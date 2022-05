La gran noche de Juana. Posó en la alfombra roja con su prometido, ganó un Martín Fierro y compartió su felicidad con Ámbar

Como una diosa griega de oro, enfundada en un diseño de lamé que el propio Bogani cosió sobre su cuerpo, Juana Viale (40) entró al Hilton de Puerto Madero para buscar su corona. Intuía que esa fría noche de domingo marcaría para siempre su inesperada carrera como conductora, un traje que el destino, el Covid y su abuela, la diva mayúscula de la televisión criolla, le adelantaron. La reconocida actriz, deslumbrante y dorada, desfiló la alfombra roja de la mano de su prometido, el arquitecto Agustín Goldenhorn (43, impecable, estrenó un traje azul marino de Rochas). También estuvo su familia, casi al completo: Chiquita, Marcela Tinayre, su padre, Ignacio Viale del Carril, su hermano Nacho Viale, su hija mayor Ámbar De Benedictis…

La actriz se vistió en el atellier de Gino Bogani, que le diseñó un vestido de lamé, con cuello halter y espalda al aire. Completó su look con diamantes talla brillante, todo de Jean-Pierre: una pulsera ancha, un anillo solitario y un aro tipo piercing. Foto: Pilar Bustelo

Allí, frente a los setecientos invitados convocados en el salón Pacífico, fue reconocida por APTRA como Mejor Conductora Femenina tras capitanear el histórico programa de su abuela, Almorzando con Mirtha Legrand en los dos años de la pandemia. Recibió la estatuilla de manos de otra diva rubia, Susana. “Nunca pensé ganarme un Martín Fierro en conducción, lo mío es la actuación y las cosas de la vida me llevaron donde estoy… Fue remar algo que desconocía pero que sin duda heredaba”, reconoció. Y en la dedicatoria, además de a sus hijos, recalcó a él, su otra mitad, “mi ying y mi yang… Agustín Goldenhorn, te amo”.

Ámbar de Benedictis impactó con su look: strapless corto de Daels, guantes largos y pony tail tirante

La familia feliz Telefe

Emocionada, abrazó a su mamá cuando ganó el premio a la Mejor Conductora Telefe

“Mi abuela me enseñó la conducta del trabajo y del esfuerzo. Al igual que ella, yo no puedo estar quieta un segundo" Tadeo Jones

UN AÑO PARA RECORDAR

La estatuilla suma otro éxito en la vida de Juanita. En lo personal, la actriz atraviesa un gran momento junto a su novio desde hace tres años, Agustín Goldenhorn, con quien planea boda y convivencia full time en la nueva casa que está construyendo el arquitecto. Desde su círculo rojo aseguran que está feliz con el proyecto de familia ensamblada, que planea junto a sus hijos, Ámbar (19), Silvestre (14) y Alí (10) y los de él, Silvestre (6) y Mila (15). Si bien suele ser muy reservada con su vida privada, esta vez hizo una excepción y también invitó a su hija Ámbar, que no vive más en París y ahora estudia Comunicación en la Universidad de San Andrés.

Ese inolvidable 15 de mayo, su familia lloró y la aplaudió de pie. Con su premio en mano y visiblemente emocionada, Juana reconoció a ¡HOLA! la influencia de Chiquita en su carrera. “Una hace lo mejor que puede y forja así su camino. Pero es mi abuela quien me enseñó la conducta del trabajo y del esfuerzo. Al igual que ella no puedo estar quieta un segundo…”, confió.

Con Gino Bogani, su diseñador de cabecera y amigo íntimo Foto: Pilar Bustelo

Ámbar entró al Hilton de la mano de su abuelo paterno, Ignacio Viale del Carril, y su tío, Nacho Viale, productor del programa de Mirtha. Probó suerte en París el año pasado, pero decidió volver a su tierra. Ahora estudia la carrera de Comunicación en la Universidad del San Andrés.

