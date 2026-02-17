LA NACION

“Es una bendición”. Rossella della Giovampaola recibió la noticia más esperada: “Estoy ansiosa”

Su hija, María Toscana Garfunkel, está embarazada

La reconocida socialité está viviendo un momento de tanta felicidad que dice, sin vueltas: "Estoy requetecontra contenta"
Son días de pura felicidad para María Toscana Garfunkel, hija de la socialité Rossella della Giovampaola. Junto a su marido, el financista y matemático británico Xander Alari-William (se casaron en Montepulciano, Italia, en 2021, tras cinco años de noviazgo) serán padres por primera vez. “Estoy embarazada de cuatro meses. Ahora me siento mejor, pero al principio estuve con náuseas 24/7”, le cuenta a ¡HOLA! Argentina la joven, que a mediados de 2025 se mudó a Nueva York, después de años de vivir en Londres.

Toscana y Xander anunciaron la feliz noticia con esta foto en Nueva York, donde viven: “Baby coming Summer 2026”, escribieron
Un recuerdo del shooting exclusivo para ¡HOLA! que protagonizaron madre e hija en 2024, en el que dejaron claro el vínculo divino que las une. En este momento, Tosky dejó por unos días el frío hostil de Nueva York para pasar unos días con su mamá en Miami
Un recuerdo del shooting exclusivo para ¡HOLA! que protagonizaron madre e hija en 2024, en el que dejaron claro el vínculo divino que las une. En este momento, Tosky dejó por unos días el frío hostil de Nueva York para pasar unos días con su mamá en Miami foto: Matias Salgado

Licenciada en Literatura y con un doctorado de investigación en Sociología, Tosky, como la llaman sus íntimos cariñosamente, tiene 42,4 mil seguidores en Instagram, donde cuenta sobre sus gustos, sus días en Manhattan y en adelante, seguramente narrará sobre su embarazo. “No queremos saber el sexo hasta que nazca”, avisa.

Siempre juntas e incondicionales la una con la otra, como en estas vacaciones en Porto Cervo, en 1999
Después de un invierno de temperaturas extremas, esta semana Tosky voló a Miami para pasar unos días con su mamá. Con el fin de dejar claro lo contenta que está, Rossella cuenta: “Estoy requetecontra feliz y ansiosa. Lo mismo Gustavo (Yankelevich) y mi hermana Patricia. En breve llega mi yerno, así que vamos a estar unos días todos juntos. Si bien la fecha es para julio, ya en junio me voy a instalar en Nueva York y pasaré ahí mi cumpleaños. Un hijo cambia la vida, y un nieto también. Es una bendición”.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanaGetty Images
