Juliana Awada y Valentina Barbier. Madre e hija posan como modelos en París

Compartieron salidas, fueron al desfile de Dior y a varias comidas y luego siguieron a Madrid, para encontrarse con Macri y Antonia
Fue un planazo de madre e hija, una avanzada antes de seguir con las vacaciones familiares en España. La escapada perfecta para ponerse al día mientras se perdían por los rincones más pintorescos de París, ciudad donde se mueven como locales. Amantes de la moda, Juliana Awada y su hija mayor, Valentina Barbier, conocieron de primera mano la colección que el flamante director creativo de Dior, Jonathan Anderson, presentó en la Semana de la Moda parisina. Invitadas por Delphine Arnault, presidenta y directora general de Dior Couture y gran amiga de la ex primera dama desde hace años, aplaudieron desde el cotizado front row desplegado en el Jardín de las Tullerías. El look con jeans y blazer de Juliana y su encuentro con la primera dama francesa, Brigitte Macron, dieron la vuelta al mundo en segundos.
Esa misma noche, las argentinas dijeron presente en la exclusiva comida que Madame Arnault (es hija de Bernard Arnault, fundador del grupo LVMH, el conglomerado de marcas de lujo que incluye a Vuitton, Fendi, Bvlgari, Moët & Chandon, entre otras) organizó en el restaurante Le Grand Colbert (2 rue Vivienne) para celebrar la nueva apuesta de la maison. Coordinadas en negro total y vestidas las dos por Javier Saiach, Juliana y Valentina resultaron grandes embajadoras de la moda argentina.
