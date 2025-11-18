Con una torta muy original. El rey Carlos III viajó a Gales para celebrar su “agridulce” cumpleaños número 77

Dos palabras (¡77 hoy!) con signos de exclamación y un emoji con un globo rojo de cumpleaños. Ese mensaje, austero pero cargado de felicidad, fue el que compartió la Casa Real británica en su cuenta por el cumpleaños de Carlos III, el rey. Además de agradecer la gran cantidad de felicitaciones y saludos cariñosos que le enviaron a Su Majestad desde las primeras horas del 14 de noviembre, la Casa Real publicó en sus redes el nuevo retrato oficial del monarca. Aunque fue tomado en mayo de este año, recién ahora se lo da a conocer. En la imagen, que fue realizada por Millie Pilkington, una de las fotógrafas preferidas por los royals (es la autora, por ejemplo, de varios de los icónicos retratos que los príncipes de Gales, William y Kate, suelen tomarse en familia), Carlos posa en los jardines de Sandringham, en Norfolk. Para muchos, con la elección del lugar, el gesto sereno y su vestimenta, se busca lograr un manto de reflexión en un momento particular para la monarquía: los tres años que lleva el hijo de Isabel II en el trono han estado signados por desafíos políticos (como las secuelas del Brexit y los cuestionamientos del Commonwealth, por cimbronazos en el interior de su familia y por un cáncer que fue anunciado en 2024, sin especificar detalles).

Para acompañar a su marido en su día especial, la Reina eligió un diseño de la británica Anna Valentine que ya había usado en otras ocasiones, al igual que los guantes de cuero –de Sermoneta Gloves–, las botas altas –de Russell and Bromley– y el broche con forma de puerro, que perteneció a Isabel II Getty Images

UN CUMPLEAÑOS DISTINTO

Cada monarca elige celebrar su cumpleaños a su manera, y Carlos III optó por festejar el suyo trabajando con la misma intensidad que lo hace desde que era príncipe de Gales. Y, lejos de intimidarse por la tormenta Claudia –provocó lluvias intensas e inundaciones en todo el Reino Unido–, cumplió la agenda que ya tenía pautada de antemano: visitar Gales. Con un gran paraguas y acompañado por la reina Camilla, visitó un gimnasio en la localidad de Liam, inauguró un nuevo depósito del Metro de Gales del Sur, en la ciudad de Taff’s Well y, para terminar, participó de una cálida recepción en el castillo de Cyfarthfa, una joya de la historia galesa que cumplía 200 años.

En Merthyr Tydfil, Gales, el Rey fue sorprendido con una original torta con la forma del castillo de Cyfarthfa, una construcción icónica de Gales que este 2025 celebra 200 años. “¡Qué sorpresa tan especial (…)! ¡Una muestra de lo mejor que hacen los galeses!”, escribió Carlos en la cuenta oficial Getty Images

Charlando sobre rutinas deportivas en el gimnasio; posando con los empleados del metro y conversando con la actriz galesa Ruth Jones y con otros miembros de la comunidad de Cyfarthfa; cortando su torta de cumpleaños… en todas las postales de este 14 de noviembre, a Carlos se lo ve de buen humor y con una sonrisa entusiasta que parece querer neutralizar los diferentes embates que ha tenido que enfrentar en estos últimos meses. La evolución del cáncer que le diagnosticaron en febrero de 2024 es uno de ellos: si bien el monarca declaró mientras realizaba una visita a Newmarket que se sentía bien y que ya le habían dado el alta, se sabe que aún sigue recibiendo tratamiento. De hecho, en marzo de este año, y tras sufrir efectos secundarios, fue hospitalizado y debió posponer algunos de sus compromisos. Luego de la visita que hizo junto con Camilla a Canadá en mayo, allegados a la Casa Real afirmaron que el monarca estaba afrontando “increíblemente bien” su lucha contra el cáncer: “Lo que se aprende de esta enfermedad es que hay que gestionarla, y eso es lo que él hace”, reveló la fuente.

“Penblwydd hapus eich Mawrhydi” [‘Feliz cumpleaños, Su Majestad’, en galés] se leía en cada pantalla de los tranvías-trenes del flamante depósito del Metro del sur de Gales, en la localidad de Taff’s Well [Carlos inauguró este lugar el día de su cumpleaños] Getty Images

Y así como se desconoce qué tipo de cáncer enfrenta Carlos, tampoco se sabe demasiado qué sucede con su hijo menor, el príncipe Harry. Si bien padre e hijo llevan años de distanciamiento público, muchos especulan que el silencio del duque de Sussex es señal del reconocimiento implícito de la autoridad paterna. Fuentes cercanas a Buckingham dicen que con su hijo menor la palabra “reconciliación” se ha ido desvaneciendo para ser reemplazada por “tregua tácita”. Otro de los incómodos y dolorosos frentes que el Rey tenía abierto llevaba el nombre de otro miembro de su familia: su hermano Andrés. En su momento, cuando el sonado caso Epstein explotó, la reina Isabel II había evitado tomar una decisión firme y drástica sobre su segundo hijo varón (y, según dicen, su favorito). El problema, entonces, lo heredó Carlos.

Junto con algunos miembros de la familia real, Carlos asistió al Festival of Remembrance, un evento que se realizó en el Royal Albert Hall de Londres para homenajear a los caídos de la Real Legión Británica en el 80.° aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. De izquierda a derecha: el príncipe George, Kate y la reina Camilla; atrás, Sophie, la duquesa de Edimburgo, y Edward, duque de Gloucester

Tras la publicación de correos electrónicos entre Andrés y Jeffrey Epstein y para evitar que la imagen de la monarquía sufriera más daño, a fin de octubre pasado Carlos III tomó la decisión de retirarle a su hermano el título de príncipe y el tratamiento de Alteza Real [a partir de ahora será conocido como Andrés Mountbatten-Windsor] y, además, forzó su salida de Royal Lodge. Según los analistas, que a pesar de su enfermedad el Rey haya recuperado el control sobre su propia casa es un gesto político que refleja fortaleza: “No sólo ha cerrado un episodio que arrastraba desde hace tiempo, sino que envía un mensaje claro de que su reinado no tolera privilegios que comprometan la credibilidad de la institución”, dicen. Y eso es para celebrar.