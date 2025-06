Fotos exclusivas. Gianluca Simeone y Eva Bargiela posan juntos por primera vez: “Nuestro hijo nacerá a mediados de octubre”

En la vida de Eva Bargiela (32) seguramente hay muchos cumpleaños que la marcaron, pero el del 23 de diciembre de 2023 le cambió la vida para siempre, aunque en ese momento, ella no lo sabía. “Había ido con mis amigas a un boliche a festejar. Estuvimos charlando un rato con Gian, pero nada más que eso, ni intercambiamos los teléfonos ni nada”, recuerda Eva, hoy de novia con Gianluca Simeone (26, el segundo de los tres hijos de Diego Simeone y Carolina Baldini) y en la dulce espera de su primer hijo. “Después nos volvimos a reconectar por casualidad a través de una videollamada en Año Nuevo. Una amiga mía estaba hablando con Carla [Pereyra, mujer de Diego Simeone] por FaceTime y le comentó: ‘Acá estamos con los hijos de mi marido’. Ahí apareció Gian en cámara y yo le dije: ‘Vos estuviste en mi cumple’”. “Ahí empezamos a charlar. Se fue dando naturalmente… Yo estaba jugando en España y no podía venir a la Argentina porque me quedaban cuatro o cinco meses más de partidos…”, le cuenta Gian a ¡HOLA! Argentina, mientras se prepara para protagonizar su primera producción de fotos junto a Eva en el hotel Four Seasons Buenos Aires.

–¿Cuándo se dio el encuentro?

Gianluca: Esperamos a que yo tuviera mis vacaciones y me vine. Y ahí nos conocimos…

Eva: Siempre digo que nosotros fuimos al revés de lo que hace la mayoría hoy en día, que se conoce primero en lo sexual y después más profundamente. Nosotros llevábamos cuatro meses de charlas divinas a la distancia, yo sabía todo de él y él de mí.

–Y cuando se vieron cara a cara, ¿fue un flechazo?

Eva: Él recién llegaba a Buenos Aires y nos juntamos a merendar y desde ahí nunca más nos separamos.

–¿Cómo se dio tu mudanza a Buenos Aires, Gian?

–Se me terminó el contrato en Madrid [jugaba en el Club Rayo Majadahonda] y decidimos que yo me viniera para acá. Estoy empezando una nueva vida en Buenos Aires con Eva y el bebé.

–¿Cuál es la fecha de parto?

Eva: Mediados de octubre.

Eva y Gian posan espléndidos en la suite de La Mansión del Four Seasons Buenos Aires. “A mí me gustaría tener tres hijos”, revela el futbolista. “Yo me imagino otro hijo seguro porque tener un hermano, al menos, es lo mejor de la vida. Después, lo que Dios quiera”, afirma la modelo. Tadeo Jones

–¿Cómo fue el momento en que se enteraron de que estabas embarazada?

Eva: Estábamos en Madrid y, como soy muy regular, enseguida me di cuenta de que algo pasaba. Yo me tenía que volver sí o sí porque tenía unas campañas cerradas, no podía postergar mi vuelta. Entonces le dije a él que hiciéramos el test porque si estaba embarazada quería que nos enteráramos los dos juntos.

Gianluca: Fue pura alegría… La verdad es que la decisión de que yo me viniera a vivir a la Argentina ya estaba hablada desde antes del embarazo. No es que tuvimos que acomodar todo por el bebé.

Eva: La idea inicial era que yo empezara a trabajar un poco en España, pero en octubre del año pasado murió mi mamá y yo le dije: “Con todo el amor que te tengo, ahora no puedo instalarme en otro país, no puedo estar lejos de mis hermanas, de mi papá… Los necesito y me necesitan”.

“Quiero ser un padre divertido, disfrutar mucho con mi hijo. Mis hermanos y yo compartimos mucho con mi viejo, me gusta ese ‘modelo’. Tuve un gran maestro”, asegura Gianluca. Tadeo Jones

Se conocieron el 23 de diciembre de 2023 cuando coincidieron en el boliche en el que ella estaba festejando con amigas. Después siguieron meses de amor a la distancia –Eva en Buenos Aires y Gian en Madrid–. Ahora el futbolista se instaló a vivir en la Argentina. “Estoy empezando una nueva vida con Eva y el bebé”, nos revela Simeone. Tadeo Jones

–¿Hay planes de casamiento?

