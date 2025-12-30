Quién es y a qué se dedica. Descubrimos a Zaira Nara con el nuevo dueño de su corazón en José Ignacio

Después de separarse del polista Facundo Pieres, a mediados de año, varios fueron los hombres con los que se vinculó –sin éxito– a Zaira Nara (37), incluida una reconciliación con el padre de sus dos hijos, Jacob von Plessen. Ella, guardiana de su privacidad, repitió hasta el cansancio cuánto estaba disfrutando de su soltería. Hasta ahora… A pesar de que es demasiado pronto para rotular la relación, ¡HOLA! Argentina la descubrió este fin de semana en José Ignacio muy sonriente junto al también polista (aunque francés) Robert Strom (37), cuyo nombre empezó a sonar fuerte a mediados de mes como la nueva ilusión de la modelo. El celestino fue Martín Pepa, el novio de Pampita.

Con shorts de jean y musculosa ella, y con pareo cancherísimo y descalzo él, Zaira y Robert pasaron el sábado 28 por Fresh Market para comprar cervezas y algo de pan, entre otros artículos, después cargaron nafta y sin perder la sonrisa partieron juntos y con rumbo desconocido en el Mehari que ella maneja por estos días en las arenas uruguayas.

QUIÉN ES ÉL

Como polista, Strom tiene 4 de hándicap y defiende con pasión la camiseta de Sainte Mesme, la organización que inició su abuelo, el aristócrata y magnate francés Robert Zellinger de Balkany (era gran amigo del rey Juan Carlos y dueño de uno de los mayores imperios de centros comerciales del Viejo Continente), y que su papá, Birger Strom (murió en 2021) consolidó hasta posicionarla en lo que es hoy, una de las más importantes y exitosas de Francia. Este año ganó la Copa de Bronce en Sotogrande con el team Les Lions/Sainte Mesme.

Robert habla perfectamente español, conoce muy bien la Argentina porque suele jugar acá algunos torneos y no se pierde jamás el Abierto Argentino. Uno de sus íntimos amigos es su cuñado, Corchito Zavaleta (hijo de la Trilliza de Oro María Emilia), que está casado con su hermana Isabelle, y con quien comparte el amor por este deporte y por los caballos.