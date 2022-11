Fotos exclusivas. Entramos a la boda de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira: los invitados y un detalle que emocionó a todos

escuchar

“Salió todo perfecto, superó nuestras expectativas”, nos cuenta Coni Mosqueira, después de su gran fiesta de casamiento con Alejandro Fantino. “Hasta la lluvia, que amenazaba con aguarnos todo, se corrió para el día siguiente”, aclara la modelo. “Habíamos comprado cien paraguas transparentes a último momento que terminaron, por suerte, convertidos en souvenirs”, aclara el periodista entre risas. Alejandro y Coni tuvieron una boda soñada, rodeados de doscientos invitados. “Desde un principio quisimos que la fiesta fuera al aire libre”, afirma la novia. “Vimos varios lugares, pero cuando llegamos a Estancia Villa María, en Cañuelas, nos enamoramos. Es un lugar mágico”. Y así fue. El sábado 12, cerca de las 16, Coni caminó del brazo de su padre al encuentro del gran amor de su vida, que la esperaba en un altar coronado por un arco de flores blancas. “Cuando se abrieron las puertas y los vi a todos esperando, empecé a llorar y no pude parar”, cuenta ella. “No me olvido del momento en que la vi caminando hacia mí. Fue algo que vi con todo el cuerpo, no sólo con los ojos. Cuando me agarró de la mano, sentí una conexión cósmica”, admite Fantino. El responsable de llevar adelante la ceremonia fue el psicólogo Gabriel Rolón, muy amigo de la pareja. “Nos habló del amor, de elegirse todos los días, de caminar juntos”, revelan los novios.

Gabriel Rolón celebró la unión de los novios en un entorno mágico, con el casco principal como telón de fondo. En la primera fila, la familia de Coni: su papá Alejandro, su mamá Ángeles Zapata y sus hermanas Florencia –que viajó especialmente desde Houston, donde reside– y Cielo. foto: @matiasjsalgado

Coni lució un vestido de escote profundo, en tono marfil, diseñado por María Gorof. Realizado en tul francés, estaba bordado con hilos de seda, pequeñas lentejuelas, canutillos y cristales checoslovacos. El velo/capa, con escote bote, también era de tul francés. El traje de novia tenía cosidas (ocultas) una cinta azul, una violeta y otra roja. Ale, el novio, llevó un traje hecho a medida, de Carrington. foto: @matiasjsalgado

Después de dar el sí, Coni saluda a María Ester, la mamá de Alejandro, a quien todos llaman Chita. foto: @matiasjsalgado

La novia del brazo de su padre, Alejandro, rumbo al altar. "Ahí empecé a llorar y no paré más", cuenta Coni. foto: @matiasjsalgado

Sobre cada una de las sillas dispuestas para la ceremonia había un abanico con las iniciales de los novios. foto: @matiasjsalgado

UNA FIESTA EXTENDIDA

En realidad, fue una celebración de tres días –organizada a la perfección por la wedding planer Paola Landa– porque los invitados más cercanos llegaron a la estancia el viernes por la tarde. Hubo un té de bienvenida y, a la noche, una comida compartida. A la mañana siguiente, desayunaron todos juntos y luego empezaron a prepararse para la boda. “La semana previa estuve nerviosa, pero el sábado –al estar rodeada de tantos familiares y al prepararnos todos juntos en el lugar– estuve muy tranquila. Tomamos la planta superior de la casa principal, donde había cuatro maquilladores y cuatro peluqueros, y ahí nos arreglamos las chicas”, cuenta Coni a ¡HOLA! Argentina. “Yo pensé que iba a estar mucho más tenso. Todo fluyó, los momentos se fueron cosiendo uno con el otro, un invitado con el otro. Fue una fiesta angelada con una energía lindísima. El amor que nos tenemos con Coni estuvo presente ahí”, remata Ale.

Después de la ceremonia, los invitados –entre quienes se encontraban Eugenia “China” Suárez y Rusherking, Facundo Manes, Daniel Vila y Pamela David– se dirigieron a los livings que estaban montados en el impactante parque diseñado en 1917 por el reconocido paisajista Benito Carrasco (discípulo de Carlos Thays) para esperar a los recién casados. Entonces, se vivió uno de los momentos más emotivos de ese día: Alejandro presentó al cantante Ariel Ardit, que estuvo acompañado por un sexteto de músicos. “Fue la manera que encontré de tener cerca y homenajear a mi papá, que murió hace dos años. Le pedí a Ariel que hiciera cuatro tangos, uno de ellos ‘Recuerdo’, que mi viejo cantaba todo el día”, afirma el periodista. Fantino tuvo de invitado, además, otro team de seres queridos vinculados a su historia personal: su tía Teresita –que le regaló un pendrive con un video de cuando él era chico, junto a su papá–, Guillermo Moyano –el portero del edificio en el que se instaló Alejandro cuando llegó a Buenos Aires con veintipico de años y de quien se hizo muy amigo– y Nando –quien se ocupa del mantenimiento general de su casa de Nordelta–.