LÁGRIMAS DE REINA

A sus 95 años, Mirtha Legrand conmovió una vez más a todos sus seguidores. La reina de la televisión volvió a desfilar la alfombra roja junto a los suyos. Y se emocionó hasta las lágrimas con el premio de Juana. Contenida por su nieto, Nacho Viale, subió al escenario para felicitar a la nueva conductora de su programa y compartir la felicidad de su regreso a la gran fiesta de la televisión argentina. “Estuve trescientos días encerrada en mi casa sin salir al balcón, hasta que un día llamé a Facundo Manes y le dije que quería ser la de antes. Y me dijo: ‘Trabaje, Mirtha’”, les contó a los invitados. “Me he sentido tan feliz esta noche que he descubierto que lo único que me gusta es estar entre mis pares, y acompañada de mis seres queridos. Hoy han hecho de mí una mujer muy feliz… Les prometo y les juro que voy a seguir trabajando. No bajo los brazos”, cerró.

Mirtha se puso de pie para aplaudir a su nieta, que brilló con su primer galardón como conductora, y se emocionó hasta las lágrimas al recordar a sus hermanos, Silvia Legrand y José Martínez Suárez. Vistió un traje al rojo vivo, bordado y con aplicaciones de piedras, escote corazón, mangas largas y capa de gasa, de Claudio Cosano, y joyas con rubíes y brillantes de su cofre. Hugo Battistessa

LA OTRA DINASTÍA PRESENTE

La fiesta marcó también el regreso de Susana Giménez a las galas. Y lo hizo con el apoyo incondicional de su hija Mercedes “Mecha” Sarrabayrouse y sus nietos, Lucía y Manuel Celasco.

“Estoy emocionada, no puedo creer todo lo que hice”, admitió Susana, entre lágrimas, al subir al escenario para recibir el Martín Fierro de Brillantes por los 35 años de su clásico programa. Minutos antes, su gran amigo Marley la había presentado con bombos y platillos. Foto: Pilar Bustelo

Susana lució un diseño de la inglesa Jenny Packham, muy similar al que llevó la duquesa de Cambridge en el estreno de No Time To Die en 2021 Getty Images

Así como los Legrand Tinayre despertaron sorpresa y admiración, la familia de Su causó sensación. La famosa conductora se decidió ese mismo domingo por un espectacular diseño dorado de la británica Jenny Packham (Kate, duquesa de Cambridge, tiene un modelo similar; que hoy puede comprarse en unos 6 mil dólares, ya que es de una temporada pasada) que tenía guardado en su exclusivo guardarropa desde hace un tiempo, mientras que Mecha apostó a un total black de Valentino y su nieta Lucía se decidió por un sensual vestido de María Gorof, con plumas de marabú.

Manuel Celasco se mostró inseparable de su mamá, Mercedes Sarrabayrouse, que llevó un Valentino off shoulder con mangas transparentes y paillettes. Foto: Pilar Bustelo

Cómplices, Lucia y Susana durante la ceremonia. NESTOR GARCIA

A medianoche, la conductora celebró con los invitados los treinta y cinco años del histórico ciclo que lleva su nombre. “No puedo creer todo lo que hice. Treinta y cinco años ¡es mucho! Sin embargo, lo disfruté mucho. Por más que trabajé muchísimo toda mi vida, también gocé, viajé y fui feliz…. Me pasaron cosas maravillosas. De verdad, he tenido realmente una vida fabulosa y espero seguir teniéndola por unos años más”, dijo entusiasmada tras recibir el Martín Fierro de brillantes de manos de su íntimo, Alejandro “Marley” Wiebe.

Tres generaciones unidas. Susana, Mecha Sarrabayrouse y Lucía compartieron la mesa número uno, pegada al escenario. NESTOR GARCIA

Lucía Celasco, la nieta de Susana, llevó con un vestido strapples de María Gorof con escote corazón, rematado con plumas de marabú. Lo complementó con joyas de Simonetta Orsini y sandalias de Sarkany. Foto: Pilar Bustelo

DESFILE DE ESTRELLAS

Después de casi tres años sin galas debido a la pandemia, la última edición de los Martín Fierro se transformó en un verdadero reencuentro de estrellas. Engalanados con los diseñadores más reconocidos de la industria nacional y con alhajas –la gran mayoría, prestadas para la ocasión; en algunos casos valuados en más de cien mil dólares–, los artistas protagonizaron un espectacular desfile de lujo. Lali apostó a una creación metalizada semitransparente, de El Camarín, mientras que Paula Chávez lució un vestido de Adrián Brown.

