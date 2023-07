En una playa de La Haya. Los reyes Máxima y Guillermo posan con sus hijas y su perro Mambo: todos sus looks al detalle

escuchar

Como todos los años, Guillermo (56) y Máxima (52) de los Países Bajos dejaron el palacio para hacer su tradicional posado de verano junto a sus tres hijas, las princesas Amalia (19), Alexia (18) y Ariana (16), y en esta ocasión –muy especial para ambos porque volvieron a estar los cinco juntos, ahora que Alexia terminó de cursar sus estudios en el internado galés UWC Atlantic College–, mostraron su versión más divertida, con unas imágenes que irradian felicidad y en las que no faltó Mambo, la mascota de la familia real, por quien Máxima siente debilidad. El escenario elegido fue la playa de Zuiderstrand, una de las favoritas de los habitantes de La Haya, donde las tres princesas dejaron claro que son tan coquetas como su mamá. Especialmente Alexia –ya es oficialmente la segunda en la línea de sucesión al trono desde el 26 de junio, cuando cumplió 18 años–, quien optó por un peinado recogido que dejó al descubierto el piercing que lleva en la parte alta de su oreja derecha. Amalia, por su parte, se mostró mucho más madura y dominando la escena. Es lógico: los dos viajes internacionales que hizo en los últimos meses –a la recepción que Carlos III de Reino Unido ofreció en el Palacio de Buckingham a jefes de Estado de todo el mundo antes de su coronación y a la boda real del príncipe Hussein de Jordania y Rajwa– le aportaron seguridad en sí misma y confianza a la princesa de Orange. Y Ariane, que hasta no hace tanto era la de más bajo perfil de las tres, parece lista para abandonar el nido: en el próximo curso va a estudiar en un centro de la prestigiosa red de colegios UWC Atlantic College, pero a diferencia de su hermana Alexia no lo hará en Gales, sino en Italia –está ubicado en la localidad costera de Duino, de apenas nueve mil habitantes–, donde ya se inscribió para el bachillerato internacional.

Los Orange en pleno con el perrito Mambo, captados por los fotógrafos en la playa Zuiderstrand. RVD-Robin Utrecht

Pura ternura, el rey Guillermo Alejandro abraza a su hija Alexia. Getty Images

Los Reyes disfrutan de una caminata por la playa. Máxima, con un conjunto de lino de la diseñadora Tory Burch compuesto por top de manga corta con volumen y falda bohemia que complementó con sandalias taco chino de Jimmy Choo. Guillermo Alejandro, con pantalón y camisa blancos y saco azul. Getty Images

Las princesas: Amalia optó por jeans amplios, top blanco y blazer amarillo pastel. Completó su look con gafas Céline, zapatillas Veja y grandes aros dorados con piedras de la diseñadora holandesa Franky Vedder. Ariane, en el medio entre sus hermanas mayores, luce una blusa verde ba&sh con cintura elástica y detalles bordados en blanco alrededor del escote, que hace juego con sus pantalones y sus zapatillas Nike Air Force 1. Alexia, con remera sin mangas, pantalón de lino de cintura baja de Alice+Olivia, clutch de denim de Marina Raphael adornado con cristales Swarovski y botas estilo cowboy en rosa y beige con detalles metalizados de la firma Sacha. Getty Images

Amalia, la primogénita y heredera, también posó con Mambo. Getty Images

