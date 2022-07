“Fue el broche de oro”. Tweety Dodero, la ahijada de Christina Onassis, bautizó a su hijo Silvestre

Fue un día de mucha felicidad y lo viví con enorme emoción. La fe es mi gran aliada, mi gran motor, y entiendo este primer sacramento como un regalo muy especial para mi hijo”, le dijo a ¡HOLA! la diseñadora Tweety Dodero, que la semana pasada bautizó a Silvestre, su segundo hijo de cinco meses, en la iglesia San Nicolás de Bari. “El lugar elegido es muy significativo para nosotros como familia. Allí nos casamos con Víctor (San Miguel, en abril de 2014) y apenas terminó la ceremonia le dejé mi ramo a la Virgen de San Nicolás, que fue testigo de muchos llantos y muchas alegrías en mi vida. Soy muy devota a ella y me gusta ir a rezarle. Esta vez, mi hija mayor, Fucsia (6), fue la encargada de dejarle flores”.

Tweety (se llama Cristina, pero todos la conocen por su sobrenombre) y su marido, el abogado Víctor San Miguel, con sus hijos, Fucsia y Silvestre, que descansa en brazos de su papá. MARIA OFARRELL

La ceremonia estuvo a cargo del padre Martín Bourdieu (también bautizó a Fucsia) y contó con la presencia de las dos familias, además de los padrinos, Clara Ruiz Orrico y Patricio Herrero. El “rey del día” llevó un traje cargado de historia: una reliquia perteneciente a los Sepúlveda, la familia de la suegra de Tweety, que le quedaba pintado y que en su momento también usó su papá.

“Cuando bauticé a Fucsia, en 2016, llevó el vestido que había usado yo en mi bautismo, un modelo de Baby Dior divino que me había regalado mi madrina, Christina (Onassis), pero a Silvestre no le entraba. Estaba este traje divino de la familia salteña de Víctor, y le quedó soñado. Le sumamos una medalla de la Virgen de Lourdes porque nació el 11 de febrero, día en que se celebra a Nuestra Señora de Lourdes”.

Tweety posa con sus padres, Marina y Alberto Dodero. Además de a sus hijos, se dedica a diseñar vestidos y a escribir “Entre Alfileres”, una serie de relatos sobre las historias de amor detrás de los modelos que crea, y que publica en su Instagram. MARIA OFARRELL

Silvestre junto a sus padrinos, Patricio Herrero y Clara Ruiz Orrico. MARIA OFARRELL

A propósito del bautismo de su hijo, Tweety revivió el propio. Acá se la ve junto a su madrina, Christina Onassis.

Otro recuerdo de su álbum personal, en brazos de su mamá, Marina Dodero, y acompañada por su madrina, Christina Onassis.

El festejo, en casa de Tweety, fue para pocos, e incluyó una serie de exquisiteces coronadas con una riquísima torta de Mary Crotto. “Fue un lujo tenerlos a mamá (Marina Dodero) y a papá (Alberto Dodero), que acababa de recuperarse de una neumonía. El bautismo fue el broche de oro para un nacimiento muy deseado: Silvestre tardó en llegar. Creo firmemente que las historias no se comparan, que cada uno vive el proceso de búsqueda de un hijo de diferentes maneras y no ayuda compararse. Yo tuve un embarazo ectópico y me sacaron una trompa… Después de mucha angustia, algo hizo clic dentro de mí, de manera genuina y desde el corazón, y sentí que necesitaba relajarme con el tema. Y dos meses más tarde me enteré de que estaba embarazada”, concluye Tweety.