Claudia Villafañe debutó en la entrega de premios junto al equipo de MasterChef Celebrity. La “Tata” y campeona del certamen llevó un traje blanco y negro de Cynthia Martos y se subió al escenario para alzar el Martín Fierro de Oro. Tadeo Jones

Pampita usó un diseño de Elsa Serrano que fue parte de la historia del cine. En 1986 lo vistió Norma Aleandro en los Oscar cuando logró la estatuilla a la Mejor Película Extranjera por La historia oficial. Getty Images

Pampita llegó acompañada de su marido, Roberto García Moritán, y de su hija, Ana, que durante la ceremonia durmió en una habitación del hotel porque la modelo le da de amamantar a libre demanda. Tadeo Jones

Lali Espósito, otra de las estrellas del año, causó sensación con un vestido con escote bote de El Camarín. Tadeo Jones

Romina Gaetani en cambio, eligió un diseño de Jorge Ibáñez. “Lo tengo hace diez años. Quise llevarlo en homenaje a él, que siempre fue muy generoso conmigo”, dijo la actriz que decidió a último momento asistir a la ceremonia después de estar diez días con bronquitis.

Romina Gaetani contó que recicló un vestido de Jorge Ibáñez que ya había utilizado en otras ocasiones. “Estuve enferma hasta hace dos días, no iba a venir a la ceremonia, por lo que tuve que arreglarme con mi ropa y las joyas de mi madre y de mi bisabuela”, expresó la actriz. Foto: Matias Salgado

Minutos después de la una de la madrugada, el galardón de Oro otorgado al reality Masterchef Celebrity conducido por Santiago del Moro puso punto final a la fiesta. “Nos vemos el año que viene”, dijo entre risas Marley antes de partir al after party, comandado por Lali Espósito, a Chaná, a unas pocas cuadras del Hilton. Pero esa fue otra historia.

Cecila Dopazo –con vestido de Fabian Zitta– y Juan Taratuto, juntos desde hace veinte años. La actriz se mostró muy contenta con el color que adquirió en su pelo luego de la pandemia: “Estoy feliz con mi cambio de look. El plateado definitivamente llegó para quedarse”, sostuvo. Jorge Amado Group

Nancy Dupláa y Carla Peterson, ganadoras del Martín Fierro de Oro 2018 por Cien días para enamorarse, entregaron el premio mayor. Nancy vistió un diseño de Adrián Brown con trama de tul y cristales peltre sobre falda trompeta en duchesse de seda natural. Carla eligió un look de arnés de cuero y capa plisada con falda fourreau al bies en crêpe de seda de Fabián Zitta. Foto: Pilar Bustelo

El diseñador Benito Fernández se animó a un traje de José Valosen con una camisa de Hugo Boss, peto de Los Vados del Isen con lentejuelas y plumas, y un moño de su padre de los años 60, de Dior. Foto: Matias Salgado

Marley, además de ser el conductor de la ceremonia, se alzó con el Martín Fierro en la categoría Viajes/Turismo. Foto: Pilar Bustelo

Martín “Campi” Campilongo festejó el Martín Fierro a la Mejor labor Humorística, por su trabajo en Flor de equipo, junto a su mujer desde hace dieciséis años, Denise Dumas. Telefe

Yanina Latorre, nominada en la terna a Mejor Panelista, estuvo acompañada de su marido, Diego Latorre.

Lali posó divertida con el Martín Fierro que obtuvo con sus compañeros de La Voz Argentina: Soledad Pastorutti, Mau y Ricky Montaner y Stefi Roitman. Foto: Pilar Bustelo

A dos semanas de volver a caminar luego del accidente que sufrió en Aspen, Vero Lozano dijo presente con su perro Copito, y llevó un traje de crêpe con flores de paillettes y cristales de Guevara Ocampo y un clutch sandía de Judith Leiber.

