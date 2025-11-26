Máxima y su hija Amalia. La conexión fashion entre la Reina y su heredera con sólo 24 horas de diferencia

Madre e hija pintaron de bordó sus citas protocolares con apenas 24 horas de diferencia. El miércoles 19, los reyes de los Países Bajos recibieron a los grandes duques de Luxemburgo en el Palacio de Huis ten Bosch, su residencia ubicada en La Haya. Allí Máxima optó por un vestido de Natan que lo combinó con una capa de lana de Valentino y una pamela de la sombrerera belga Fabienne Delvigne.

La Reina llevó un vestido manga larga y cuello redondo de Natan, capa de lana de Valentino, pamela de Fabienne Delvigne, sobre de piel de pitón de Sophie Habsburg y stilettos Gianvito Rossi Getty Images

Los reyes Guillermo Alejandro y Máxima recibieron al gran duque Guillermo y a la gran duquesa Stéphanie de Luxemburgo

Unos días antes, Máxima se inclinó por los mismos tonos en un look compuesto por un traje, nuevamente de Natan, sombrero de Maison Michel y botas Gianvito Rossi Getty Images

Al día siguiente, el jueves 20, la princesa Amalia acompañó a 66 su padre, el rey Guillermo Alejandro, a la Sesión Especial de los Estados Generales en la Grote Kerk (Gran Iglesia) en conmemoración del 80° aniversario de la primera reunión del Parlamento tras la Segunda Guerra Mundial. La futura reina, casi como una imagen replicada desde la admiración, llevó la misma capa y el mismo modelo de stilletos de Gianvito Rossi. Debajo lució un vestido de Natan, también “robado” del guardarropa de su mamá, quien lo había usado cuando Amalia cumplió 18 años, en 2021, y tuvo su primer acto oficial como heredera.

Amalia lució impactante con la capa de Valentino que su mamá había usado en otro compromiso el día anterior. Complementó su look con stilettos Gianvito Rossi y cartera de mano al tono (la misma de su madre) Getty Images

La princesa sumó, además, aros dorados de Lott Gioielli, que ya usó en otras oportunidades Getty Images