La hija de Isabel Preysler. Tamara Falcó: ¿por qué se quedó sin vestido de novia a dos meses de casarse?

A dos meses de una de las bodas más esperadas del año en España, la novia se quedó sin vestido: Tamara Falcó (41), que el próximo 8 de julio se casará con Íñigo Onieva (34), se enteró por los medios de comunicación que Sophie et Voilá, la firma encargada de diseñar su traje soñado, había emitido un comunicado anunciado la ruptura del contrato con la marquesa de Griñón. “Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría origina del diseño”, dijeron las dueñas de la firma, Sofía Arribas y Saioa Goitia, en un comunicado e el que dejaron entrever que la novia pidió que copiaran un vestido. Fueron las mismas diseñadoras quienes hace apenas un mes habían dicho que la marquesa de Griñón estaba “preciosa, contenta, superanimada y pletórica” en la primera prueba de su diseño. Sin embargo, quienes las conocen aseguran que, en los últimos días, tras muchos desencuentros entre ellas y los pedidos de Tamara, la situación se tensó hasta romperse. Tamara, por su parte, en diálogo con ¡HOLA!, se mostró sorprendida, triste y desilusionada. “No tenía ni idea y nunca pensé que llegaríamos a este punto. De hecho, estábamos trabajando, al menos por nuestra parte, en un entendimiento… Y niego categóricamente que sea cierto que les pedí que plagiaran un diseño. ¿Cómo voy a pedir algo así si yo soy la primera que me dedico a la moda y tengo un respeto máximo a los diseñadores y a todos los trabajos relacionados con la profesión? Una cosa es la copia y otra el trabajo con inspiraciones, que es un proceso creativo común en todos los diseñadores que a mí misma me enseñaron en la escuela de Marangoni, donde estudié. Aprendes que un proceso creativo bebe de muchas fuentes de inspiración y lo que yo les trasladé fueron mis inspiraciones, sin intención de que copiaran un diseño”. La situación no es el único obstáculo que la hija de Isabel Preysler enfrenta antes de su boda: el año pasado rompió su compromiso con Onieva por una supuesta infidelidad de él, pero, disculpas públicas y reconciliación mediante, habían puesto nuevemente fecha para el gran día en enero de este año. La buena noticia en medio de esta última tormenta es que, en menos de dos horas después de conocerse la polémica con Sophie et Voilá, dieciocho marcas de moda ya se habían ofrecido para vestir a Tamara Falcó en el día más importante de su vida.

Espléndida, en los días de su reconciliación con Íñigo Onieva. Getty Images - Getty Images South America

La novia en el atelier de las diseñadoras, mirando vestidos.

Tamara en su casa, rodeada de libros y revistas, buscando inspiración para que su traje sea el que siempre soñó.

Sofía Arribas y Saioa Goitia, dueñas de la firma Sophie et Voilá.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana foto: Pilar Bustelo