María del Cerro, supersensual, con un fourreau de breteles caídos y tajo de vértigo, decorado con trama de red de María Gorof. Foto: Matias Salgado

Teté Coustarot se sumó al color tendencia con un dos piezas de lentejuelas creado por Claudio Cosano. Telefe

Florencia Peña lució un vestido corte sirena de Camila Romano, joyas de Rubi Rubi y clutch de Fahoma. Foto: Matias Salgado

Santiago del Moro celebró el premio mayor con el resto del equipo del reality de cocina. Foto: Pilar Bustelo

Copito, el perro de Vero Lozano, dijo presente en la ceremonia y disfrutó del show desde una de las mesas y Andy Kusnetzoff le dio agua de una copa. Bernardino Avila

Guido Kaczka ganó el premio a Mejor Programa de Entretenimientos de Juegos por Bienvenidos a bordo y se lo dedicó a su familia: “Lo comparto con Sole (con vestido de lentejuelas), mi mujer, con mis hijos Romeo, Benja, Helena y Eliseo”, dijo. Foto: Pilar Bustelo

Jey Mammon ganó el premio Revelación por el late night show en la pantalla de América. Foto: Pilar Bustelo

Flor de la V se animó a un diseño de doce metros de tafetán de seda con un solo hombro con un enorme moño y amplia falda de Adrián Brown; clutch de brillantes de Santino. “Estoy feliz: mis hijos están por cumplir 11 años y vivo el mejor momento con mi marido”, contó. Foto: Matias Salgado

Verónica Ojeda, con diseño de Fito Santoandre. “Me quedo con el recuerdo de la sonrisa de mi hijo y lo feliz que estaba representando a su papá”, dijo. NESTOR GARCIA

Agustina Cherri deslumbró con un diseño cuello halter, mangas al cuerpo y cut outs de María Gorof. Fue una de las sorpresas de la noche: ganó Mejor Actriz de Ficción por su interpretación como Lola en 1-5/18 Somos uno. Foto: Pilar Bustelo

Cristina Pérez –nominada a Mejor Labor Periodística Femenina– se mostró muy enamorada al lado de su pareja, el diputado mendocino Luis Petri: “Nunca vivió una gala así y me emociona compartir esos nervios”, dijo. La periodista llevó un vestido de Gustavo Cadile que ya tenía reservado para la ocasión desde hace un año. Tadeo Jones

Florencia Raggi, con un catsuit de terciopelo de El Camarín. Por primera vez, estuvo nominada a Mejor Actriz de Reparto por su actuación en Monzón, la serie. Tadeo Jones

Sofía Gala, con un diseño vanguardista de pantalón, túnica con cintura marcada y tajos laterales y guantes de Pablo Ramírez. Ganó su primer Martín Fierro como Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en las series El tigre Verón y Apache. “Quiero compartirlo con mi mamá, con mi tribu, que son mi familia, mis amigos. Con mi hija Helena, que me acompañó, y con mi hijo Dante”, dijo la hija de Moria Casán. Foto: Pilar Bustelo

Con looks coordinados, Sofía Gala llegó a la ceremonia acompañada por su hija Helena Tuñón, de 13 años

Darío Turovelzky, director general de Paramount Hub Latam Sur, y su mujer, Sofía Soldati –con vestido de VL by Antolin–. Acaban de cumplir ocho años de casados. Foto: Pilar Bustelo

Marisa Andino, ganadora del Martín Fierro como la Mejor Labor Periodística Femenina de 2021, usó un vestido en shantung de seda natural y bustier en red bordada de Claudio Cosano; y clutch de Odraz Foto: Pilar Bustelo

Karina Mazzocco –con vestido de mangas transparentes y gran falda de la diseñadora Nuria Bueno– posó junto a su marido, el corredor de autos, Omar El Bacha, con quien son padres de Malek. Foto: Pilar Bustelo

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira –con vestido de María Gorof–, posaron divertidos en el set de ¡HOLA! Foto: Pilar Bustelo