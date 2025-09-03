Las hijas de Máxima. Las princesas Amalia, Alexia y Ariane revolucionaron el circuito de la Fórmula 1

Hubo un tiempo en el que posaban con cierta timidez, siguiendo las reglas establecidas por el protocolo real, mientras se limitaban a acompañar a sus padres, los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de los Países Bajos. Pero los años pasaron y las princesas Amalia (21), Alexia (20) y Ariane (18) crecieron y se convirtieron en mujeres con brillo propio, que persiguen sus sueños y se mueven con destreza ante los flashes. El domingo pasado, la familia real dijo presente en el Gran Premio de F1 de Países Bajos.

La princesa heredera, Amalia, cautiva con su belleza en el paddock Getty Images

Paulo Dybala bajó la bandera de largada. El delantero de la A.S Roma alentó a Franco Colapinto, a quien minutos antes le regaló una camiseta autografiada de la selección argentina Getty Images

Las princesas Ariane, Alexia y Amalia posan con sus padres, los reyes Guillermo Alejandro y Máxima Getty Images

Flavio Briatore, director ejecutivo de Alpine, atento a la pista Getty Images

Fanáticas de la moda como su madre. Amalia llevó pantalón y camisa de Reformation, zapatillas Adidas, cartera de cuero de Massimo Dutti y tapado de Mango; Ariane, jeans y camisa a rayas de Max Mara, cinturón de Pull&Bear y zapatillas Adidas; y Alexia, top, short y blazer de Sandro, que complementó con botas de caña alta Gianvito Rossi y cartera de Demellier London Getty Images

En medio del gran show que genera la carrera, llena de personajes coloridos y estrellas que vienen a alentar a sus pilotos favoritos desde todas partes del mundo, fueron ellas quienes más acapararon la atención. Muy unidas, a pura sonrisa y demostrando que disfrutan de la moda y conocen bien qué es lo que les gusta, dejaron claro que pisan fuerte en el podio de las princesas más estilosas con equipos que mezclaron el low cost y el lujo y se volvieron virales con la misma velocidad que los F1 sacudieron el circuito de Zandvoort.

Antes de que saliera a la pista, el rey Guillermo Alejandro saludó al piloto neerlandés Max Verstappen, que quedó segundo detrás de Piastri Getty Images

El arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, saluda al piloto francés Esteban Ocon Getty Images

Tras correr con los colores de Alpine y quedar en el puesto 11, Franco Colapinto conversa con sus colegas Andrea “Kimi” Antonelli y Lewis Hamilton Getty Images

CADA CUAL ATIENDE SU JUEGO

Amalia, que se graduó este año en la Universidad de Ámsterdam en Política, Derecho y Economía y está por iniciar una segunda licenciatura, hace tiempo encontró su propio camino fashion: prioriza las marcas juveniles para su día a día, adora las zapatillas (recurre seguido a las Adidas) y suma toques aspiracionales en carteras, zapatos o anteojos de diseño. En cambio, cuando se trata de cumplir con compromisos de la agenda real, en la que cada vez gana mayor participación como heredera del trono, es la que más asalta el guardarropa de Máxima, pionera entre la realeza europea en el arte de reciclar looks.

Tras unos días juntas en Grecia, Máxima invitó a Florencia Di Cocco (a la izquierda) y a su pareja, Pablo Tomé, a disfrutar de la carrera. Su amiga es argentina; eran compañeras del colegio Northlands. Su Majestad apostó a un look fresco, con top y falda de la marca griega Zeus & Dione y cartera de Marina Raphael Getty Images

Por su parecido físico, Alexia es la más “Máxima” de las tres hijas de Sus Majestades. Estudia Ingeniería Civil en la University College y algunos la llaman la "princesa rebelde" CORDONPRESS

Leyenda de la Fórmula 1, el ex piloto británico Jackie Stewart saluda a la princesa Margarita, tía del Rey Getty Images

Piastri le echa champagne a Isack Hadjar, que salió tercero Getty Images

El piloto de Haas, Oliver Bearman, y su novia, Alicia Stent Torriani Getty Images

La futbolista inglesa Missy Bo Kearns (juega en Aston Villa) posa para las cámaras Getty Images

En el caso de sus hermanas menores, Alexia es la más “Máxima” de las tres, no sólo por su parecido físico, sino porque es más jugada con sus looks, que los interpreta a fondo, siempre con espíritu bohemio. En el vestidor de la “princesa rebelde”, como algunos todavía la llaman a pesar de que está muy comprometida con sus estudios en Londres (cursa Ingeniería Civil en la University College) hay minis, escotes, estampas animales, chaquetas de cuero y algunos vestidos. Y la benjamina de palacio, Ariane, que este año se graduó en el bachillerato internacional del United World College Adriatic de Trieste, Italia, valora especialmente la comodidad y la naturalidad propias de su edad, pero también es coherente con su perfil discreto.