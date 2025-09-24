Los looks, la pompa y las joyas. Todos los detalles y las fotos de un encuentro histórico en Windsor

El castillo de Windsor fue escenario de una jornada histórica: en un hecho sin precedente para un presidente estadounidense, Donald Trump y su mujer, Melania Trump, fueron recibidos por segunda vez en una segunda visita de Estado a Gran Bretaña donde recibieron todos los honores reales. La ceremonia de bienvenida, que fue ofrecida por Carlos III, acompañado por la reina Camilla y los príncipes de Gales, incluyó procesiones en carruaje, triple guardia de honor con 1300 soldados y 120 caballos, un espectáculo aéreo y un impresionante despliegue de seguridad.

Los príncipes de Gales tuvieron un papel destacadísimo durante la visita de Estado de los Trump: los recibieron, participaron en algunas actividades juntos y Kate se sentó al lado del presidente norteamericano durante el banquete de gala @mattporteous

Kate impactó con un diseño de Phillipa Lepley Couture que incluía sobrevestido de encaje chantilly bordado. Eligió la tiara Lover’s Knot, la favorita de Diana: 19 arcos de diamantes adornados con 39 perlas, y sumó unos pendientes de diamantes de Isabel II Getty Images

La foto oficial en el castillo de Windsor. Los reyes Carlos III y Camilla posan con Donald y Melania Trump, que definió a Su Majestad como “mi amigo" Getty Images

Camilla lució la tiara Belgian Saphire, de zafiros engastados en diamantes, que es una de las más espectaculares del joyero de los Windsor y volvió a elegir a la diseñadora Fiona Clare para su vestido. Melania arriesgó con un strapless con cinturón ancho de seda brillante y hebilla cruzada de Carolina Herrera Getty Images

KATE Y MELANIA, EN SINTONÍA

Los príncipes de Gales tuvieron un rol clave: los recibieron (Trump le dijo a Kate “sos linda, tan linda”), se sumaron en varias actividades y compartieron la mesa en el banquete que fue el broche de oro. Una vez más, la princesa de Gales dejó claro que hace rato encontró su mejor versión en materia de estilo, y desplegó una serie de outfits impecables: coat-dress (un clásico de su guardarropa) para recibirlos, un equipo casual pero sofisticado para compartir con la primera dama actividades recreativas con scouts, y, un vestido espectacular firmado por Phillipa Lepley. Para lucirse como la reina que algún día será, se coronó con la tiara Cambridge Lover’s Knot, la de mayor relevancia institucional a la que tiene acceso del joyero real, además de la favorita de su suegra, la princesa Diana, y le sumó unos aros con diamantes en degradé que pertenecieron a Isabel II.

Para recibir a los Trump, Kate eligió un dress-coat de doble botonadura, de Emilia Wickstead. Lo acompañó con tocado de Jane Taylor, minibag Chanel y stilettos Gianvito Rossi Getty Images

Los príncipes de Gales le dieron una cálida bienvenida a la pareja presidencial Getty Images

Una foto de la ceremonia que abrió la visita: el patio central del castillo de Windsor, con la Guardia de Honor llevando los colores estatales de los Grenadier Guards, Coldstream Guards y Scots Guards (tres de los cinco regimientos de infantería de los Foot Guards del ejército británico) y una gran banda interpretó los himnos nacionales con gaitas y tambores Getty Images

En el caso de Melania, sabe lo que le queda bien, incluso a riesgo de empujar los límites del protocolo, y tiene un guardarropa exquisito. Los trajes estructurados –como el de silueta New Look de Christian Dior con el que llegó o el de cuero de Louis Vuitton con el que visitó con la reina Camilla la Casa de Muñecas de la reina María de Teck– le quedaban pintados. Su versión más casual incluyó chaqueta tipo safari de gamuza y ballerinas; y la más glamorosa, strapless en crêpe con cinturón ancho, que marcaba su silueta, de Carolina Herrera.

En Frogmore Gardens, Kate usó su primer look otoñal: chaqueta de gamuza y chaleco tejido de ME+EM, falda midi de tweed de Ralph Lauren y cinturón de cocodrilo de Polo Ralph Lauren y botas de gamuza Gianvitto Rosi. Accesorizó con pendientes de plata con baño de oro y charm de piedra roja, de Spells of Love. Melania, en tanto, llevó un equipo de chaqueta de gamuza de Ralph Lauren, pantalones Loro Piana y chatitas Getty Images

Kate y Melania compartieron una mañana de juegos con chicos de 4 a 5 años que participará en el programa Squirrels, de scouts Getty Images

La oficina de la primera dama confirmó en exclusiva a HELLO! que Melania regaló un pañuelo a todos los niños, junto con los tarros de miel de la Casa Blanca Getty Images

Camilla llevó a Melania (con traje de cuero de Louis Vuitton) a conocer la Casa de Muñecas de la reina María de Teck, bisabuela del rey Carlos III, que es toda una obra de arte y está expuesta en Windsor Getty Images

UNA NOCHE MEMORABLE

El banquete se celebró en el salón San Jorge, y durante una semana se preparó la mesa larga, donde se ubicaron los 160 invitados, entre los que estaban la hija de Trump, Tiffany, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook; el magnate de los medios Rupert Murdoch, y el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman. Los arreglos florales salieron de los jardines del castillo, del Palacio de Buckingham y de los jardines Savill, en Windsor Great Park, y el menú incluyó panna cotta de berros de Hampshire con galletas de manteca de parmesano y ensalada de huevos de codorniz, albóndigas de pollo (ecológico) de Norfolk envueltas en zucchini, y helado de vainilla con sorbete de frambuesa de Kent y ciruelas escalfadas.

Tiffany Trump, hija de Donald Trump y Marla Maples, entró al salón con Tim Cook, director ejecutivo de Apple Getty Images

Una foto del salón San Jorge, donde se celebró el banquete Getty Images

Un detalle del lugar en la mesa que esperaba al Presidente Getty Images

El Air Force 1 aterrizó en Londres. Los Trump pasaron la noche en Winfield House, la residencia del embajador estadounidense, y al día siguiente se trasladaron a Windsor en helicóptero Getty Images

A la hora de los discursos, Trump no sólo elogió a su “amigo” Carlos III, sino a los príncipes de Gales: “Su Majestad crio un hijo extraordinario, el príncipe de Gales. Es asombroso y creo que tendrá un éxito increíble en el futuro. Melania y yo estamos encantados de visitar de nuevo al príncipe William y de ver a Su Alteza Real la princesa Kate, tan radiante, tan sana, tan bella. Es un gran honor”, cerró.