En una estación de subte abandonada. Todas las estrellas invitadas al último desfile de Chanel en Nueva York

La icónica maison presentó su nueva colección y nadie se la quiso perder
- 2 minutos de lectura'
La segunda colección que Matthieu Blazy diseñó para Chanel logró lo imposible: que el showbusiness y la aristocracia se encontraran en el metro de Nueva York. El pasado 2 de diciembre, la reconocida maison presentó bajo tierra su última colección, Métiers d’Art 2026, inspirada en un viaje que Coco hizo a la Gran Manzana en 1931 para diseñar vestuario cinematográfico y quedó encantada al ver cómo muchas mujeres en el centro de la ciudad habían adoptado su estilo.
Como no podía ser de otra manera, Charlotte Casiraghi, una de sus embajadoras, dijo presente en la estación abandonada de Bowery y se robó todas las miradas con un abrigo inédito (y salvaje) de la marca, a la que la une una relación de años: su madre, la princesa Carolina, era íntima de Karl Lagerfeld, su ex director creativo. También estuvieron la supermodelo Linda Evangelista, las actrices Kristen Stewart, Lupita Nyong’o, que aplaudieron con ganas a las modelos que salían desde los vagones y leyeron La Gazette, el diario que se imprimió especialmente para la ocasión.
Otras noticias de Revista ¡HOLA!
“Vivir de vacaciones”. Él es arquitecto y ella interiorista, comparten amor y trabajo y nos reciben en su casa de 600 metros
Todas las fotos. El original y atrapante evento que organizaron Alan y Grace Faena junto a Francis Mallmann, en Miami
“Lo que viene es fuerte”. María Belén Ludueña nos revela cómo fue el camino hasta quedar embarazada: “Vale la pena todo lo que hice”
- 1
En fotos. Todos los personajes, los mejores looks y el color de la final del Abierto Argentino de Polo
- 2
“Estoy encontrando mi camino”. Es la hija de una famosísima actriz y tras estudiar Ciencias Sociales, se lanzó a la actuación
- 3
La misteriosa tiara de Kate. La princesa usó una impactante joya con “mala fama” y que la reina Isabel II había lucido una sola vez
- 4
La mujer de Martín Redrado. Las fotos y los invitados del cumpleaños de 50 de Lulú Sanguinetti en La Huella, en José Ignacio