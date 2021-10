Fotos exclusivas en París: Wanda Nara, de paseo con sus hijas tras anunciar su reconciliación con Mauro Icardi

Durante diez días, el país estuvo en vilo siguiendo por redes sociales y por televisión el minuto a minuto del Wandagate, un affaire que empezó el sábado 16 cuando Wanda Nara (34) hizo una serie de publicaciones enigmáticas en su cuenta de Instagram en las que daba a entender que se estaba separando del futbolista Mauro Icardi (28), y que ese distanciamiento tenía que ver con la aparición en escena de una tercera, la actriz Eugenia “China” Suárez (29). Con el correr de las horas, se sumaron extras al novelón –digno de Alberto Migré– como Maxi López, ex de Wanda, Benjamín Vicuña, ex de la China, Zaira Nara y Paula Chaves, quienes rápidamente tomaron partido por Wanda, y hasta la mujer del jeque dueño del PSG que trató de mediar para que Mauro supere su angustia y vuelva al club. Un escándalo mediático que tuvo pendientes a los argentinos también en las conversaciones de sobremesa del Día de la Madre y alistándose en uno u otro bando. Identificarse con Wanda o con la China y hacer zapping por los programas de chimentos para no perder el hilo del culebrón se convirtieron en una obsesión nacional.

Desde que estalló el Wandagate, la rubia sumó más de un millón y medio de nuevos followers en su cuenta de Instagram. Agencias

SU SEMANA MÁS TRISTE

El domingo 17, y después de haber borrado de su Instagram las fotos en las que posaba con su marido, Wanda armó una valija y se fue con sus hijas Francesca e Isabella Icardi en vuelo privado a Milán. Allí se encontraban sus hijos varones, Valentino, Constantino y Benedicto, que pasaban unos días con su papá, Maxi López. Triste y desesperada pero decidida a poner distancia con Mauro, celebró el Día de la Madre con sus cinco herederos y lo documentó en sus redes sociales, mostrándose soltera. Durante las primeras horas, Mauro optó por un prudente silencio, pero ese domingo no se presentó a entrenar con el plantel del PSG, pidió licencia por problemas personales y su ausencia encendió todas las alarmas, dado que en doce años como profesional nunca faltó a un entrenamiento, ni siquiera enfermo. A la tarde, inició el plan reconquista de su amor: “Feliz día, mamucha” posteó en sus redes sociales junto a dos fotos de ellos abrazados y una en la que se ve a Wanda con sus cinco hijos. Minutos después, el jugador del PSG publicó una historia de Instagram con los ojos llorosos, en la falda de ella. Y disparó los rumores de reconciliación.

Durante el paseo por el parque, madre e hijas les dieron de comer a los patos. Agencias

LA GUERRA DE LOS ICARDI

Mientras todos especulaban con que la crisis estaba superada, el lunes 18 por la mañana ella publicó una foto de su mano sin alianza de casamiento, acompañada de un texto contundente: “Buen día. Me gusta mi mano sin anillo”, y en el mismo momento comenzó a seguir a Benjamín Vicuña en Instagram. Otra vez encendió las redes sociales y convirtió su separación en el tema del día, al punto que hasta los programas deportivos le dedicaron minutos de aire para revelar detalles inéditos como que, de firmar el divorcio, repartirían la cifra de 60 millones de dólares. “Mauro está triste, angustiado y dedicado a recuperarla”, contó un amigo del futbolista. “Él tiene una gran responsabilidad, porque no me lo contó. Pero con la China yo tenía una relación de amistad”, le confesó Wanda a alguien de su círculo íntimo. Parecía no haber vuelta atrás. Mientras Wanda se consideraba soltera, sumaba a su Instagram de a miles de seguidores por día y resolvía las diferencias entre Icardi y el PSG –dicen que él estaba tan deprimido que amenazó con dejar su carrera futbolística si su mujer no lo perdonaba–, la novela se siguió escribiendo en la lujosa mansión en Neuilly-sur-Seine, al oeste de París, donde viven desde mediados del año pasado y donde, durante la crisis, cada uno ocupó una parte de la casa, como en la película La guerra de los Roses. Lugar tienen, dado que se trata de una enorme propiedad con spa, jardín, gimnasio y pileta climatizada (en estos días, sólo la habitan Wanda, Mauro y sus dos hijas, que van al Marymount International School, ubicado a la vuelta de la casa, porque los tres hijos mayores siguen con Maxi en Milán). Este fin de semana, Wanda se dedicó a postear imágenes para promocionar su línea beauty, el sábado a la noche salió a comer con su amiga Natacha Eguía y su peluquero y confidente Kennys Palacios para distraerse (eligieron Kalamata, un restaurante griego).

Wanda juega con Isabella, quien se prepara para el festejo de su quinto cumpleaños. Agencias

Pese a que en el otoño parisino el frío se hace sentir, Francesca se divirtió corriendo por los senderos del Jardin d’Acclimatation. Agencias

EL AMOR ES MÁS FUERTE

El martes 26, el matrimonio cumple ocho años de amor. Acaso con esa fecha en mente, Wanda, que desde el sábado 16 le pidió el divorcio a su marido todos los días, se tomó un rato para estar sola y pensar, manejando por París. Acababa de atravesar su semana más difícil, el futbolista le había dicho que si ella era feliz divorciándose él estaba dispuesto a hacerlo y, siguiendo el consejo de su abogado, coincidieron en la conveniencia de firmar un acuerdo de separación que aceleraría el trámite de divorcio. Los dos pusieron su nombre en esos papeles en los que Mauro le dejaba a Wanda todos los bienes que tienen en común y después, él le escribió una carta conmovedora, que la estremeció y la llevó a tomar una decisión signada por el amor: “Teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura de que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir”, escribió ella en su cuenta de Instagram, dejando en claro que se habían reconciliado. En estos días, su hija Isabella cumple 5 años, y lo van a festejar a lo grande con algunos jugadores del PSG en la mansión de Neuilly-sur-Seine. Una buena ocasión para celebrar también que le dieron otra oportunidad al amor.

Mientras duró la crisis, Wanda y Mauro ocuparon cada uno una parte de la lujosa mansión que comparten en Neuilly-sur-Seine. Agencias

“Los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir”, (Wanda). Agencias

El lunes 25 por la mañana, el futbolista fue el primero en usar su cuenta de Instagram para hacer oficial que la crisis había terminado.

El paseo por el parque terminó y las chicas Icardi se suben a su camioneta Ford Raptor para volver a su casa de París, ubicada en el “triángulo dorado”, donde las estrellas del fútbol se apoderaron de las mansiones. Agencias

Su look parisino incluyó jogging, tapado de cashmere, borceguíes Christian Dior y cartera Louis Vuitton. Agencias

La foto que eligió para contar la reconciliación con Mauro en su cuenta de Instagram.

Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos mayores de la empresaria y Maxi López, pasaron estos días en Milán con su papá.

“Cuando él se dio cuenta de que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos”, (Wanda). Agencias