Irreconocible. Las fotos de la princesa Amalia en pleno entrenamiento militar y la emoción de su madre, la reina Máxima

Amalia de los Países Bajos (22) acaba de dar otro gran paso en su camino como futura reina de su país. Luego de cuatro meses de exigente preparación, la primogénita de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima ascendió al rango de cabo tras haber completado el Entrenamiento Militar General (AMO, según sus siglas en inglés), una preparación que exige tácticas de combate, supervivencia, manejo de armamento, orientación en terrenos abiertos y simulaciones de despliegue. La graduación militar de la heredera del trono tuvo lugar este viernes 23 de enero en el Cuartel General Spoor, en Ermelo, un municipio situado en la provincia de Güeldres, en el centro-este de los Países Bajos.

Máxima, con abrigo largo en tono gris, guantes y el gorro en la mano, abraza a su hija mayor, en un gesto efusivo y fuera de protocolo Patrick van Katwijk - Getty Images Europe

El nuevo rango de Amalia y la emoción de Máxima

En el cuartel, en primera fila, estaba Máxima, su madre, quien –sentada entre los demás familiares– siguió atenta cada instante del acto sin ocultar su inmensa emoción. Cuando la ceremonia terminó, la Reina no dudó en abandonar el protocolo que exigen los actos oficiales para ir a abrazar a su hija, que no para de brillar. Además de este gran hito en su formación militar, Amalia se graduó con honores del programa preuniversitario (VWO) en 2021, y, el año pasado, completó con excelentes resultados su estudio de grado en Política, Psicología, Derecho y Economía (PPLE) en la Universidad de Ámsterdam. En la actualidad, está cursando la licenciatura en Derecho Neerlandés en la misma universidad.

La heredera al trono, en el cuartel general Spoor, en Ermelo, recibiendo la felicitación de sus superiores

PRINCESA TODOTERRENO

Descubrir a la princesa con uniforme militar, boina borceguíes y con un fusil reglamentario en sus manos sorprende. Hasta ahora era habitual verla enfundada en vestidos de gala y luciendo las tiaras y joyas históricas de la Casa de Orange-Nassau, ya sea en actos institucionales o en posados oficiales. Las imágenes de esta graduación, así como otras fotos que se dieron a conocer en estas últimas horas generaron gran impacto: en algunas, Amalia está en pleno entrenamiento, con la cara camuflada y toda embarrada, realizando maniobras junto al resto de sus compañeros.

Amalia recibió un entrenamiento militar que duró cuatro meses

Hasta ahora, Amalia era la única futura reina europea que no tenía formación militar, a diferencia de Elisabeth de Bélgica, Ingrid de Noruega, la princesa Leonor de España y Christian de Dinamarca, herederos del trono de sus respectivos países que sí han pasado por academias militares. Eso cambió el año pasado: el 30 de septiembre de 2025, el rey Guillermo firmó un decreto real por cual Amalia ingresaría en el personal de reserva de las Fuerzas Armadas. Recibió, entonces, los rangos de marinera de tercera clase en la Marina Real, soldado de tercera clase en el Ejército de Tierra y soldado de tercera clase en la Real Fuerza Aérea.

El Entrenamiento Militar General (AMO) supone tácticas de combate, supervivencia, manejo de armamento y orientación en terrenos abiertos Koninklijkhuis

La princesa, en uno de los exigentes ejercicios programa, totalmente integrada en su unidad

Haber completado el Entrenamiento Militar General no supone, sin embargo, el final de su etapa formativa. Según se informó, la princesa continuará ampliando sus estudios militares y seguirá vinculada al Estado Mayor (Amalia ya trabaja como asistente en el Estado Mayor de la Defensa, un cargo por el cual no recibe remuneración): combinará la preparación militar con su vida universitaria y con sus compromisos institucionales.

Amalia, con el uniforme de las fuerzas neerlandesas. Su padre, el rey Guillermo de Orange, también pasó por la formación castrense: además de ser comandante del Ejército, completó su servicio militar en la Marina Real y, después, sirvió en la Fuerza Aérea