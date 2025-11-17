“Es muy disciplinada”. De padre polista y madre actriz, tiene seis años y toma clases de equitación al igual que su famoso abuelo

Puntual, como todos los miércoles desde hace casi un año, India Uranga (6) llega al Club Hípico Argentino para hacer lo que más ama en el mundo: abrazar a su yegua Flicka y seguir aprendiendo a andar a caballo de la mano de su profesora, Florencia Mango. La rutina incluye, además, unos breves minutos de caricias en el lomo de su animal favorito y su posterior cepillado. Junto a ella, sus padres, el polista Nito Uranga (44) y la actriz Sol Estevanez (48), siguen de cerca cada uno de sus movimientos.

India se mueve en la pista de salto sin miedo ante la mirada de sus padres foto: Matías Salgado

“Estamos muy contentos porque ella misma nos empezó a pedir tomar clases porque quería saltar a caballo… Y las cosas se fueron dando de a poco. Ama andar a caballo y en ese sentido, es muy disciplinada, no falta nunca. Con Nito nunca forzamos nada que tuviera que ver con el polo o la equitación. Creo que fue algo que se fue dando desde muy chiquita. Sí la alentamos a que aprendiera a andar porque nos parecía importante, el día de mañana va a estar en un campo con amigos o con sus primos y para nosotros es una tranquilidad enorme que sepa las cosas básicas del manejo del caballo, del cuidado que hay que tener, del uso del casco, todo”, dice Sol mientras termina de acomodarle las botas. A su lado, su padre, el reconocido productor de televisión Enrique Estevanez (72), retrata el momento con su celular.

Con su abuelo, el reconocido productor, Enrique Estevanez. “A él siempre le encantaron los caballos y practicó equitación en la medida que pudo. Es una pasión que lleva en la sangre. Después, cuando me casé con Nito, India revivió ese amor que había en mi familia por los caballos. Y a papá le encanta ir a verla montar. Está en todos los entrenamientos”, cuenta la actriz foto: Matías Salgado

–¿Qué sentís cuando ves a India andar a caballo?

–Me da mucha felicidad porque en algún punto siento que es como continuar con el legado de mi papá. A él siempre le encantaron los caballos y practicó equitación en la medida que pudo. De verdad es una pasión que lleva en la sangre. Después, cuando me casé con Nito, India revivió ese amor que había en mi familia por los caballos. Yo veo en ella una herencia de sangre que me da mucho orgullo. Y a papá le encanta ir a verla montar. Está en todos los entrenamientos. Para mí es un placer inmenso, no sólo comparto un momento de conexión con papá, también lo hago con mi hija.

Con su casco y sus botas, la pequeña amazona posa con su yegua –que lleva cubreorejas en color rosa a juego con la manta– y sus padres, Nito Uranga y Sol Estevanez foto: Matías Salgado

–India parece tener una personalidad definida. ¿Te ves reflejada en ella?

–[Lo piensa unos segundos]. India está forjando su personalidad y se nota que es decidida. Sabe lo que quiere y se impone a la hora de hacer valer sus opiniones. Es muy magnética, cariñosa, querible… todos la quieren. No lo digo porque sea mi hija [se ríe], sino que así me lo cuentan también sus maestras. Me gusta mucho que sea original, cuando elige algo, no está viendo qué es lo que hace el de al lado. Elige según sus propios deseos. Y eso muestra una originalidad que está buenísima. Somos muy cómplices también, a veces nos entendemos con una sola mirada.

Siguiendo las indicaciones de su entrenadora, India salta con su yegua

–Sol, Nito, están juntos hace diez años… ¿Cómo definen hoy su relación?

Sol: Somos muy de hablarnos y decir lo que nos pasa, y por supuesto, estamos recontra enamorados. La llegada de India revolucionó nuestro mundo y, al mismo tiempo, nos dio estructura y una familia increíble. La clave es ir creciendo día a día, cuidándonos y mimándonos, sabiendo que compartimos las ganas de seguir construyendo una vida juntos.

“Estamos muy contentos porque ella misma nos empezó a decir que quería tomar clases… Ama andar a caballo y en ese sentido, es muy disciplinada, no falta nunca”, comenta orgullosa su madre foto: Matías Salgado

Nito: Si bien venimos de dos mundos distintos, con Sol siempre estamos conectados en los proyectos individuales de cada uno… En ese sentido, me siento muy apoyado por ella y yo trato de hacer lo mismo. Me gusta que los dos compartimos mucho de cada uno de nuestros mundos; me siento muy bien con su familia y ella con la mía. Eso es un poco nuestra historia, compartimos con alegría el proceso de la vida.