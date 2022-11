La princesa Leonor de España brilló en una entrega de premios, pero debió abandonar sus compromisos antes de tiempo

escuchar

Los últimos días de octubre son un momento más que especial para la familia real española. A la celebración de los Premios Princesa de Asturias, se suma el cumpleaños de Leonor, la mayor de las hijas de los reyes Felipe y Letizia, que este lunes 31 cumplió 17. La cargada agenda que implica la entrega de los galardones comenzó el jueves 27 con el tradicional show en el Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe, de Oviedo. La expectativa por ver a Leonor junto a su familia, después de casi tres meses de su partida rumbo a Gales para cursar el bachillerato internacional en el internado UWC Atlantic College de Gales, era enorme. Y así quedó demostrado con la calurosa bienvenida que le dieron a su llegada. También su hermana, la infanta Sofía, fue centro de todas las miradas. Entre ellas, Leonor y Sofía, todo fue complicidad y gestos de cariños.

El rey Felipe y su hija Leonor, quien llevó un traje fucsia con lazo XL de Laura Bernal, en conjunto con un top lencero negro adornado con encaje y tul a la altura del escote. Coordinó su outfit con un sobre de cuero negro y zapatos sin talón, en gamuza rosa, de Carolina Herrera. Getty Images

Sofía lució un vestido midi color verde azulado, de cuello redondo y mangas largas abullonadas, firmado por THE-ARE. Lo más llamativo es su formato cruzado, con un drapeado lateral en la falda que termina en un lazo. Por su parte, Letizia volvió a causar sensación con su espalda al descubierto gracias a su vestido de terciopelo negro, con escote halter y cristales en la pechera a modo de joya, de Teresa Helbig. Getty Images

La Reina, escoltada por el rey Felipe y sus hijas, conversa con Carmen Linares y María Pagés, premios Princesa de Asturias 2022 y dos de las mayores embajadoras del flamenco en el mundo. Getty Images

Una vez que los invitados ocuparon sus butacas, la sala se colmó por los aplausos del público a la familia real. Después, todos entonaron el Himno Nacional español y luego disfrutaron del espectáculo, Carmen y María. Dos caminos y una mirada, protagonizado por Carmen Linares y María Pagés, reconocidas con el Premio Princesa de Asturias 2022 en la categoría de las Artes. El viernes a la mañana, la agenda oficial siguió con una serie de audiencias en el Hotel de la Reconquista, en las que los Reyes y sus herederas saludaron a los laureados con los Premios Fin de Carrera 2021 de la Universidad de Oviedo y los premiados con las Medallas de Asturias 2022, para ponerle calor a la antesala de la entrega.

La princesa llevó un clásico dos piezas de tweed: chaqueta recta con botones frontales dorados y falda corta por encima de las rodillas. Acompañó con stilettos de cuero negro. La infanta Sofía optó por vestido blanco a rayas marineras, cuello redondo, manga corta y bajo asimétrico de Hugo Boss, que complementó con zapatos de Lodi, con taco tipo kitten. Getty Images

En la sobriedad de su estilismo, resaltaban los pendientes de oro blanco y diamantes en forma de lágrima. Son los mismos que estrenó Letizia en la audiencia de los Premios Princesa de Asturias 2014 (abajo), el mismo año en el que asumió el título de Reina. Getty Images

Premios Princesa de Asturias 2014. Letizia lleva los mismo aros que ocho años después lució su hija mayor. Getty Images

EL “MOMENTO L”

Muchos locales y visitantes se juntaron en las cercanías del Teatro Campoamor de Oviedo para ser testigos directos de la llegada de la familia real. La princesa Leonor arribó acompañada de sus padres, su hermana y su abuela, la reina Sofía, para presidir la ceremonia, su gran cita institucional y en donde da uno de sus discursos más esperados (este es el cuarto año que la heredera del trono participa de esta cita).

Para la ceremonia de entrega de premios, Leonor eligió un vestido de estampado tropical y lentejuelas de Michael Kors, con cuello redondo y mangas largas, ligeramente abullonadas. Su peinado recogido dejó ver los aros trepadores de Chanel, tomados del cofre de su madre, la reina Letizia. Se trata del modelo Plume que tiene forma de pluma y está confeccionado en oro y diamantes. Por su parte, la infanta Sofía impactó con un vestido de lentejuelas azules, con detalle anudado a la cintura, de El Corte Inglés. Esta vez, dejó de lado sus habituales ballerinas y se subió a unos zapatos de gamuza de Paco Gil, con taco de 5 centímetros. Getty Images

La familia real española al completo. El rey Felipe y Leonor, sentada a su derecha, presiden la ceremonia de entrega de la 42° edición de los Premios Princesa de Asturias. Getty Images

“Me siento muy feliz por volver a Asturias un año más para la entrega de estos premios que demuestran que el trabajo excelente, el esfuerzo constante y el sentido de la responsabilidad tienen grandes resultados (…). En unos días cumplo 17 años. Y les aseguro que descubrir la obra de nuestros premiados me ayuda a entender mejor el mundo que nos rodea. Su labor me empuja, a todos en realidad, a seguir aprendiendo. He leído sobre cada uno de ellos y me impresiona todo lo que han conseguido. Me importa y me interesa, porque sé que su trabajo, sus esfuerzos, miran al futuro e influyen en el presente (…)”, dijo la princesa con aplomo y seguridad y recibió el aplauso de los presentes. Allí se dio uno de los momentos más tiernos de la gala. Llevada por la emoción, Leonor se sumó a los aplausos y su padre le hizo ver –con un gesto cargado de amor– que ella no tenía que aplaudir porque los aplausos eran, justamente, por su discurso. Entonces, la futura Reina sonrió con inocencia.

VISITA INTERRUMPIDA

La ruta de la familia real continuó, el sábado 29, por Cadavedo (Valdés), galardonado con el premio al Pueblo Ejemplar de Asturias de 2022. La visita fue algo “accidentada”, ya que la infanta Sofía no pudo estar porque tuvo que quedarse en el ho-tel de Oviedo debido a una gastroenteritis. Por las calles todo era alegría y Felipe, Letizia y Leonor no se privaron de darles la mano a los vecinos que los esperaban, algunos vestidos con los trajes regionales y banderas del principado de Asturias.

Leonor recibe el cariño de una niña vestida con traje típico en Cadavedo. Getty Images

Leonor planta un tejo ante la atenta mirada de sus padres, los Reyes de España. Getty Images

Pala en mano, la princesa heredera plantó un tejo en el exterior de la iglesia del pueblo, pero se perdió la recta final de la visita a Cadavedo porque, al igual que su hermana menor, también se sentía mal. Fue la reina Letizia quien tuvo que dar el discurso que su hija tenía preparado para la ocasión y quien explicó que seguramente les había caído algo mal de la noche anterior. Leonor y Sofía fueron trasladadas a Madrid en avión para terminar de recuperarse. El 6 de noviembre llegarán a su fin las vacaciones de otoño de la princesa y deberá volver a Gales para seguir con sus estudios.

