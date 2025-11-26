Máxima y su hija Amalia. La conexión fashion entre la Reina y su heredera con sólo 24 horas de diferencia

La soberana de los Países Bajos volvió a compartir su guardarropa con la princesa heredera
Madre e hija pintaron de bordó sus citas protocolares con apenas 24 horas de diferencia. El miércoles 19, los reyes de los Países Bajos recibieron a los grandes duques de Luxemburgo en el Palacio de Huis ten Bosch, su residencia ubicada en La Haya. Allí Máxima optó por un vestido de Natan que lo combinó con una capa de lana de Valentino y una pamela de la sombrerera belga Fabienne Delvigne.
Al día siguiente, el jueves 20, la princesa Amalia acompañó a 66 su padre, el rey Guillermo Alejandro, a la Sesión Especial de los Estados Generales en la Grote Kerk (Gran Iglesia) en conmemoración del 80° aniversario de la primera reunión del Parlamento tras la Segunda Guerra Mundial. La futura reina, casi como una imagen replicada desde la admiración, llevó la misma capa y el mismo modelo de stilletos de Gianvito Rossi. Debajo lució un vestido de Natan, también “robado” del guardarropa de su mamá, quien lo había usado cuando Amalia cumplió 18 años, en 2021, y tuvo su primer acto oficial como heredera.
