“Es una bendición”. Rossella della Giovampaola recibió la noticia más esperada: “Estoy ansiosa”

Su hija, María Toscana Garfunkel, está embarazada
Son días de pura felicidad para María Toscana Garfunkel, hija de la socialité Rossella della Giovampaola. Junto a su marido, el financista y matemático británico Xander Alari-William (se casaron en Montepulciano, Italia, en 2021, tras cinco años de noviazgo) serán padres por primera vez. “Estoy embarazada de cuatro meses. Ahora me siento mejor, pero al principio estuve con náuseas 24/7”, le cuenta a ¡HOLA! Argentina la joven, que a mediados de 2025 se mudó a Nueva York, después de años de vivir en Londres.
Licenciada en Literatura y con un doctorado de investigación en Sociología, Tosky, como la llaman sus íntimos cariñosamente, tiene 42,4 mil seguidores en Instagram, donde cuenta sobre sus gustos, sus días en Manhattan y en adelante, seguramente narrará sobre su embarazo. “No queremos saber el sexo hasta que nazca”, avisa.
Después de un invierno de temperaturas extremas, esta semana Tosky voló a Miami para pasar unos días con su mamá. Con el fin de dejar claro lo contenta que está, Rossella cuenta: “Estoy requetecontra feliz y ansiosa. Lo mismo Gustavo (Yankelevich) y mi hermana Patricia. En breve llega mi yerno, así que vamos a estar unos días todos juntos. Si bien la fecha es para julio, ya en junio me voy a instalar en Nueva York y pasaré ahí mi cumpleaños. Un hijo cambia la vida, y un nieto también. Es una bendición”.
