LA NACION

Juliana Awada y Valentina Barbier. Madre e hija posan como modelos en París

Compartieron salidas, fueron al desfile de Dior y a varias comidas y luego siguieron a Madrid, para encontrarse con Macri y Antonia

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Juliana y "Tini" coordinaron sus looks cromáticamente y se fotografiaron antes de entrar a la comida de Dior
Juliana y "Tini" coordinaron sus looks cromáticamente y se fotografiaron antes de entrar a la comida de Dior

Fue un planazo de madre e hija, una avanzada antes de seguir con las vacaciones familiares en España. La escapada perfecta para ponerse al día mientras se perdían por los rincones más pintorescos de París, ciudad donde se mueven como locales. Amantes de la moda, Juliana Awada y su hija mayor, Valentina Barbier, conocieron de primera mano la colección que el flamante director creativo de Dior, Jonathan Anderson, presentó en la Semana de la Moda parisina. Invitadas por Delphine Arnault, presidenta y directora general de Dior Couture y gran amiga de la ex primera dama desde hace años, aplaudieron desde el cotizado front row desplegado en el Jardín de las Tullerías. El look con jeans y blazer de Juliana y su encuentro con la primera dama francesa, Brigitte Macron, dieron la vuelta al mundo en segundos.

La ex primera dama y su hija se lucieron como embajadoras de nuestra moda: fueron vestidas por Javier Saiach a la comida de Dior
La ex primera dama y su hija se lucieron como embajadoras de nuestra moda: fueron vestidas por Javier Saiach a la comida de Dior
Juliana apostó por las transparencias con un conjunto confeccionado en tul de seda italiano: blusa de mangas largas con cuello polera y drapeado en cuello y puños, y pollera con volados.
Juliana apostó por las transparencias con un conjunto confeccionado en tul de seda italiano: blusa de mangas largas con cuello polera y drapeado en cuello y puños, y pollera con volados.
Valentina acertó con un vestido corto de encaje chantilly y terciopelo de seda de Solstiss
Valentina acertó con un vestido corto de encaje chantilly y terciopelo de seda de Solstiss
Un momento de complicidad entre Tini y la mujer de su papá, la diseñadora de joyas francesa Charlotte Barbotin-Larrieu
Un momento de complicidad entre Tini y la mujer de su papá, la diseñadora de joyas francesa Charlotte Barbotin-Larrieu
Detalle de la larga mesa que compartieron los invitados a la comida celebrada por Dior, en el restaurante Le Grand Colbert
Detalle de la larga mesa que compartieron los invitados a la comida celebrada por Dior, en el restaurante Le Grand Colbert
Madre e hija junto a Charlotte Barbotin-Larrieu y Delphine Arnault, presidenta de Dior Couture
Madre e hija junto a Charlotte Barbotin-Larrieu y Delphine Arnault, presidenta de Dior Couture
Esa misma mañana fueron al desfile de la icónica maison en los jardines de Las Tullerías, y posaron con Charlotte y Sassa de Osma
Esa misma mañana fueron al desfile de la icónica maison en los jardines de Las Tullerías, y posaron con Charlotte y Sassa de Osma
La escapada fue perfecta para ponerse al día y compartir confidencias
La escapada fue perfecta para ponerse al día y compartir confidencias
Valentina, con un top de encaje que era de su mamá, en Lafayette’s, en la rue d’ Anjou, durante otra salida
Valentina, con un top de encaje que era de su mamá, en Lafayette’s, en la rue d’ Anjou, durante otra salida
De París volaron a Madrid para continuar de vacaciones por unos días con Mauricio Macri, y su hija menor, Antonia. Se tomaron una foto de recuerdo en la Puerta de Alcalá
De París volaron a Madrid para continuar de vacaciones por unos días con Mauricio Macri, y su hija menor, Antonia. Se tomaron una foto de recuerdo en la Puerta de Alcalá

Esa misma noche, las argentinas dijeron presente en la exclusiva comida que Madame Arnault (es hija de Bernard Arnault, fundador del grupo LVMH, el conglomerado de marcas de lujo que incluye a Vuitton, Fendi, Bvlgari, Moët & Chandon, entre otras) organizó en el restaurante Le Grand Colbert (2 rue Vivienne) para celebrar la nueva apuesta de la maison. Coordinadas en negro total y vestidas las dos por Javier Saiach, Juliana y Valentina resultaron grandes embajadoras de la moda argentina.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanaTadeo Jones
LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Matthew McConaughey y su mujer en Londres, el vestido “desnudo” de Dakota Johnson y una gótica Mariah Carey
    1

    ¿Qué se sabe de…? Matthew McConaughey y su mujer en Londres, el vestido “desnudo” de Dakota Johnson y una gótica Mariah Carey

  2. Hija de un reconocido cantante, se luce como modelo y fotógrafa: “Mis privilegios no vienen de la fama de papá”
    2

    Rebelde como papá. Es la hija modelo y fotógrafa de un famoso cantante y afirma: “Prefiero caerle mal a la gente por decir la verdad”

  3. La noche más egipcia en Buenos Aires, José Luis Clerc solidario y el homenaje a Fangio en Inglaterra
    3

    Sociales de la semana. La noche más egipcia en Buenos Aires, José Luis Clerc solidario y el homenaje a Fangio en Inglaterra

  4. Jimena Buttigliengo habla de su nueva vida en Ibiza después de no poder ver a sus hijos durante un mes y medio
    4

    “Sentí miedo”. Jimena Buttigliengo habla de su nueva vida en Ibiza después de no poder ver a sus hijos durante un mes y medio

Cargando banners ...