Freddie Mercury fue un showman deslumbrante, un compositor consumado y una de las figuras más significativas de la cultura británica del siglo XX. También tenía ojo para la belleza y pasión por el arte, lo que se revela en una exposición de su vasta y ecléctica colección privada: el contenido de su amada casa, Garden Lodge, en Kensington, donde el líder de Queen vivía cuando estaba en Londres, se exhibió por primera vez la semana pasada en Sotheby’s, antes de subastarse el próximo mes, cuando se espera que recaude entre 9 y 14 millones de dólares. “Me gusta estar rodeado de cosas espléndidas –dijo una vez Freddie–.Quiero llevar la vida victoriana, rodeado de un desorden exquisito”. Entre los 1500 artículos de “Freddie Mercury: A World of His Own” se encuentran el óleo victoriano A World of His Own, pinturas y grabados de algunos grandes artistas (como Picasso), armarios franceses del siglo XIX, relojes Fabergé, vitrinas y cristalería antiguas y lámparas art nouveau. También están sus espectaculares trajes de escenario, algunos de los cuales son obras de arte. Uno de los conjuntos más icónicos es una capa de terciopelo rojo y pedrería, con una corona a juego, pensada para ser llevada en la cabeza como la corona de San Eduardo, utilizada en las coronaciones reales. Igual que la chaqueta estilo militar, con flecos, charreteras de metal y medallas como las que el cantante usó para su fiesta de cumpleaños número 39, en 1985.

Freddie domina el escenario en el estadio de Wembley con su estilo imponente durante el cierre de uno de los shows del Queen’s Magic Tour, de 1986.

El conjunto de capa y corona del artista, diseñado por Diana Moseley para el Magic Tour, es uno de los lotes que más expectativas genera entre los fans. ¿Valor estimado? Entre 75.000 y 100.000 dólares.

La estrella del remate, su piano de media cola Yamaha, al que el artista consideraba “una extensión de sí mismo”. Según las estimaciones su venta puede alcanzar los 4 millones de dólares. geñ

El broche Queen Number 1, de Cartier, de 1975, cuya venta tendrá un precio de salida de 5000 dólares.

El pañuelo de seda con sus iniciales y el logotipo de Queen podría subastarse en 2500 dólares.

Gran amante de los gatos, Freddie tenía seis (Delilah, Goliath, Oscar, Lily, Romeo y Miko), y cada uno de ellos está pintado a mano sobre el chaleco de seda que usó en el último video que filmó antes de morir, “These Are The Days of Our Lives”, en 1991. La venta estimada será entre 6300 y 9000 dólares.

PERSPECTIVA ÍNTIMA

Estas creaciones reflejan el lado público de la estrella, mientras que otros artículos más personales permiten descubrir sus intereses y curiosidades privados, así como su sentido del humor. Hay un peine de bigote de Tiffany y un abridor de costuras también Tiffany. Sotheby’s está vendiendo la colección para Mary Austin, la amiga cercana de Freddie y alguna vez su prometida, que heredó su casa de 28 habitaciones y 25 millones de dólares al morir el artista, en 1991. Ella está donando una parte de las ganancias de la venta a dos organizaciones benéficas: el Mercury Phoenix Trust, que fue fundado en honor a Freddie por Brian May y Roger Taylor de Queen, junto a su manager Jim Beach, y la Elton John Aids Foundation, que lucha contra el sida. “Mary cuidó la colección maravillosamente y se ocupó de todo”, contó el director senior de Sotheby’s David Macdonald, quien curó la exposición y supervisa la subasta.

Freddie sube al escenario en California, en marzo de 1977, con un kimono de seda bordado que será uno de los tesoros de la subasta. Getty Images

Amaba los kimonos y tenía una colección. Los especialistas calculan que la puja por esta pieza podría llegar a los 10.000 dólares.

El manuscrito de trabajo con la letra de “Bohemian Rhapsody” autografiado por él, cuyo valor de venta estimado es de entre 1900 y 2500 dólares.

TESOROS

Algunas de las posesiones del artista resultaron imposibles de rastrear. Estaban las camisetas usadas durante los ensayos de Queen para la actuación en Live Aid, en julio de 1985, pero no la camiseta que usó en el show en sí. “Tenemos bastantes bufandas blancas”, dijo David. “Freddie fue a Graceland a encontrarse con Priscilla Presley y ella le dijo: ‘Te voy a dar la bufanda blanca de Elvis’”. “¿Podemos identificar cuál?”, pregunta, sacudiendo la cabeza en señal negativa. “Si compras un pañuelo blanco en la venta podría ser el indicado”. Algunos de los elementos más emocionantes son las letras de canciones escritas a mano, que hablan del proceso creativo detrás de algunas de las grandes canciones de Queen, incluida la estrella de todas, “Rapsodia Bohemia”. La venta, que se dividirá en veinte categorías repartidas en seis subastas, está muy de acuerdo con los deseos de Freddie. “Él nunca quiso un monumento a sí mismo, un mausoleo, así que hay algo maravilloso en estos objetos que son como un gran fuego artificial que explota en todo el mundo. Hay algo de celebración y homenaje en eso”, aseguró David.

Freddie pone los pies en el escenario (1986) con sus zapatillas favoritas. Getty Images

En la subasta, las Adidas del artista se convertirán en el accesorio perfecto para los fanáticos que usen número 43 de calzado. Arrancan con un precio de salida de 3800 dólares. Barney Hindle

Se cree que el líder de Queen usó esta guitarra Martin D-35 de 1975 para componer “Crazy Little Thing Called Love”, en 1979. En la venta su precio podría llegar a 65.000 dólares.

Uno de los objetos más extravagantes es el peine para bigote de Freddie, una pieza de plata de Tiffany & Co valuada en 760 dólares.

Para celebrar su cumpleaños número 39, en 1985, el artista usó una chaqueta de seda negra y terciopelo hecha a medida, con grandes charreteras de metal con flecos y medallas de imitación. Más tarde la volvió a vestir para protagonizar Fashion Aid con la actriz Jane Seymour. Shutterstock

Una de las piezas más célebres de su vestidor por la que los interesados pagarán entre 13.000 y 20.000 dólares.

