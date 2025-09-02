LA NACION

Andrea Frigerio. Todas las fotos de su cumpleaños número 64: dos celebraciones, sus amigas famosas y un regalo muy especial

La ex modelo y actriz tuvo un almuerzo íntimo con su familia y después una divertida reunión en su casa

Andrea posa con su hija Fini Bocchino
“Me encanta cumplir años, estoy feliz de la vida”, le dice Andrea Frigerio a ¡HOLA! Argentina unos días después de haber celebrado –por partida doble– sus 64. “En realidad, estoy acostumbrada a no festejarlo porque coincide con Santa Rosa y siempre llueve o está muy feo. De chica, me pasaba que hacía mis cumpleaños bajo techo y me parecía un plomo. Creo que quedé con ese chip en la cabeza y por eso me cuesta organizar una fiesta”, revela la ex modelo. Esta vez quien se encargó de todo fue Lucas Bocchino, el marido de Andrea, y entonces hubo dos reuniones especiales: primero fue un almuerzo bien íntimo, en el que estuvieron los hijos de la cumpleañera, Tomás –fue con su mujer Estefanía Couture de Troismonts– y Fini –acompañada de su novio Conrado Dell Acqua– y la menor de sus tres nietos, Jacinta (también es abuela de Olivia y Ramón).

La cumpleañera con Jacinta, la menor de sus nietas
"Este año fui muy regalada, pero el que más me gustó y me emocionó fue esta pulcera que me hizo especialmente Jacinta", nos cuenta Andrea
Fini y su novio Conrado durante el almuerzo de cumpleaños
Tomás –el mayor de los hijos de Andrea– y su mujer Estefanía Couture de Troismonts
Conrado, Fini, Lucas Bocchino y Andrea, en una selfie para el recuerdo
A la noche, en casa de Andrea, sus “amigas divinas de toda la vida”, Nequi Galotti, Evelyn Scheidl y Bárbara Durand, entre otras, le cantaron el “Feliz Cumpleaños”.

Teresa Calandra, Leticia Carossella, Nequi Galotti y Evelyn Scheidl rodean a la cumpleañera
Bárbara Durand, Andrea y Agustina Lanusse
Leticia Carossella, Nequi Galotti y Andrea
Andrea Frigerio y el momento de la torta
Nequi junto a Elvio Casciano -peluquero y muy amigo de Andrea- y Víctor Ferronato
