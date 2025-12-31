Brigitte Bardot. Su última voluntad antes de morir que no se podrá cumplir

La muerte de Brigitte Bardot, ocurrida en su villa La Madrague, en Saint Tropez, el domingo 28, marca el final de una era: BB era el último ícono vivo del cine francés de los años 50 y 60, y un símbolo sexual cuya figura condensó los cambios culturales de la segunda mitad del siglo XX. “Sus películas, su voz, su fama deslumbrante, sus penas, su generosa pasión por los animales…”, dijo el presidente francés Emmanuel Macron en su despedida… “Lloramos a la leyenda del siglo”, agregó.

Con varios de sus perros en el muelle de La Madrague, su casa de Saint Tropez, en 1993 CORDONPRESS

Desde que su cuerpo armonioso, su melena rubia despeinada y su actitud desenfadada aparecieron en la pantalla por primera vez, Brigitte se convirtió en sinónimo de una belleza indómita, libertad y provocación, y dio origen al explosivo fenómeno Bardot, que trascendió la ficción y formateó el imaginario de tres generaciones (estrella de fama mundial, en un año aportó más divisas a Francia que la marca Renault). Antes de su último suspiro, había pasado tres semanas hospitalizada en Tolón, al sureste del país, por una intervención quirúrgica vinculada con una “enfermedad grave”.

El 21 de diciembre de 1952, BB le dio el “sí, quiero” a su primer marido, el director de cine Roger Vadim CORDONPRESS

PRIMEROS AÑOS

Nació en París el 28 de septiembre de 1934 como Brigitte AnneMarie Bardot, en una familia de clase media (su padre era propietario de una fábrica de químicos). Desde chica estudió danza clásica, disciplina para la que mostró un talento precoz, y antes de cumplir 15 años, mientras los rasgos de rebeldía que harían famoso su carácter se tornaban evidentes, ya modelaba para revistas juveniles: era una adolescente de sonrisa pícara que apareció en la tapa de Elle y enloqueció a los cazatalentos del cine, entre ellos, a Roger Vadim, un ayudante de dirección que fue su primer marido y que también fue quien la convertiría en estrella.

Junto al actor Jacques Charrier, su segundo marido, con quien se casó en secreto en febrero de 1959. Fue el padre de su único hijo GettyImages

Con su hijo, Nicolás, disfrutando de la nieve en 1963 GettyImages

DIOSA DEL CELULOIDE

Su debut en cine fue a los 17 años en Le Trou Normand, pero su consagración a escala global llegaría cinco años después con Y Dios creó a la mujer, dirigida, justamente, por Roger Vadim. Un filme que escandalizó a muchos y fascinó a otros tantos, en el que una mujer dueña de su deseo desafiaba las convenciones morales de la época viviendo su sexualidad sin tabúes. Y ahí nació el ícono erótico de una dimensión sólo comparable a la de Marilyn Monroe. Durante los años siguientes, Brigitte trabajó con directores como Jean-Luc Godard, Louis Malle, Henri-Georges Clouzot y Christian Jaque, y hacia fines de los 50 llegó a ser la máxima estrella del cine europeo y la única que rivalizó en fama con estrellas de Hollywood sin haber pisado los Estados Unidos. Sin embargo, su imagen pública como BB era tan potente, que su performance artística siempre estuvo injustamente en segundo plano.

En el verano de 1966 con su tercer marido, el playboy alemán Gunter Sachs, en la playa frente a su casa del mar Mediterráneo GettyImages

La actriz celebrando su aniversario con Bernard d’Ormale, su cuarto marido, el 14 de agosto de 1997 CORDONPRESS

SUS AMORES

Su casamiento con Roger Vadim tuvo lugar el 21 de diciembre de 1952, ante el altar de la iglesia de Notre-Dame de Grâce, en Passy, tras dos años de batallar contra la oposición de los padres de ella. Con él Brigitte descubrió el cine, el amor y la sexualidad, y terminó de romper con la rígida educación que había recibido en casa. Pero al poco tiempo se enamoró de su compañero de rodaje, Jean-Louis Trintignant, que también estaba casado, y aunque la relación duró poco, llegaron a vivir juntos. En 1959 conoció a Jacques Charrier, quien sería su segundo marido y el padre de su único hijo, Nicolás, que nació en 1960. Según ella misma reveló, le tenía pánico a la maternidad. Ese mismo año, mientras filmaba La verdad, se divorció de Charrier y él se llevó a Nicolás. Gran parte del público y la prensa francesa nunca le perdonaron haber abandonado a su hijo, aunque él sí la perdonó: con el tiempo, BB y Nicolás lograron reconciliarse.

De chiquita estudió ballet, disciplina para la que tenía mucho talento GettyImages

El afiche publicitario de la película Y Dios creó a la mujer (1956), que la convirtió en una estrella mundial GettyImages

En 1966 se casó por tercera vez. En esa oportunidad, la boda fue en Las Vegas y el feliz novio era el playboy alemán Gunter Sachs, un millonario heredero del imperio Opel que la enamoró tirando miles de pétalos de rosas desde un helicóptero al jardín de La Madrague. Casi no se veían, los dos eran infieles y, como era de esperarse, duraron poco tiempo juntos: seis años después, Brigitte ya estaba casada con el que sería su último marido, Bernard d’Ormale, uno de los consejeros del político Jean-Marie Le Pen.

Bardot rodeada de fotógrafos durante el Festival de Cine de Cannes de 1968 GettyImages

En octubre de 1956, durante un acto oficial en Londres, se inclina frente a la reina Isabel II GettyImages

LA PASIÓN POR LOS ANIMALES

A fines de los 60, cansada de la fama, BB decidió retirarse del cine con solo 37 años. Desde ese momento se dedicó por completo a la defensa de los animales y cumplió ese compromiso con pasión y disciplina (también se hizo vegetariana). En 1986 creó la Fundación Brigitte Bardot, financiada con la venta de sus objetos personales y joyas, y hasta su muerte, su activismo a favor de los animales la mantuvo en el centro de la escena.

Con su gran amigo Alain Delon, en julio de 1968 GettyImages

SU REFUGIO

Bardot encontró su verdadero hogar en 1958, cuando descubrió en Saint Tropez una joya de la que se enamoró: La Madrague. De estilo mediterráneo, la propiedad abarca un terreno de 350 mil metros cuadrados, está hecha en piedra y dividida en cuatro niveles, cuenta con ocho habitaciones y ocho baños, casa de huéspedes, viñedos, pileta y un muelle propio. Con una vegetación casi al natural, la única modificación que le hizo fue construir muros para proteger su intimidad de los paparazzi y los curiosos. Fue su lugar en el mundo, su refugio durante más de sesenta años. Dueña de sus decisiones hasta el final, la diva que se negó a someterse a cirugías estéticas, a maquillarse y a teñirse las canas, murió lejos del ojo público y rodeada de sus animales. Pero pese a su deseo de ser enterrada en el jardín de su casa, Bardot será inhumada en el cementerio marino de Saint Tropez, donde descansan sus padres.

Vista aérea de La Madrague, la propiedad con ocho habitaciones, ocho baños, casa de huéspedes, viñedo y muelle propio en la que BB se recluyó desde 1958 CORDONPRESS

Brigitte caminando por la playa de La Madrague en compañía de sus perros, en 1984 CORDONPRESS

Asomada a una ventana de su fundación de defensa de los animales. Era 1993 CORDONPRESS

El domingo 28, el coche fúnebre con el féretro de la actriz abandona su casa GettyImages

Un retrato de la diva francesa en 1963 GettyImages