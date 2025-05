Laurita Fernández. En medio de rumores de separación, habla de amor y de su agitada agenda: “Alguien que entienda mi independencia”

Laurita Fernández (34) vive momentos de mucha adrenalina. A su agenda colmada de trabajo –su protagónico en la obra La cena de los tontos, con mucho éxito en el teatro El Nacional, y la conducción del ciclo ¡A ganar!–, se suma la promoción de su más reciente proyecto: coordinar un viaje a Nueva York para treinta mujeres bajo el programa Go Broadway. “Me encanta la idea de acompañar en ese camino de descubrir la ciudad por primera vez. Me acuerdo que cuando yo viajé a los 28 años, uno de los lugares que me impactó fue el Central Park. No había patinado nunca, así que fue un flash. Por eso, en algún punto, quería repetir esa experiencia a través de las chicas que viajen conmigo. Quie ro que otras vivan lo mismo que yo viví”, cuenta entusiasmada. La intensidad de sus últimos días también viene marcada por los fuertes rumores de crisis (o separación) con el productor Claudio “Peluca” Brusca, con quien apostó a la convivencia el año pasado.

–¿Estás separada de “Peluca”?

–Lo único que te puedo decir es que estamos en un momento particular, viendo qué es lo mejor para nosotros y para el vínculo… Pero hay muchísimo amor.

La actriz junto al productor Claudio “Peluca” Brusca y su perra Miel. “Estamos en un momento particular”, dice ante los rumores de crisis.

–¿Qué es lo que más disfrutás cuando estás en pareja?

–A medida que pasan los años, vas madurando y entendés qué es lo que querés y lo que necesitás. Hoy estoy en plan de priorizar qué me hace sentir bien a mí. Yo estoy muy en eso de que si estamos juntos es porque nos estamos haciendo bien. Cuando era más chica solía pensar en la relación con una proyección, si iba a ser para siempre, ¿viste? Después fui transitando distintos vínculos y ahora entiendo que cada relación es una elección diaria y trato de vivirlo así, más enfocada en el presente.

–La convivencia es un gran desafío…

–Y yo suelo ir a contramano del resto de las parejas porque los fines de semana tengo doble función así que, entre una cosa y otra, llego a casa a las cuatro de la mañana, superdespierta y con una adrenalina nivel mil. Y si uno no es del palo, a veces es difícil acompañar. En mi caso, sé que es un desafío estar con alguien que entienda mi independencia. Soy como muy especial con mis tiempos, mis cosas, mis rutinas y vivo la profesión y el trabajo con mucha dedicación porque me apasiona. Es una libertad que necesito y me parece fundamental en una relación.

Laurita posa en una pista de patinaje sobre hielo como prólogo de un viaje que hará a Nueva York hacia fin de año. “Me acuerdo que cuando viajé a los 28 años, uno de los lugares que me impactó fue el Central Park. No había patinado nunca, así que fue un flash”, nos cuenta. Tadeo Jones

–En estos últimos años te animaste a explorar la conducción.

–Sí. No soy de esperar que las cosas ocurran, sino que salgo a buscarlas. “Che, me dan ganas de hacer esto, ¿lo hacemos? ¿Lo armamos?”. Lo planteo desde un lugar más proactivo. Me gusta tomar la iniciativa, avanzar y en el camino ver qué pasa. Intentarlo al menos. Y en el camino termino conociendo gente, aprendiendo cosas nuevas. Siempre trato de trabajar en proyectos que me enriquezcan, que me hagan crecer o que me propongan desafíos. Y obvio que en esto de avanzar trato de asesorarme con gente que sabe. Así fue como me puse en contacto con Go Broadway para organizar el viaje a Nueva York.

Actualmente, protagoniza "La cena de los tontos" junto a Martin Bossi y Mike Amigorena. En la obra hace dos personajes y desata las carcajas de la platea. Tadeo Jones

"Nueva York tiene una magia muy especial, nunca la terminás de conocer", asegura. Tadeo Jones

–¿Cómo surgió la idea?

–Quisimos armar un grupo reducido de 34 personas como máximo, porque la idea también era que se generara una sinergia de grupo, estar conectadas entre todas. La recepción fue buenísima, se anotó gente que siempre había querido conocer Manhattan y no se animaba a hacerlo sola. Yo fui dos veces a Nueva York y me pareció una locura. Me acuerdo incluso que ya habiendo recorrido la ciudad entera, cuando viajé de nuevo lo viví como si fuera la primera vez… Nueva York tiene una magia muy especial, nunca la terminás de conocer.