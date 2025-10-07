Rebelde como papá. Es la hija modelo y fotógrafa de un famoso cantante y afirma: “Prefiero caerle mal a la gente por decir la verdad”

“Prefiero mil veces caerle mal a la gente por decir la verdad que ser ‘la chica cool’ que a todos les cae bien porque dice las cosas políticamente correctas”, afirma Anaïs Gallaher (25), la hija del cantante de Oasis, Noel Gallagher (58), y la empresaria Meg Mathews (59). Nacida en Primrose Hill, Londres, la única heredera del primer matrimonio de Noel hoy es una de las nepobabies más buscadas del Reino Unido.

Incondicional compañera de su padre, Anaïs fue con el músico de Oasis a la exhibición “Zoë Law: Legends”, donde la reconocida fotógrafa expuso imágenes de Noel Gallagher en la National Portrait Gallery, en noviembre de 2024 Getty Images

A pesar de su potente apellido, ella insiste que su incipiente fortuna es sólo fruto de su trabajo. “Todos mis privilegios vienen de mi estabilidad financiera, no de la fama de papá”, explica. A la par de su carrera como modelo –fue imagen de Dior, Dolce & Gabbana y Reebok, entre otras marcas top–, Anaïs vuelca toda su energía en la fotografía, su verdadera pasión. “Siempre sentí la necesidad de retratar a la gente en su esencia más pura. Por eso me fascina tomar fotos de mis amigos: los conozco de una manera muy diferente de la que otros lo hacen y me encanta poder compartir eso”, confesó recientemente la hija de Noel en una entrevista exclusiva a HELLO!, quien tras graduarse en la UAL (University of the Arts London), retrató a su padre durante el proceso creativo de su cuarto álbum, Council Skies, para una serie documental. “Siempre quise mostrarlo como lo veo yo. Papá es exactamente igual a como todos se lo imaginan; no es un personaje falso ni mucho menos. Así somos todos. En mi familia, lo que ves es lo que hay: personas que trabajan muy duro y te dan un consejo cuando más lo necesitás. Es muy gracioso que un rockstar de los 90 sea la persona más sensata que conozco. Definitivamente, él es la fuerza que guía mi vida”, reveló en ese reportaje.

Anaïs posa durante la última edición de la Semana de la Moda de Londres Getty Images

La influencer y modelo con sus primos, Molly, Lennon y Gene, hijos de Liam Gallagher, durante el desfile de la colección verano 2025 de Burberry Getty Images

Amante de la cocina y fiel defensora de los derechos de los animales (suele participar de las campañas de PETA [Personas por el Trato Ético de los Animales]), está de novia con el actor galés Callum Scott Howells desde 2023. Por estos días, Anaïs acompaña a Noel y a su tío, Liam Gallagher, en el Oasis Live ‘25 Tour, la gira que llegará a la Argentina el 15 y el 16 de noviembre.