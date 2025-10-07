Juliana Awada y Valentina Barbier. Madre e hija posan como modelos en París

Fue un planazo de madre e hija, una avanzada antes de seguir con las vacaciones familiares en España. La escapada perfecta para ponerse al día mientras se perdían por los rincones más pintorescos de París, ciudad donde se mueven como locales. Amantes de la moda, Juliana Awada y su hija mayor, Valentina Barbier, conocieron de primera mano la colección que el flamante director creativo de Dior, Jonathan Anderson, presentó en la Semana de la Moda parisina. Invitadas por Delphine Arnault, presidenta y directora general de Dior Couture y gran amiga de la ex primera dama desde hace años, aplaudieron desde el cotizado front row desplegado en el Jardín de las Tullerías. El look con jeans y blazer de Juliana y su encuentro con la primera dama francesa, Brigitte Macron, dieron la vuelta al mundo en segundos.

La ex primera dama y su hija se lucieron como embajadoras de nuestra moda: fueron vestidas por Javier Saiach a la comida de Dior

Juliana apostó por las transparencias con un conjunto confeccionado en tul de seda italiano: blusa de mangas largas con cuello polera y drapeado en cuello y puños, y pollera con volados.

Valentina acertó con un vestido corto de encaje chantilly y terciopelo de seda de Solstiss

Un momento de complicidad entre Tini y la mujer de su papá, la diseñadora de joyas francesa Charlotte Barbotin-Larrieu

Detalle de la larga mesa que compartieron los invitados a la comida celebrada por Dior, en el restaurante Le Grand Colbert

Madre e hija junto a Charlotte Barbotin-Larrieu y Delphine Arnault, presidenta de Dior Couture

Esa misma mañana fueron al desfile de la icónica maison en los jardines de Las Tullerías, y posaron con Charlotte y Sassa de Osma

La escapada fue perfecta para ponerse al día y compartir confidencias

Valentina, con un top de encaje que era de su mamá, en Lafayette’s, en la rue d’ Anjou, durante otra salida

De París volaron a Madrid para continuar de vacaciones por unos días con Mauricio Macri, y su hija menor, Antonia. Se tomaron una foto de recuerdo en la Puerta de Alcalá

Esa misma noche, las argentinas dijeron presente en la exclusiva comida que Madame Arnault (es hija de Bernard Arnault, fundador del grupo LVMH, el conglomerado de marcas de lujo que incluye a Vuitton, Fendi, Bvlgari, Moët & Chandon, entre otras) organizó en el restaurante Le Grand Colbert (2 rue Vivienne) para celebrar la nueva apuesta de la maison. Coordinadas en negro total y vestidas las dos por Javier Saiach, Juliana y Valentina resultaron grandes embajadoras de la moda argentina.