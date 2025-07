Flavia Palmiero cumplió 59. Todos los invitados a la original fiesta que organizó junto a su familia y amigos

Rodeada de su familia, de amigos de toda una vida y con enorme ilusión, la semana pasada Flavia Palmiero celebró sus 59 años con un hito en su cada vez más sólido rol como diseñadora y empresaria de moda: inauguró en pleno Palermo Soho la primera tienda de su marca de ropa, Flavia Palmiero Collection. El espacio fue diseñado y construido por su hija, la arquitecta Giuliana Battellini, y allí funciona el showroom, el e-commerce, la oficina de diseño y producción y hasta un set de fotografía.

Flavia bailó con su pareja desde hace más de una década, el productor de cine Luis Scalella, y se mostraron muy divertidos en la pista improvisada.

Daniel Mirkin, Evelyn Scheidl y Teresa Calandra también dijeron presente.

Con su espléndida mamá, Ana Laterra.

Gabriel Lage, amigo de años, no quiso faltar en el party.

Tras el cóctel servido por Pottery Deli, Flavia adelantó su nueva colección con un desfile que se llevó muchos aplausos y, después de la última pasada, sopló las velitas dispuestas en un gran rogel. “Los 59 suenan fuerte, pero para mí la edad nunca representó un problema. Yo sigo cumpliendo sueños, teniendo nuevos objetivos. Y me ayuda la experiencia y backup de 42 años de carrera en los medios como actriz, productora, cantante y conductora. Todo eso lo vuelco en mi marca”, le cuenta a ¡HOLA! Argentina Flavia. Y sigue: “Además, me mantengo en contacto con la gente a través de la ropa. Las mujeres se sienten identificadas, me gusta hacer cosas con las que se vean lindas, que sean prendas que contemplen la calidad de la industria argentina y poder darles un mensaje de que se puede”.

Marcelo Polino le acercó el rogel para que sople las velitas.

Con sus amigas, la influencer Titi Vázquez y la estilista Victoria Miranda.

El espacio fue diseñado y construido por su hija, la arquitecta Giuliana Battellini, y allí funciona el showroom, el e-commerce, la oficina de diseño y producción y hasta un set de fotografía.

La fiesta terminó a puro dancing. “Este cumpleaños me agarró en un momento especial, me sigue sorprendiendo el crecimiento de la marca (que arrancó en pandemia), estoy involucrada en todas las áreas y a pesar del estrés intento disfrutar. El desfile fue el primero acá, pero ya hice tres en Miami”, cierra Flavia.