El cantante de tangos Ariel Ardit, acompañado por un sexteto de músicos, actuó junto a la laguna de la estancia de Cañuelas. foto: @matiasjsalgado

Alejandro posa con su hijo Nahuel. foto: @matiasjsalgado

Fantino abraza a su tía paterna, Teresa. Junto a ellos, Edelveis Almada. foto: @matiasjsalgado

El hermano de la novia, Juan Segundo, junto a su novia Valentina Sclavi. foto: @matiasjsalgado

Los abogados Mauricio D’Alessandro y Mariana Gallegos, que llegaron al lugar en helicóptero. foto: @matiasjsalgado

Facundo Manes y su mujer Josefina Sicoli. foto: @matiasjsalgado

Agustín Vila y su novia Micaela Bubra y Daniel Vila con su mujer, Pamela David. foto: @matiasjsalgado

Las “chicas” de la novia, espléndidas. Paula Glere, Cielo (hermana de Coni), Daniela Camarero, Renata Parra y Camila Verellen. foto: @matiasjsalgado

Facundo Manes, Juan Horacio Zabaleta (intendente de Hurlingham), Fantino y Daniel Vila. foto: @matiasjsalgado

La diseñadora María Gorof, responsable de los dos vestidos que llevó la novia. foto: @matiasjsalgado

Ale y Coni posan con Eugenia Suárez –que llevó un minivestido plateado con manga larga de su marca, China by Antolín, y botas texanas Ricky Sarkany–, y Rusherking. foto: @matiasjsalgado

Los recién casados conversan con China Suárez y Rusherking, que se ubicaron en uno de los livings. foto: @matiasjsalgado

Hernán Nisenbaum y Luly Drozdek. foto: @matiasjsalgado

El menú incluyó una recepción con bocaditos y dos platos principales: risotto negro con hongos portobello y escamas de parmesano y pollo al verdeo con papas rústicas. El postre fue lingotes de chocolate sobre crocante con helado artesanal. Para los que querían fumar puros, había una barra de habanos y también diferentes tipos de whisky. Cuando empezó a caer la tarde y bajó un poco la temperatura, se repartieron mantas con las iniciales de los novios, C&A, y alpargatas para todos los que querían bailar más cómodos.

La barra de habanos para los amantes de los puros. foto: @matiasjsalgado

Una imagen del parque al caer la tarde, cuando se prendieron las velas y las guirnaldas de luces. Al fondo se ve la carpa donde se instaló la pista de baile. foto: @matiasjsalgado

BAILE HASTA LAS DOS DE LA MAÑANA

No hubo el típico vals, pero los novios abrieron la pista –ubicada debajo de una gran carpa blanca– con el tema “Purple Rain”, de Prince. Después, nadie pudo resistirse a la música que eligió el DJ Mariano Legui, y cuando Andrés Rey –el imitador de Luis Miguel– hizo su aparición en escena, la fiesta explotó. “Fue un pedido mío, pero Ale también es fanático de Luismi”, cuenta Coni, quien por esas horas ya había hecho cambio de vestuario. “Al igual que el traje de novia, era de María Gorof, aunque más cómodo para bailar”, asegura. Hubo carnaval carioca luminoso y un stand de glitter donde a Fantino le pintaron las sienes con azul y amarillo, los colores de Boca Juniors. Amar Azul, una de las bandas favoritas del novio, también mantuvo la pista bien animada. Con la mesa dulce y el candy bar, llegó el momento del brindis y la torta –de chocolate y dulce de leche, tenía una cobertura del mismo color, marfil, que el vestido de novia–.

Los novios con Andrés Rey, el imitador de Luis Miguel. foto: @matiasjsalgado

Fantino, Daniel Vila y el imitador de Luis Miguel. foto: @matiasjsalgado

Ale pasó por el stand de glitter y se pintó con los colores de Boca, el club de sus amores. foto: @matiasjsalgado

La novia, una divertida cowgirl, durante el carnaval carioca. foto: @matiasjsalgado

Acompañada por sus hermanas y amigas, Coni no paró de bailar en toda la noche. foto: @matiasjsalgado

A puro baile, la cuñada de Coni, Valentina Sclavi, y sus primas, Abril y Pilar Demattei, Juana Mendiburu y Damaris Golub, que atajó el ramo de la novia. foto: @matiasjsalgado

La fiesta y el baile se extendieron hasta las dos de la mañana. El domingo, los recién casados agasajaron a sus invitados más cercanos, que también se hospedaban en Estancia Villa María, con un riquísimo asado al mediodía. Por delante, Alejandro y Coni tienen la luna de miel. “Va a ser recién en febrero, con fecha de salida, pero no de regreso. Nos vamos a Egipto, Turquía, Emiratos Árabes y Maldivas, y me gustaría agregar Nepal”, asegura el periodista. Un viaje soñado como broche de oro de una boda inolvidable.

Besos, mimos y abrazos en la pista de baile. foto: @matiasjsalgado

Al ritmo de la banda Amar Azul. Alejandro, Coni y su tío José, de 82 años. foto: @matiasjsalgado

Pamela David fue una de las que más bailaron. foto: @matiasjsalgado

Momento esperado. La novia tira el ramo. foto: @matiasjsalgado

El momento del brindis y de la torta de chocolate y dulce de leche. foto: @matiasjsalgado

