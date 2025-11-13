“Todo fue soñado”. Las fotos de la romántica boda de Marcos, el hijo de Juan Manuel Urtubey, en Pilar

Los recién casados celebraron el “sí, quiero” junto a 150 invitados
Después del casamiento civil hace un mes en el tradicional registro de la calle Uruguay, Marcos Urtubey y María Florencia Díaz Montaño celebraron su amor con una ceremonia religiosa en un escenario encantador: el Santuario Los Olmos, en Pilar, un lugar rodeado de naturaleza que se convirtió en el marco perfecto para ese día tan especial. La capilla, adornada con una imponente guirnalda de flores blancas, recibió a los novios bajo un cielo despejado y luminoso. El altar, sencillo y elegante, reflejaba la esencia íntima de la celebración. Marcos estuvo acompañado en todo momento por su padre, Juan Manuel Urtubey, y sus hermanos Lucas, Mateo y Juana –del primer matrimonio del ex gobernador de Salta con Ximena Saravia Toledo– y Belita y Julia –frutos del amor de Juan Manuel con Isabel Macedo–. La actriz lució impactante con un vestido firmado por Jorge Rey.
Uno de los momentos más tiernos lo protagonizó Belita, la encargada de llevar los anillos. Marcos, impecable con un jaquette azul, y Florencia, radiante con un traje de Malena Di Gloria que combinaba delicadeza y sofisticación, protagonizaron un “sí, quiero” inolvidable. “Todo fue soñado”, nos dijo la novia. Tras la ceremonia, los recién casados y sus 150 invitados disfrutaron de una recepción en Fátima Home. La música, los brindis y las sonrisas se extendieron hasta la medianoche, para sellar una celebración marcada por la alegría y la unión familiar.
