Kate cumple 40. La duquesa de Cambridge: celebramos su cumpleaños con sus looks más espectaculares

Hoy cumple 40 años y atraviesa por el mejor momento de su vida. Aclamada por el pueblo británico y volcada a su familia, Kate Middleton también triunfa como ícono de estilo. La última vez que la duquesa de Cambridge deslumbró en público fue en octubre pasado, en el estreno de Sin tiempo para morir, la última película de James Bond: parecía una diosa con su vestido-capa, bordado en lentejuelas y pedrería de Jenny Packham, una diseñadora en la que confía a menudo y que también la vistió en 2011 en su primer acto tras su boda con el príncipe William, también en 2013, en su primera aparición tras el nacimiento de su primer hijo.

2019, Islamabad. Kate impacta con un vestido con corte similar a un sari de la diseñadora Jenny Packham, una de sus favoritas. Getty Images - WireImage

“Cualquier otra mujer que acaba de tener un bebé tal vez usaría algo más discreto, pero Kate prefirió mostrarse íntegra”, reflexiona Gayle Rinkoff, estilista de moda.

El 28 de septiembre pasado en el estreno mundial de No Time To Die, con un fabuloso traje con capa de lentejuelas de Jenny Packham. Getty Images - WireImage

A veces suma detalles de crochet, como se ve en el traje de Self-Portrait que llevó al estreno de A street cat named Bob, en 2016. Getty Images - AFP

BLANCO, PAILLETES. ENCAJES Y FLORES

Los paillettes no son la única tendencia que Kate sabe llevar con elegancia. El blanco es una de sus apuestas desde que, como es tradición, lo luciera el día de su boda. Sarah Burton describió el encargo como “la experiencia de su vida”. Bordadoras especializadas de la Royal School de Needlework del palacio de Hampton Court trabajaron en secreto durante meses, enriqueciendo el vestido con encajes en forma de rosas, cardos, narcisos y tréboles que cubrían la falda, el corset y las mangas. “La tendencia que marcó la duquesa fue arrolladora, las futuras novias se sintieron inspiradas”, sostiene la diseñadora Kate Halfpenny.

Kate es experta en reciclar su guardarropa. Este traje de Temperley se lo vimos en varias oportunidades. Getty Images - Getty Images Europe

El blanco es uno de sus colores favoritos. A veces lo acompaña con notas de dorado, como sucedió con el Alexander McQueen que lució en la gira a Malasia, en 2013. Getty Images - Getty Images AsiaPac

Los plisados, los escotes irregulares y los drapeados están a la oden del día en su guardarropa. Getty Images - Getty Images Europe

Otras apuestas que la duquesa de Cambridge abraza con estilo son las estampas florales, los vestidos de encaje y los estilismos románticos en tonos pastel, así como los drapeados, como el que llevó cuando se oficializó su compromiso con el nieto de la reina Isabel II. “Si bien sus vestidos de noche no son tan alcanzables para sus seguidores como sus atuendos más informales y cotidianos, ejercen gran influencia en los armarios de muchas mujeres”, dice Bethan Holt, autora de The Duchess of Cambridge. A Decade of Modern Royal Style, y asegura que aunque no compren un McQueen, buscarán algo del estilo.

Julio de 2011. Kate llega a los BAFTA Brits To Watch, en el Belasco Theatre, de Los Angeles. Getty Images - Getty Images North America

En 2018, embarazada de su tercer hijo, llevó un Erdem de seda y estampa botánica a una comida durante su gira por Suecia. Getty Images - Getty Images Europe

Año a año, Kate ganó en seguridad y sofisticación, y eso se fue plasmando en sus elecciones en materia de vestuario. Acá se la ve en 2007, con su hermana Pipa. Getty Images - Getty Images Europe

Este maxivestido off shoulder y con volados de Mc Queen lo recicló con éxito varias veces. Getty Images - Getty Images Europe

En 2018, en un charity. Shutter Stock - Shutterstock

ALHAJAS PRESTADAS

Cuando el protocolo lo ordena, Kate completa sus looks de gala con las joyas de la Corona, a las que les da un toque fresco y moderno. La Reina le presta a menudo piezas de su propia colección, como la tiara “Lover’s Knot”, que la princesa Diana llevó en múltiples ocasiones y que Kate ya lució en cuatro citas de Estado. Se trata de una pieza engastada con diamantes y diecinueve perlas barrocas, que es la más popular entre todas las generaciones de la Familia Real.

En febrero de 2019, durante una gala para ‘Mentally Healthy Schools’, en el Victoria and Albert Museum. Getty Images - Chris Jackson Collection

Junto al príncipe William, en 2010, durante la oficialización de su compromiso. Getty Images - PA Images

La duquesa de Cambridge es capaz de dar un toque fresco y moderno a las joyas de la Corona que la Reina Isabel de Inglaterra le suele prestar. Getty Images - Getty Images Europe

La duquesa de Cambridge logró, incluso, eclipsar a muchas de las estrellas de Hollywood con las que coincidió en sus vueltas por el mundo, avanzando en su proceso de futura Reina consorte del Reino Unido, un país en el que ya se “coronó” como la mejor vestida.