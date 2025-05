Fue monje. A los 28 años abandonó el monasterio y hoy es el sastre de los famosos: Iván de Pineda y Ova Sabatini, entre sus clientes

Era el secreto mejor guardado de muchos. Pero bastó que Osvaldo “Ova” Sabatini, Javier Iturrioz o Iván de Pineda revelaran quién era el creador de los impecables trajes que lucieron en casamientos, cumpleaños y galas para que su nombre se hiciera viral. Nicolás Záffora (48), un platense criado en Azul, provincia de Buenos Aires, está considerado uno de los grandes sastres de la región. No son pocos quienes aseguran que, en Zaffora Bespoke Tailoring –su atelier, que está ubicado a pocas cuadras de donde vive, en Retiro– él y su equipo crean los Rolls-Royce de los trajes: “Eso suena un poco pomposo”, le dice él a ¡HOLA! Argentina, pero lo cierto es que, muchas veces, crear uno de sus trajes demanda más de 100 horas de trabajo artesanal. Detallista e inconformista, fanático de los deportes, en especial del boxeo y del jiu-jitsu –el arte marcial japonés–, Záffora aprendió el oficio en un monasterio. Él, en realidad, iba a ser monje.

Nicolás, posando con Luz (sentada) y Trinidad (parada junto a él), en su departamento del barrio Recoleta. "Con mis hijas, soy como un padre ninja. Haber sentido gran desprotección de chico, de adolescente y hasta mis 28 años, me hizo muy protector con ellas, pero también con los empleados de mi empresa y con mis clientes", confiesa él. foto: Pilar Bustelo

–¿Cómo es esa historia?

–Había hecho los votos para toda la vida. A los 18, en el último año del liceo militar, donde cursé el secundario, conocí a un sacerdote quien, aseguró que yo tenía vocación religiosa. Ingresé en un monasterio, en Luján. Un día, cuando tenía 20 años, mi superior me dijo: “Tenés que ser el sastre”. Y tuve que buscar a alguien que me enseñara: la sastrería es muy compleja. Hasta mis 28 años, que fue cuando decidí abandonar el monasterio, fui sastre de sotanas: hice prendas a gente que no se miraba al espejo.

–¿Y te lanzaste a hacer trajes no bien dejaste el monasterio?

–No inmediatamente. Cuando salí, a los 28 años, fue un momento difícil: si bien tenía a mi hermana Sabina [los padres de Nicolás, ambos artistas y egresados de Bellas Artes, son desaparecidos de la última dictadura militar] que me recibió en su casa, yo no tenía ni dinero ni profesión. Pero sabía que quería ser mi propio jefe. Un amigo me hizo una gran pregunta: “¿Qué sabés hacer?”. ¡Sabía coser! Como no quería ser un sastre remendón, pensé en qué podía mejorar. Una de las enseñanzas que me dejó el monasterio fue la búsqueda de la excelencia. Los sastres con los que me formé me transmitieron su conocimiento sobre este oficio cuyas técnicas artesanales se remontan al siglo XVI y que tiene mucho de arte.

“Una de las enseñanzas que me dejó el monasterio, donde entré a los 18 años, fue la búsqueda de la excelencia”, cuenta él.

–¿Qué fue lo más difícil?

–Armar “mi caja de herramientas”. Pero tengo incorporada la disciplina militar y la resiliencia de un monje. Con estudio, esfuerzo y dedicación, revertí la atrofia del gusto que tenía tras quince años de usar uniformes. En 2010, instalé un taller en el comedor de mi casa. Trinidad, mi hija mayor, tenía un año y medio [tiempo después de salir del monasterio, Nicolás se casó con Jisuk Kim, con quien estuvo casado durante diez años y con quien tuvo también a Luz, de 11].

El sastre con sus hijas en gimnasio que montó en lo que era el comedor de su casa: “Antes tenía una mesa para doce personas, pero después me di cuenta de que, si quiero hacer alguna reunión, prefiero hacerla afuera. Me levanto antes de las 6 de la mañana, entreno, medito, leo y después llevo a las chicas al colegio”, relata. foto: Pilar Bustelo

–Ova Sabatini te eligió para que le confeccionaras el traje para el casamiento de su hija, Oriana, con Paulo Dybala.

–Fue un placer trabajar con él. Llegó con Catherine Fulop. Muchos clientes llegan con sus mujeres, pero, después, prefieren seguir viniendo solos: quieren discreción. Porque además del amor por las prendas bien hechas, entre las reglas no escritas de los sastres, la discreción es una de las más importantes.

Ova Sabatini lo eligió para que le diseñara el traje para el casamiento de su hija Oriana.

–En 2024, estuviste ternado como diseñador de moda masculina de los Martín Fierro de la Moda.

–Fue una gran emoción. Es un reconocimiento que valoro mucho porque refleja el trabajo y la pasión que pongo en cada prenda [en uno de sus brazos, Nicolás se tatuó una tijera de sastre y hojas de acanto, un elemento grecorromano que simboliza la elegancia. El tatoo es extenso: va desde el hombro hasta la mano]. Los premios, ganes o no, te estimulan a seguir creciendo.

Nicolás e Iván de Pineda, el año pasado, durante los Martin Fierro de la Moda. "Nos presentó un amigo en común. Y, charlando, descubrimos que éramos vecinos. Iván me contó que mi estilo le había llamado la atención; que, cuando me veía en la calle, se había imaginado que yo era extranjero", dice, divertido.

–Iván de Pineda, que cocondujo la ceremonia, lució un diseño tuyo.

–Con Iván somos vecinos. Un día, me dijo: “Tenemos que hacer algo juntos”... y, tiempo después, surgió el desafío de crear el smoking que llevó en los Martín Fierro.

–Tus creaciones trascendieron nuestras fronteras: ya desembarcaste en otros países de la región y, al ser el único representante argentino en la Pitti Uomo –la feria de diseño de Florencia, Italia– hiciste pie en Europa. ¿Soñás con vestir a alguna celebridad de Hollywood? ¿A algún rey?

–No tengo esos sueños. Atiendo sin importar si son famosos o no. Mi compromiso es con su imagen: cada persona que viene tiene que quedarse contenta con la prenda que se lleva. A mis clientes les enseño cómo planchar las camisas y si quieren revisar su vestidor para ver qué va y qué no va, lo hago.

Una plancha, un afilador de tizas y algunas pesas, objetos infaltables que Nicolás tiene en su atelier.

–¿Qué te sugiere el adjetivo formal?

–En la escala de formalidad, el traje –que tiene más de 300 años de historia– es imbatible. ¡Siempre recurrimos a un traje para estar bien! El tema es qué traje… tampoco hay que irse al otro extremo. Aunque sean cómodos, el combo de remeras-joggins-zapatillas no va bien en determinados contextos: en ciertas ocasiones, debemos vernos serios, elegantes y no tan cómodos y juveniles, algo que muchos hombres –en especial, los de mi generación, los cuarentones y cincuentones– están buscando. La idea es que haya coherencia entre nuestras ideas y la vestimenta. El hábito sí hace al monje.

Fanático de los deportes, pero también de la historia y de la filosofía, a primera vista, Nicolás Zaffora descoloca: no parece un sastre sino, más bien un vikingo del siglo XXI o un motociclista lleno de tatuajes. "Soy difícil de encasillar; soy un poco de todo", admite él. Pilar Bustelo

Javier Iturrioz también lo convocó para que le diseñara el outfit para su cumpleaños.