Eva: La idea está, pero ahora se viene el nacimiento. Después veremos… Igual nadie me propuso nada todavía, ¿eh?… [Se ríe].

–¿Cómo recibieron sus familias el anuncio de embarazo?

Eva: Lo mantuvimos guardado durante los primeros tres meses para nosotros. La primera que supo fue mi hermana Mavi, porque yo tenía que hacerme una ecografía, Gian no estaba y quería que alguien me acompañara. Entonces, ella fue la primera.

Gianluca: Y cuando esa eco dio bien, le empezamos a contar todos.

–¿Cuál fue la reacción?

Gianluca: Mucha felicidad. Estaban todos locos de contentos, mis viejos, mis hermanos [Giovanni y Giuliano], mis hermanitas [Francesca y Valentina]. Mi abuela también se emocionó mucho. Es el primer nieto por parte de las dos familias. ¡Imaginate!

–Ustedes compartieron un video durante una ecografía en Madrid y ahí estaban tus hermanas menores…

Gianluca: Ahí supimos que era un varón. No lo podían creer, decían que iban a ser tías… Muchísima emoción.

–¿Cómo imaginás a tus padres como abuelos?

–Creo que mi papá va a ser como es como padre. Alguien que transmite y da mucho cariño y siempre está cuando tiene estar. Y mi vieja lo mismo. Ella es alguien que le decís “Me tengo que ir a la Luna”, y agarra una mochila y se va a la Luna. Está muy contenta y como abuela va a ser tan genia como lo es como mamá.

El futbolista junto a su padre Diego y sus hermanos Giovanni, Giuliano, Francesca y Valentina. “En la ecografía que hicimos en Madrid supimos que era varón. Mis hermanitas no lo podían creer, decían que iban a ser tías… Muchísima emoción”, asegura el futuro papá.

Gian y su mamá, Carolina Baldini.

–¿Cómo están viviendo esta etapa del embarazo?

Eva: Estoy muy tranquila. Cero ansiosa. Por mí, ni hubiera querido saber el sexo del bebé hasta el nacimiento. Me ocupo de que todo esté bien, me cuido, me hago todos los controles… Estoy disfrutando mucho todo el proceso.

Gianluca: Yo quiero que nazca ya, quiero verlo. [Se ríe].

–A vos te toca acompañar, quizás sentís que estás jugando fuera de la cancha…

Gianluca: Es como que estás, pero no estás… No sé cómo explicarlo, es todo muy nuevo.

Eva: Obviamente hay cosas que siento solamente yo, el cambio del cuerpo, los movimientos del bebé… pero él me acompaña de una forma única y siento que lo transitamos realmente juntos y muy unidos.

–¿Cómo llevás el cambio físico, Eva?

–Es raro, no te voy a mentir. Verte al espejo y no reconocer tu cuerpo es raro, ¿sabés? Ponerte tu ropa de siempre y que no te quede y en el día a día de mi trabajo no me siento tan segura como me sentí siempre. Yo nunca imaginé que a mí me iba a pasar eso de que todos me dijeran “estás hermosa” y yo me viera, no sé, ¿rara? Mi trabajo es muy físico, muy de la imagen, y de pronto no sentirte cómoda con tu herramienta de trabajo es extraño. Tampoco lo vivo de forma traumática, pero es lo que me pasa.

"Verte al espejo y no reconocer tu cuerpo es raro. Mi trabajo es muy físico, muy de la imagen, y de pronto no sentirte cómoda con tu herramienta de trabajo es extraño. Tampoco lo vivo de forma traumática, pero es lo que me pasa”, nos confiesa Eva. Tadeo Jones

–¿Tuviste antojos?

–No, sólo hambre todo el tiempo. [Se ríe].

–¿Ya eligieron el nombre del bebé?

Eva: Estamos entre dos o tres, pero nada definido.

–¿Empiezan con “G”, como los nombres de los hermanos Simeone?

Eva: No, todos los que tenemos en mente empiezan con “A”.

–¿Y los padrinos?

Gianluca: El padrino va a ser Giuliano, mi hermano más chico, y la madrina va a ser Mavi, la hermana de Eva. Mi hermano estaba supercontento, muy motivado, no decía nada, pero desde el principio se le notaban las ganas.

Eva: Eso fue lo que nos hizo decidirnos por ellos, ver que los dos tenían muchas ganas de ser padrinos.

