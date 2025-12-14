En una estación de subte abandonada. Todas las estrellas invitadas al último desfile de Chanel en Nueva York

La segunda colección que Matthieu Blazy diseñó para Chanel logró lo imposible: que el showbusiness y la aristocracia se encontraran en el metro de Nueva York. El pasado 2 de diciembre, la reconocida maison presentó bajo tierra su última colección, Métiers d’Art 2026, inspirada en un viaje que Coco hizo a la Gran Manzana en 1931 para diseñar vestuario cinematográfico y quedó encantada al ver cómo muchas mujeres en el centro de la ciudad habían adoptado su estilo.

Como no podía ser de otra manera, Charlotte Casiraghi, una de sus embajadoras, dijo presente en la estación abandonada de Bowery y se robó todas las miradas con un abrigo inédito (y salvaje) de la marca, a la que la une una relación de años: su madre, la princesa Carolina, era íntima de Karl Lagerfeld, su ex director creativo. También estuvieron la supermodelo Linda Evangelista, las actrices Kristen Stewart, Lupita Nyong’o, que aplaudieron con ganas a las modelos que salían desde los vagones y leyeron La Gazette, el diario que se imprimió especialmente para la ocasión.

Charlotte Casiraghi impactó con un abrigo inédito, con estampa animal y decorado con botones joya de Chanel GettyImages

La directora de cine Sofia Coppola y la actriz Margaret Qualley

Lupita Nyong’o eligió para la ocasión un vestido al cuerpo decorado con plumas GettyImages

Como el resto de los invitados, Kristen Stewart disfrutó del desfile desde asientos que Simulaban bancos de tren GettyImages

Adwoa Aboah, Emily Ratajtowski y Jon Bon Jovi, a pura charla

La supermodelo Linda Evangelista aplaudió a las modelos que salieron de una formación real y recorrieron el andén GettyImages

Lux Pascal (hermana de Pedro Pascal) con look monocromo: top con escote de vértigo y falda con brillos

La actriz Tilda Swinton acaparó todas las miradas con su espectacular top de plumas y cuello halter que coordinó con midi y zapatos bicolor de Chanel

Ex compañeros de Seinfeld y amigos de la vida, Jerry Seinfeld posó con Julia Louis Dreyfus

Meg Ryan optó por un abrigo vestido-abrigo, con las letras de Chanel en los botones

Las camelias, infaltables en el total look Chanel de la actriz Julia Louis Dreyfus

La actriz y productora Riley Keough (que además es nieta de Elvis Presley) también dijo presente

Charlotte Casiraghi, la "princesa filósofa", charló con Kristen Stewart

El rapero A$AP Rocky, nuevo embajador de la marca, posó feliz junto a Martin Scorsese