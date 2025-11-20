Isabelle Strom y Olympia Zavaleta. Madre e hija brillaron en un campeonato de salto alentadas por la trilliza de Oro María Emilia

La reconocida amazona francesa, casada con Clemente Zavaleta, legó a sus herederas la pasión por los caballos
- 3 minutos de lectura'
Fue un programón y lo vivió en familia, como a ella le gusta. Acompañada por su marido, el polista Clemente “Corchito” Zavaleta, y alentada por su suegra, la trilliza de Oro María Emilia, la reconocida amazona francesa Isabelle Strom participó en el concurso República Argentina, entre el 11 y el 15 de noviembre en el Club Hípico Argentino. También se lució su hija mayor, Olympia, de 9 años, que resultó campeona en la categoría Pony. “Para mí es un sueño compartir la pasión por los caballos y la equitación con mis hijas porque este deporte une muy fuerte a mi familia: mi hermana y yo empezamos a saltar de chicas, viéndola a mamá”, cuenta Isabelle. Y agrega: “No tengo más que palabras de felicitaciones con el club por semejante evento, lo mismo que para Constanza Abdala, una gran amiga que trabajó mucho para que todo fuera perfecto”. Según detalla, ella saltó el Small Tour 130 con su caballo favorito, Centurión, y Damián Ancic, que es tricampeón nacional y una de las figuras más importantes del salto argentino, fue su entrenador.
En el caso de Olympia, se preparó con otra gran figura, Joaquín Somoza, que también entrena a Assia, la menor de sus hijas, que, aunque es “muy audaz y guerrera” en las pistas, esta vez no participó. “Mis hijas saltan de manera natural, prefieren ir a entrenar con sus ponies antes que ir a un cumpleaños. Es muy lindo ver que el trabajo devuelve algunas victorias, pero cuando no es así, se aprende a manejar la frustración, a ser humilde, paciente, dedicado y enfocar la carrera a largo plazo. Eso sin contar la conexión y el amor con el animal. Es una gran escuela para la vida”. La llegada de las fiestas marca la cuenta regresiva para volver a Europa. Pero antes, Corchito jugará una serie de torneos con Robert Strom, el hermano de Isa, y con la familia Mannix. Ella, en tanto, tiene algunas competiciones pendientes. “Vamos a pasar Navidad acá, pero después nos volvemos porque en enero tengo una gira de equitación por España”, detalla Isabelle, flamante embajadora de la marca de lujo de equitación Dada Sport, que acompañó el República 2025 y la vistió tanto a ella como a su caballo para salir a la pista. “Más allá de que es ropa especialmente pensada para la hípica, me gusta verme bien y me representa esa mezcla entre urbana y elegante, con el touch francés”, cierra.
