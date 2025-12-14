LA NACION

En una estación de subte abandonada. Todas las estrellas invitadas al último desfile de Chanel en Nueva York

La icónica maison presentó su nueva colección y nadie se la quiso perder

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Charlotte Casiraghi, Meg Ryan y Kristen Stewart, parte de la lista de selectos invitados
Charlotte Casiraghi, Meg Ryan y Kristen Stewart, parte de la lista de selectos invitados

La segunda colección que Matthieu Blazy diseñó para Chanel logró lo imposible: que el showbusiness y la aristocracia se encontraran en el metro de Nueva York. El pasado 2 de diciembre, la reconocida maison presentó bajo tierra su última colección, Métiers d’Art 2026, inspirada en un viaje que Coco hizo a la Gran Manzana en 1931 para diseñar vestuario cinematográfico y quedó encantada al ver cómo muchas mujeres en el centro de la ciudad habían adoptado su estilo.

Como no podía ser de otra manera, Charlotte Casiraghi, una de sus embajadoras, dijo presente en la estación abandonada de Bowery y se robó todas las miradas con un abrigo inédito (y salvaje) de la marca, a la que la une una relación de años: su madre, la princesa Carolina, era íntima de Karl Lagerfeld, su ex director creativo. También estuvieron la supermodelo Linda Evangelista, las actrices Kristen Stewart, Lupita Nyong’o, que aplaudieron con ganas a las modelos que salían desde los vagones y leyeron La Gazette, el diario que se imprimió especialmente para la ocasión.

Charlotte Casiraghi impactó con un abrigo inédito, con estampa animal y decorado con botones joya de Chanel
Charlotte Casiraghi impactó con un abrigo inédito, con estampa animal y decorado con botones joya de Chanel GettyImages
La directora de cine Sofia Coppola y la actriz Margaret Qualley
La directora de cine Sofia Coppola y la actriz Margaret Qualley
Lupita Nyong’o eligió para la ocasión un vestido al cuerpo decorado con plumas
Lupita Nyong’o eligió para la ocasión un vestido al cuerpo decorado con plumasGettyImages
Como el resto de los invitados, Kristen Stewart disfrutó del desfile desde asientos que Simulaban bancos de tren
Como el resto de los invitados, Kristen Stewart disfrutó del desfile desde asientos que Simulaban bancos de tren GettyImages
Adwoa Aboah, Emily Ratajtowski y Jon Bon Jovi, a pura charla
Adwoa Aboah, Emily Ratajtowski y Jon Bon Jovi, a pura charla
La supermodelo Linda Evangelista aplaudió a las modelos que salieron de una formación real y recorrieron el andén
La supermodelo Linda Evangelista aplaudió a las modelos que salieron de una formación real y recorrieron el andén GettyImages
Lux Pascal (hermana de Pedro Pascal) con look monocromo: top con escote de vértigo y falda con brillos
Lux Pascal (hermana de Pedro Pascal) con look monocromo: top con escote de vértigo y falda con brillos
La actriz Tilda Swinton acaparó todas las miradas con su espectacular top de plumas y cuello halter que coordinó con midi y zapatos bicolor de Chanel
La actriz Tilda Swinton acaparó todas las miradas con su espectacular top de plumas y cuello halter que coordinó con midi y zapatos bicolor de Chanel
Ex compañeros de Seinfeld y amigos de la vida, Jerry Seinfeld posó con Julia Louis Dreyfus
Ex compañeros de Seinfeld y amigos de la vida, Jerry Seinfeld posó con Julia Louis Dreyfus
Meg Ryan optó por un abrigo vestido-abrigo, con las letras de Chanel en los botones
Meg Ryan optó por un abrigo vestido-abrigo, con las letras de Chanel en los botones
Las camelias, infaltables en el total look Chanel de la actriz Julia Louis Dreyfus
Las camelias, infaltables en el total look Chanel de la actriz Julia Louis Dreyfus
La actriz y productora Riley Keough (que además es nieta de Elvis Presley) también dijo presente
La actriz y productora Riley Keough (que además es nieta de Elvis Presley) también dijo presente
Charlotte Casiraghi, la "princesa filósofa", charló con Kristen Stewart
Charlotte Casiraghi, la "princesa filósofa", charló con Kristen Stewart
El rapero A$AP Rocky, nuevo embajador de la marca, posó feliz junto a Martin Scorsese
El rapero A$AP Rocky, nuevo embajador de la marca, posó feliz junto a Martin Scorsese
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanaTadeo jones
LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Todos los personajes, los mejores looks y el color de la final del Abierto Argentino de Polo
    1

    En fotos. Todos los personajes, los mejores looks y el color de la final del Abierto Argentino de Polo

  2. Es la hija de una famosísima actriz y tras estudiar Ciencias Sociales, se lanzó a la actuación
    2

    “Estoy encontrando mi camino”. Es la hija de una famosísima actriz y tras estudiar Ciencias Sociales, se lanzó a la actuación

  3. La princesa usó una impactante joya con “mala fama” y que la reina Isabel II había lucido una sola vez
    3

    La misteriosa tiara de Kate. La princesa usó una impactante joya con “mala fama” y que la reina Isabel II había lucido una sola vez

  4. Las fotos y los invitados del cumpleaños de 50 de Lulú Sanguinetti en La Huella, en José Ignacio
    4

    La mujer de Martín Redrado. Las fotos y los invitados del cumpleaños de 50 de Lulú Sanguinetti en La Huella, en José Ignacio

Cargando banners ...