más millonarios y menos billonarios en el mundo, y que la gente común tenga el acceso a invertir en compañías que tienen el potencial de convertirse en unicornios antes de que debuten en la bolsa”, explica la experta en innovación digital, que comparte panel junto a Steve Wozniak (cofundador de Apple), Lance Bass (cantante, actor, productor e inversor), Rosa Gumataotao (ex tesorera de Estados Unidos), Moe Vela (abogado y ex director de administración de Joe Biden) y Alex Konanykhin, su ex marido y socio en Transparent Business, al que conoció hace catorce años en la aplicación de citas Match. “Nos casamos rápido, muy enamorados, tuvimos una pareja increíble pero ya no estamos juntos y hoy seguimos siendo socios, mantenemos nuestra amistad y un amor de familia, además de la tenencia compartida de una de mis perras”, cuenta Moschini, que tiene a Velma y Roxie, dos San Bernardo, y a Sasha, una Yorkie.

“A mis perras las trato como si fueran mis hijas y son muy cariñosas y consentidas”, aclara

El quincho. “Uno de los ambientes que más me gustan de casa por su increíble energía”, cuenta Silvina, que disfruta de invitar y agasajar a sus amigos

–En tus redes te definís como una “dog mom”, ¿te hubiese gustado ser madre?

–Sí, me hubiese encantado. Me casé grande, hice siete tratamientos in vitro y perdí un embarazo de mellizos en el camino. Fue muy triste, pero eso reforzó mi compromiso para que cada vez haya más mujeres que puedan compatibilizar su vida personal y profesional, y que no esperen tanto para ser madres porque el reloj biológico termina pasando factura. Pero tengo muchas ahijadas de la vida y a mis perras, que las trato como hijas y son muy cariñosas y consentidas.

–¿Qué sacrificios hiciste para llegar al lugar en el que te encontrás?

–Siempre fue un camino, no un destino, pero le dediqué muchas horas a mi trabajo, incluidos fines de semana y vacaciones. Como todo en la vida, dejamos de hacer ciertas cosas para disfrutar de otras y no me arrepiento. A veces uno trabaja de más, pero lo importante es poder parar y recargar energías y descansar cuando se está cansado en vez de renunciar.

–¿Qué te hace feliz?

–Me encanta hacer deporte (hago de todo, aerobics, pole fitness, yoga, spinning), leer –desde biografías hasta libros de autoayuda, de negocios o espirituales, dependiendo de mi humor–, cocinar para mis amigos y tomar mate mirando el mar… Disfruto de las pequeñas cosas que la plata no puede comprar y las que sí, como apoyar proyectos de gente que uno quiere para que su vida sea más fácil.

“Disfruto de las pequeñas cosas que la plata no puede comprar y las que sí, como apoyar proyectos de gente que uno quiere para que su vida sea más fácil”, dice Silvina

El living, que junto a la cocina en forma de L, tienen grandes ventanales con vistas al jardín delantero y trasero

En su escritorio, donde estuvo trabajando en su libro Skirt The Rules, que lanzará el 19 de noviembre “en el día de la mujer emprendedora”, cuenta de su obra, que se traduce en “ponele pollera a las reglas”, pero que en inglés tiene un doble sentido que tiene que ver con desafiar las reglas sin quebrarlas, redefiniéndolas para triunfar

El dormitorio principal, muy amplio y luminoso. “Mi casa es muy zen y silenciosa, y eso me da mucha paz”, detalla

El baño, de estilo net, es uno de sus espacios de relajación (“donde me doy largos baños de espuma”)

En una foto vintage junto a su mamá, ex relacionista pública del Campo Argentino de Polo, y su hermano mayor Martín, un destacado jinete (fue campeón de equitación y estuvo en el equipo olímpico)

Junto a su perra Sasha, posa en su auto, un Tesla Model X, eléctrico, con puertas ala de halcón. “Maneja y se estaciona solo y si lo llamás, viene”, cuenta. En su última versión, el auto tiene un valor base que ronda los 100 mil dólares