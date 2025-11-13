“Todo fue soñado”. Las fotos de la romántica boda de Marcos, el hijo de Juan Manuel Urtubey, en Pilar

Después del casamiento civil hace un mes en el tradicional registro de la calle Uruguay, Marcos Urtubey y María Florencia Díaz Montaño celebraron su amor con una ceremonia religiosa en un escenario encantador: el Santuario Los Olmos, en Pilar, un lugar rodeado de naturaleza que se convirtió en el marco perfecto para ese día tan especial. La capilla, adornada con una imponente guirnalda de flores blancas, recibió a los novios bajo un cielo despejado y luminoso. El altar, sencillo y elegante, reflejaba la esencia íntima de la celebración. Marcos estuvo acompañado en todo momento por su padre, Juan Manuel Urtubey, y sus hermanos Lucas, Mateo y Juana –del primer matrimonio del ex gobernador de Salta con Ximena Saravia Toledo– y Belita y Julia –frutos del amor de Juan Manuel con Isabel Macedo–. La actriz lució impactante con un vestido firmado por Jorge Rey.

Los novios en el sencillo altar que se montó al aire delante de la capilla

La felicidad de Marcos y Florencia tras dar el "sí, quiero". El vestido de la novia fue obra de la diseñadora Malena Di Gloria

Urtubey y Macedo posan espléndidos. El espectacular traje de la actriz estaba rematado por un moño XL al cuello

Juan Manuel con sus hijos Mateo, Marcos y Lucas

El novio rumbo a su boda con su hemana Belita como tierno copiloto

Uno de los momentos más tiernos lo protagonizó Belita, la encargada de llevar los anillos. Marcos, impecable con un jaquette azul, y Florencia, radiante con un traje de Malena Di Gloria que combinaba delicadeza y sofisticación, protagonizaron un “sí, quiero” inolvidable. “Todo fue soñado”, nos dijo la novia. Tras la ceremonia, los recién casados y sus 150 invitados disfrutaron de una recepción en Fátima Home. La música, los brindis y las sonrisas se extendieron hasta la medianoche, para sellar una celebración marcada por la alegría y la unión familiar.

Belita, la mayor de las hijas de Urtubey y Macedo, posa sonriente con los anillos

Isabel junto a Juana, la hija de Urtubey

Los hermanos Urtubey: Mateo, Belita y Julia

Julia, la más chica de la familia, llevó un soñado vestido de Malena Smock con una corona de flores, al igual que su hermana mayor. Detrás, Lizzie, la mamá de Macedo

El novio posa con sus hermanas menores

El momento de la torta y el brindis. La decoración incluyó flores, plantas y candelabros de hierro con velas blancas

Un divertido momento, lleno de complicidad, entre Lucas Urtubey y sus hermanas Belita y Julia

Los novios junto a Juan Manuel, Isabel y Belita donde después se desplegó la pista de baile