"Gian tiene los pies sobre la tierra. Es un hombre franco que se involucra con los sentimientos. ‘¿Vos para qué estás…? Porque yo quiero algo serio’, me dijo”, revela la modelo. Tadeo Jones

“Obviamente hay cosas que siento solamente yo, el cambio del cuerpo, los movimientos del bebé… pero Gian me acompaña de una forma única y siento que lo transitamos realmente juntos y muy unidos”, afirma Eva. Tadeo Jones

–¿Cuál fue el primer regalo que recibieron?

Eva: En realidad, el primer regalo lo compró Gian.

Gianluca: Un chupete y una remera, los dos con el escudo del Atlético. Y el segundo regalo, un body, pero de River. Ese fue de César, el papá de Eva.

–Y más allá del embarazo, ¿cómo va la convivencia?

Eva: Bien, bien, nos llevamos muy bien.

Gianluca: Ella siempre está a full y hace mil cosas. No somos una pareja que se quede mucho en casa… Hasta ahora la vamos llevando muy bien.

–¿Qué admiran el uno del otro? ¿Qué los enamora?

Gianluca: A mí me enamoró su forma de ser, su bondad, su humildad, su amor por la familia… Todo eso y lo linda que es, claramente, también. Si hay algo que nos une mucho es que a los dos nos gusta la familia.

Eva: Cuando conocí a Gianluca me pareció superlindo y divertido, pero cuando dije “Uy, me estoy enamorando”, descubrí una persona que sabe lo que quiere y que tiene los pies sobre la tierra. Es un hombre franco que se involucra realmente con los sentimientos. Un día me sentó y con mucha honestidad me dijo: “¿Vos para qué estás…? Porque yo quiero algo serio”. Y ahí me abrí porque yo venía bastante golpeada, descreída, de pasar de nabo en nabo… Después de la muerte de mi mamá, hay días que ni yo quería estar conmigo y Gian… [se emociona] siempre está.

“Que siempre crea en quien es, en sus valores, en lo que quiera hacer… ¡Que crea en él!”, afirma Gianluca sobre el mejor consejo que le daría a su hijo. Tadeo Jones

“Estoy muy tranquila, cero ansiosa. Por mí ni hubiera querido saber el sexo del bebé hasta el nacimiento. Me cuido, me hago todos los controles… Estoy disfrutando mucho el proceso”, asegura Eva. Tadeo Jones

–¿Qué tipo de padres quieren ser?

Gianluca: Yo quiero ser un padre divertido, disfrutar mucho con mi hijo. A mí me apasiona el fútbol, me encantaría que a él también le guste...

–Mirá si no le gusta el fútbol al mini Simeone...

Gianluca: [Se ríe]. Ojalá le guste, pero claramente él va a decidir. Mis hermanos y yo compartimos mucho con mi viejo, me gusta ese “modelo”. Tuve un gran maestro.

Eva: Yo me imagino no tan flexible, soy bastante estructurada. Pienso que está bien igual, es como un buen equilibrio. Gian es más relajado, para él está siempre todo bien, nunca le molesta nada…

–Si hoy le escribieran una frase o un consejo a su hijo y lo guardaran en una caja con candado hasta que él sepa leer, ¿qué le dirían?

Eva: ¡Comprá dólares! [Se ríe a carcajadas]. Ahora hablando en serio, creo que el mejor consejo que me gustaría darle es que sea libre, en sus elecciones, en sus gustos, en sus vínculos… Que haga lo que realmente le guste porque siento que sólo va a tener una vida plena si es libre.

Gianluca: Yo le dejaría escrito que siempre crea en quien es, en sus valores, en lo que quiera hacer… ¡Que crea en él!

–Para terminar, ¿cómo definirían su presente?

Gianluca: Es un momento que soñaba desde que empecé a entender el valor de la familia. Quizás no creía que iba a ser a esta edad, pero al final los momentos llegan cuando uno está preparado. Estoy muy feliz y quiero formar con ella la familia que siempre soñé.

Eva: También siento que todo es como lo imaginé. Siempre tuve en claro que el día que tuviera un hijo iba a ser con una buena persona. Y Gianluca lo es.

–¿Les gustaría más de un hijo?

Gianluca: A mí me gustarían tres, como mis hermanos y yo.

Eva: Dejame pasar el primero para decidir. [Se ríe]. Yo me imagino otro hijo seguro porque tener un hermano, al menos, es lo mejor de la vida. Después, lo que Dios quiera.

